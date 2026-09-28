Cần Thơ cam kết bàn giao mặt bằng QL91B trước ngày khởi công

Cam kết hoàn tất mặt bằng trước khởi công

Ngày 28/9, UBND TP Cần Thơ làm việc với đoàn công tác Ngân hàng Thế giới (WB) về tình hình thực hiện dự án nâng cấp, cải tạo QL91B, thuộc dự án 3 tuyến quốc lộ kết nối vùng, thích ứng biến đổi khí hậu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Chí Hùng phát biểu tại buổi làm việc với đoàn công tác sáng 28/9.

Ông Trần Chí Hùng, Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết, việc bàn giao mặt bằng được thực hiện phù hợp với tiến độ thi công tại từng vị trí. Đối với các chòi, điểm mua bán nông sản nằm trong phạm vi thi công, địa phương sẽ thông báo khi công trình triển khai đến vị trí.

Với các hộ đang sử dụng đất trồng cây, địa phương dự kiến thông tin trước khoảng một tháng để người dân có thời gian thu hoạch. Theo ông Hùng, cách làm này nhằm vừa bảo đảm tiến độ dự án, vừa tạo điều kiện để người dân chủ động di dời công trình, mái che và thu hoạch nông sản.

Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ khẳng định, thành phố sẵn sàng phối hợp với Ban Quản lý dự án đường bộ miền Nam trong quá trình triển khai dự án. Thành phố đề nghị WB có văn bản nêu cụ thể các nội dung cần rà soát để địa phương hoàn thành báo cáo thẩm tra, gửi WB vào cuối tháng 10/2026.

Chuyên gia giao thông cao cấp WB Shigeyuki Sakaki phát biểu tại buổi làm việc.

Đối với khu vực triển khai QL91B, ông Hùng cho biết công tác giải phóng mặt bằng đã được thực hiện, không phát sinh trường hợp phải bố trí tái định cư. Cần Thơ cam kết hoàn tất bàn giao mặt bằng sạch trong vòng một tháng trước thời điểm khởi công, theo đề nghị của WB.

Chuyên gia giao thông cao cấp WB Shigeyuki Sakaki đề nghị Cần Thơ tiếp tục cập nhật việc xử lý các vấn đề tồn tại về tái định cư, giải phóng mặt bằng. Đồng thời, các bên cần thống nhất biện pháp, tiến độ và trách nhiệm xử lý những nội dung còn lại.

Đoàn công tác đề nghị địa phương cung cấp thông tin về công tác tuyên truyền, vận động người dân và các biên bản cam kết tháo dỡ, di dời công trình, vật kiến trúc để hoàn trả mặt bằng.

QL91B đầu tư hơn 3.400 tỷ đồng

Theo ông Trịnh Minh Đức, Phó trưởng phòng Kỹ thuật Thẩm định, Ban Quản lý dự án đường bộ miền Nam, dự án thành phần 3 - Nâng cấp, cải tạo QL91B có tổng mức đầu tư 3.407,85 tỷ đồng. Tuyến có chiều dài khoảng 141km, điểm đầu tại Km 2+604, ngã 5 cầu Cần Thơ và điểm cuối tại Km 143+480.

Ông Trịnh Minh Đức, Phó trưởng phòng Kỹ thuật Thẩm định, Ban Quản lý dự án đường bộ miền Nam thông tin hồ sơ dự án.

Tuyến đi qua địa bàn TP Cần Thơ và tỉnh Cà Mau, được đầu tư theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng.

Dự án có vận tốc thiết kế 80km/h, nền đường rộng 12m, mặt đường rộng 11m. Những đoạn đã bảo đảm quy mô sẽ được giữ nguyên hiện trạng và tăng cường mặt đường.

"Ban Quản lý dự án đường bộ miền Nam đang khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công. Thiết kế bản vẽ thi công gói xây lắp trong nước đoạn Km2 - Km26 dự kiến được phê duyệt trong tháng 10/2026. Gói thầu này dự kiến khởi công vào cuối tháng 12/2026", ông Trịnh Minh Đức thông tin.

Phối cảnh mặt bằng an toàn giao thông của dự án.

Theo báo cáo của 14 xã, phường liên quan, Cần Thơ hiện còn 255 hộ có công trình, vật kiến trúc sử dụng lại phạm vi mặt bằng đã giải phóng. Các hộ này đã ký cam kết tháo dỡ, di dời và hoàn trả mặt bằng nhưng chưa thực hiện trên thực tế.

Ban Quản lý dự án đường bộ miền Nam đang phối hợp chính quyền địa phương vận động, đôn đốc các hộ thực hiện cam kết. Mục tiêu là hoàn thành việc bàn giao mặt bằng trước ngày 30/9/2026.

Ngoài ra, Cần Thơ còn 16 hộ chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ với tổng số tiền hơn 423,9 triệu đồng. Các trường hợp này đang được rà soát để thống nhất hướng xử lý giữa Ban Quản lý dự án, chính quyền địa phương và WB.

Tại Cà Mau, còn một trường hợp chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ với giá trị khoảng 26 triệu đồng.

Ông Nguyễn Hoàng Tùng, Phó giám đốc Sở Xây dựng (ảnh trái), ông Châu Văn Vũ, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Cần Thơ phát biểu với đoàn công tác.

Đối với các hộ sử dụng lại phần mặt bằng đã giải phóng tại phường Vĩnh Trạch, có 324/351 hộ đã hoàn thành tháo dỡ. 27 hộ còn lại đang được vận động, đôn đốc hoàn trả mặt bằng trước ngày 30/9.

Ông Nguyễn Hoàng Tùng, Phó giám đốc Sở Xây dựng TP Cần Thơ cho biết, thành phố đã có phương án bảo đảm an toàn giao thông học đường trong quá trình thi công.

Trong khi đó, ông Châu Văn Vũ, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Cần Thơ cho biết, các trường hợp đã hoàn tất thủ tục đang được phối hợp chi trả, giải ngân tiền bồi thường, hỗ trợ.

Mặt đường QL91B (Nam sông Hậu) đang xuống cấp.

"Đối với các hộ chưa nhận tiền, trung tâm sẽ rà soát từng trường hợp để có hướng xử lý theo quy định. Các trường hợp còn trồng hoa màu, dựng quán tạm hoặc có công trình, vật kiến trúc trên đất sẽ được thống kê riêng để xây dựng phương án xử lý", ông Châu Văn Vũ thông tin.

Dự án 3 tuyến quốc lộ gần 9.300 tỷ đồng Dự án 3 tuyến quốc lộ 53, 62 và 91B đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề xuất dự án tháng 6/2023. Chủ trương đầu tư được phê duyệt tháng 6/2025 và Bộ Xây dựng phê duyệt dự án tháng 2/2026. Tổng mức đầu tư toàn dự án khoảng 9.288,55 tỷ đồng, sử dụng hơn 251 triệu USD vốn vay IBRD của WB và gần 3.000 tỷ đồng vốn đối ứng. Thời gian thực hiện dự kiến giai đoạn 2026-2031. Dự án kết nối vùng, thích ứng biến đổi khí hậu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long có tổng mức đầu tư khoảng 9.288,55 tỷ đồng, tương đương 369,38 triệu USD. Chi phí giải phóng mặt bằng khoảng 1.794,29 tỷ đồng; chi phí xây dựng 5.988,34 tỷ đồng. Dự án thành phần 1 - Nâng cấp, cải tạo QL53: Đầu tư khoảng 41km trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, gồm cầu Ngã Tư và đoạn Long Hồ - Ba Si; xây dựng mới khoảng 17,3km tuyến tránh. Tổng mức đầu tư 2.573,81 tỷ đồng. Dự án thành phần 2 - Nâng cấp, cải tạo QL62: Đầu tư khoảng 69km trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, từ nút giao cao tốc TP.HCM - Trung Lương đến Km 74+000; xây dựng mới khoảng 8km tuyến tránh Tân Thạnh. Tổng mức đầu tư 3.202,63 tỷ đồng. Dự án thành phần 3 - Nâng cấp, cải tạo QL91B: Đầu tư khoảng 141km, từ Km 2+604 (ngã 5 cầu Cần Thơ) đến Km 143+480, qua TP Cần Thơ và Cà Mau. Tổng mức đầu tư 3.407,85 tỷ đồng.