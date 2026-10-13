Cần Thơ cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp, kiến tạo động lực tăng trưởng mới

Ngày13/10/2026, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam phối hợp với UBND thành phố Cần thơ tổchức Diễn đàn Kinh tế Tư nhân Việt Nam (VPSF) 2026 - Vòng đối thoại địa phương Cần thơ với chủ đề “Chuyểnđổi số - Chuyển đổi xanh”.

Đâylà phiên đối thoại thứ 34 – cũng là phiên đối thoại vòng địa phương cuối cùng củaDiễn đàn VPSF 2026.

Phátbiểu khai mạc chương trình, ông Vương Quốc Nam – Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủyban nhân dân thành phố Cần Thơ nhấn mạnh, diễn đàn Diễn đàn Kinh tế Tư nhân ViệtNam là hoạt động đối thoại chính sách trọng điểm do Hội Doanh nhân trẻ Việt Namchủ trì tổ chức, nhằm tạo lập không gian đối thoại thực chất, đa chiều giữadoanh nghiệp tư nhân và chính quyền các cấp; nhằm thúc đẩy khu vực kinh tế tưnhân phát triển năng động, hiệu quả và bền vững, xứng đáng là một trong những độnglực quan trọng của nền kinh tế đất nước. Diễn đàn Kinh tế Tư nhân Việt Nam 2026tiếp tục chuyển đổi mạnh mẽ từ tư duy kiến nghị, tháo gỡ khó khăn sang mô hìnhđồng kiến tạo chính sách.

Ông Vương Quốc Nam – Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ phát biểu tại Diễn đàn Diễn đàn Kinh tế Tư nhân Việt Nam 2026 - Vòng đối thoại Cần Thơ.

ViệtNam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng tăng trưởng nhanh và bềnvững, hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao trong giai đoạn 2026 – 2030.Cùng với đó là những cải cách có tính bước ngoặt về tổ chức bộ máy, mô hìnhchính quyền địa phương, hoàn thiện thể chế và cải thiện môi trường đầu tư kinhdoanh. Đặc biệt, Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về pháttriển kinh tế tư nhân đã xác định kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng củanền kinh tế. Đây là sự khẳng định mạnh mẽ về vai trò, vị trí của cộng đồngdoanh nghiệp, doanh nhân trong sự phát triển của đất nước; đồng thời đặt ra yêucầu ngày càng cao đối với chính quyền các cấp trong việc đổi mới tư duy quảnlý, kiến tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, minh bạch, ổn định đểdoanh nghiệp phát triển.

Vớithành phố Cần Thơ, phát triển kinh tế tư nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọngtrong quá trình xây dựng thành phố trở thành trung tâm của khu vực Đồng bằngsông Cửu Long về thương mại – dịch vụ, logistics, giáo dục – đào tạo, khoa học– công nghệ, y tế và đổi mới sáng tạo. Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hànhchính và mở rộng không gian phát triển, thành phố Cần Thơ có thêm tiềm năng, lợithế về quy mô thị trường, nguồn lực đất đai, kết nối giao thông, nông nghiệp,thủy sản, công nghiệp chế biến, trung tâm khí điện, thương mại, dịch vụlogistics, du lịch. Đây là những dư địa quan trọng để cộng đồng doanh nghiệp mởrộng đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh, dịch vụ, hình thành những động lựctăng trưởng mới.

“Chúngtôi nhận thức rõ rằng: Sự phát triển doanh nghiệp và sự phát triển của thành phốcó quan hệ gắn bó, tương hỗ và cùng có lợi. Thành phố phát triển thì doanh nghiệpcó thêm cơ hội; doanh nghiệp phát triển thì tạo việc làm, đóng góp ngân sách,thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố. Trongthời gian tới, thành phố Cần Thơ sẽ tiếp tục tập trung triển khai quyết liệtcác chủ trương, chính sách của Trung ương về phát triển kinh tế tư nhân; đẩy mạnhcải cách hành chính, chuyển đổi số; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh;nâng cao chất lượng phục vụ của người dân và doanh nghiệp; chủ động rà soát,tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền và kiến nghị Trung ương xử lý nhữngvấn đề vượt thẩm quyền”, ông Vương Quốc Nam nhấn mạnh tại diễn đàn.

Các đại biểu tham dự Diễn đàn Kinh tế Tư nhân Việt Nam (VPSF) 2026 - Vòng đối thoại địa phương Cần thơ với chủ đề “Chuyển đổi số - Chuyển đổi xanh”.

PhóChủ tịch UBND TP. Cần Thơ mong muốn xây dựng mối quan hệ hợp tác, đồng hành vàchia sẻ tin cậy với cộng đồng doanh nghiệp; chuyển mạnh từ tư duy quản lý sangphục vụ, kiến tạo phát triển; tạo điều kiện thuận lợi nhất trong khuôn khổ phápluật để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh lâu dài trên địabàn thành phố. Đồng thời, thành phố cũng kỳ vọng cộng đồng doanh nghiệp tiếp tụcphát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tự lực tự cường, mạnh dạn đầu tư vào nhữnglĩnh vực mới; đẩy mạnh đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, nângcao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh; chủ động liên kết, hợp tác để thamgia sâu vào chuỗi giá trị kinh tế trong khu vực và toàn cầu.

Vớitinh thần: 'Chính quyền đồng hành – Doanh nghiệp phát triển – Thành phố thịnhvượng', Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ đề nghị các doanh nhân,doanh nghiệp tham dự diễn đàn tập trung trao đổi thẳng thắn, cởi mở, đi thẳngvào những vấn đề thực tiễn, phản ánh cụ thể những khó khăn, vướng mắc, đề xuấtcác giải pháp có tính khả thi cao. Thành phố Cần Thơ cam kết lắng nghe đầy đủ,tiếp thu nghiêm túc và sẽ chỉ đạo xử lý trong phạm vi thẩm quyền; đồng thời tổnghợp kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết những vấn đề vượt thẩm quyềncủa thành phố.

Vớitinh thần trách nhiệm, hợp tác và đồng hành, Phiên đối thoại địa phương thànhphố Cần Thơ – Diễn đàn Kinh tế Tư nhân Việt Nam 2026 sẽ mang lại những trao đổithiết thực, góp phần tạo chuyển biến rõ nét trong cải thiện môi trường đầu tưkinh doanh và thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ trong thờigian tới.