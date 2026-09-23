Cần Thơ: Bốn năm, dự án 1.700 tỷ đồng thi công được hơn 3,68%

Còn 457 hộ chưa phê duyệt phương án bồi thường

Ngày 23/9, thông tin từ UBND TP Cần Thơ, sau chuyến kiểm tra dự án cải tạo, nâng cấp, kết nối hệ thống giao thông thủy bộ đường tỉnh 925B và kênh Nàng Mau, Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Công Lý yêu cầu các địa phương phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Phát triển Quỹ đất khẩn trương phê duyệt phương án bồi thường, tăng cường vận động người dân sớm bàn giao mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ dự án.

Vị trí dự án qua nhiều địa phương.

Ông Lê Công Lý cũng yêu cầu các nhà thầu thực hiện phương châm "có mặt bằng đến đâu thi công ngay đến đó", đồng thời chia sẻ, đồng hành cùng thành phố trong bối cảnh nguồn cung vật liệu xây dựng còn khó khăn.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp TP Cần Thơ, dự án cải tạo, nâng cấp, kết nối hệ thống giao thông thủy bộ đường tỉnh 925B và kênh Nàng Mau có tổng mức đầu tư 1.700 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương. Tuyến dài khoảng 37km, gồm 25 cầu, thời gian thực hiện từ năm 2022-2027.

Dự án gồm 3 đoạn: Đoạn 1 từ quốc lộ 61C đến quốc lộ 61, dài khoảng 19km; đoạn 2 từ quốc lộ 1, xã Thạnh Hòa đến xã Châu Thành, dài 8,6km; đoạn 3 từ xã Châu Thành đến quốc lộ 1, xã Đông Phước, dài 9,4km.

Đến nay, giá trị xây dựng thực hiện khoảng 43,7 tỷ đồng trên tổng giá trị hợp đồng hơn 1.189 tỷ đồng, tương đương 3,68%. Dự án đã được bố trí hơn 869 tỷ đồng, giải ngân hơn 571 tỷ đồng, tương đương khoảng 65% kế hoạch vốn.

Ông Châu Văn Vũ, Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất TP Cần Thơ cho biết, dự án ảnh hưởng 1.594 hộ, với diện tích 68,3ha, qua địa bàn 7 xã.

Nhiều vị trí nhà thầu bơm cát san lấp mặt bằng.

Đến ngày 10/9, thành phố đã phê duyệt phương án bồi thường cho 1.137 hộ, bàn giao mặt bằng của 996 hộ, với diện tích hơn 60ha. Hiện còn 457 hộ chưa được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Bốn xã gồm Vị Thủy, Vĩnh Tường, Tân Bình và Thạnh Hòa cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Các địa phương còn lại đang tập trung hoàn tất các phần việc còn lại để tiếp tục bàn giao mặt bằng cho dự án.

Khó nguồn cát, phấn đấu hoàn thành vào năm 2028

Theo các nhà thầu, tại những vị trí đã được bàn giao, các đơn vị đang tập trung máy móc, thiết bị, vật tư để mở thêm các mũi thi công, tranh thủ mặt bằng được giao để đẩy nhanh khối lượng.

Một trong những khó khăn của dự án hiện nay là nguồn vật liệu, đặc biệt là cát san lấp. Công trình đường tỉnh 925B và kênh Nàng Mau có nhu cầu khoảng 800.000m³ cát.

Trước tình trạng nguồn cát khan hiếm, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp TP Cần Thơ đang phối hợp các sở, ngành và nhà thầu tìm kiếm, bổ sung nguồn vật liệu phục vụ thi công.

Mặt bằng đã được bàn giao cho nhà thầu.

Theo Ban Quản lý dự án, cùng với việc đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, các đơn vị đang nỗ lực tháo gỡ khó khăn về vật liệu, tổ chức thi công phù hợp với điều kiện thực tế, phấn đấu hoàn thành toàn bộ công trình vào năm 2028.