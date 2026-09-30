Cần Thơ bố trí bổ sung hơn 2.029 tỷ đồng vốn đầu tư công

Dự án cầu vượt ở Ninh Kiều được bổ sung vốn

Ngày 30/9, tại kỳ họp thứ 7 (kỳ họp chuyên đề) HĐND TP Cần Thơ khóa XI, HĐND thành phố thông qua nghị quyết giao chi tiết, điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 nguồn ngân sách địa phương đợt 8.

Ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ phát biểu bế mạc kỳ họp.

Theo đó, 26 dự án được bổ sung tổng cộng 104,692 tỷ đồng. Đây là phần vốn được điều chuyển từ các dự án chưa có nhu cầu sử dụng hoặc đang vướng thủ tục, nên không làm tăng tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026.

Đáng chú ý, 102,374 tỷ đồng được bổ sung cho dự án xây dựng cầu vượt tại Nút giao số 1 (Mậu Thân - Ba Tháng Hai - Trần Hưng Đạo) và Nút giao số 4 (Nguyễn Văn Linh - Ba Tháng Hai), phường Ninh Kiều.

Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp thành phố làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư 573,598 tỷ đồng, thực hiện giai đoạn 2026-2029.

Sau điều chỉnh, vốn năm 2026 của dự án tăng từ 3,5 tỷ đồng lên 105,873 tỷ đồng.

"25 dự án còn lại được bổ sung 2,318 tỷ đồng, chủ yếu để thanh toán, quyết toán các công trình đã hoàn thành như trường học, trung tâm văn hóa, trụ sở, giao thông nông thôn, thoát nước và hạ tầng khu công nghiệp", ông Lê Công Lý, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ thông tin.

Nguồn vốn này được điều chuyển chủ yếu từ các dự án chưa thể sử dụng hết do vướng giải phóng mặt bằng, điều chỉnh chủ trương đầu tư hoặc chưa phát sinh nhu cầu.

Trong đó, 5 dự án giảm tổng cộng 101,733 tỷ đồng. Ba khoản giảm lớn nhất gồm dự án đầu tư các cầu yếu trên đường tỉnh 927 giảm 56 tỷ đồng; Kè bờ sông Cần Thơ - Ứng phó biến đổi khí hậu giảm 35,670 tỷ đồng và nâng cấp, mở rộng đường vào Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng giảm 9,428 tỷ đồng.

Nút giao số 4 (Nguyễn Văn Linh - Ba Tháng Hai) thường xuyên kẹt xe vào giờ cao điểm.

Hơn 1.923 tỷ đồng vốn trung hạn chờ giao cho 28 dự án

Ở kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, UBND TP Cần Thơ cũng đề xuất HĐND thành phố giao chi tiết hơn 1.924 tỷ đồng cho 29 dự án.

Trong đó, 300 triệu đồng dành cho công tác chuẩn bị đầu tư một dự án của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố; hơn 1.923,8 tỷ đồng còn lại bố trí thực hiện 28 dự án.

Khoản vốn lớn nhất, hơn 1.071 tỷ đồng, dành cho dự án đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai TP Cần Thơ giai đoạn 2026-2030.

Tiếp đó, gần 564 tỷ đồng được bố trí cho 3 công trình kè chống sạt lở khẩn cấp. Trong đó, kè bờ sông Cái Sắn hơn 289,6 tỷ đồng; kè bờ trái kênh xáng Nàng Mau hơn 149,3 tỷ đồng; kè bờ kênh Cái Muồng và Vàm kênh Xẻo Chồi - Kênh Mới hơn 124,9 tỷ đồng.

Hiện công tác giải phóng mặt bằng tại Nút giao số 4 cơ bản đã hoàn thành.

Lĩnh vực giao thông được đề xuất hơn 246 tỷ đồng, gần như tập trung cho dự án nâng cấp, sửa chữa tuyến đường Phạm Hùng đi vùng Khóm Cầu Đúc.

Theo UBND thành phố, việc giao bổ sung vốn trung hạn xuất phát từ nhu cầu thực hiện các dự án đã đủ điều kiện triển khai, đồng thời bố trí vốn thanh quyết toán cho một số công trình hoàn thành.

Hiện tổng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 của Cần Thơ hơn 106.714 tỷ đồng. Đến ngày 14/9, thành phố đã giao hơn 80.009 tỷ đồng; phần ngân sách địa phương chưa giao chi tiết còn hơn 26.704 tỷ đồng.

Giải ngân 29,32%, vốn tiếp tục được điều chuyển Đến hết ngày 31/8, Cần Thơ giải ngân 5.751,301 tỷ đồng/19.616,303 tỷ đồng, tương đương 29,32% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Để tập trung vốn cho các dự án có khả năng triển khai, UBND thành phố đã điều chỉnh nội bộ 786,62 tỷ đồng cho 35 nhiệm vụ, dự án trong thời gian giữa hai kỳ họp HĐND. Thành phố cũng đề xuất bổ sung vốn năm 2026 từ nguồn tiêu chí, định mức cho các xã, phường để thực hiện các dự án do địa phương đầu tư; phần vốn này sẽ được cấn trừ vào năm 2027.