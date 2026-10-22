Cần Thơ bố trí 1.825 tỷ đồng giải phóng mặt bằng khu công nghệ cao, thu hút đầu tư

Nghị quyết được thông qua nhằm tháo gỡ vướng mắc về chi phí đất đai, tạo thuận lợi thu hút đầu tư. Theo ông Trần Chí Hùng, Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ, nghị quyết được xây dựng nhằm thống nhất cơ chế xử lý chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng tại khu công nghệ cao sau khi sắp xếp đơn vị hành chính.

Hiện TP Cần Thơ tập trung xây dựng khu công nghệ cao với nhiều chính sách ưu đãi để thu hút đầu tư.

Nghị quyết áp dụng đối với ba nhóm trường hợp. Thứ nhất, người thuê đất trả tiền hằng năm thuộc diện được miễn, giảm tiền thuê đất nhưng có nguyện vọng không hưởng ưu đãi này. Thứ hai, tổ chức, cá nhân sử dụng đất xây dựng công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật, cây xanh, công viên công cộng theo quy hoạch. Thứ ba, Ban Quản lý khu công nghệ cao và các đơn vị trực thuộc sử dụng đất xây dựng trụ sở, công trình sự nghiệp và công trình phục vụ quản lý, khai thác hạ tầng.

Đánh giá của Sở Tài chính, giai đoạn 2026–2030, nhu cầu đất sạch phục vụ thu hút đầu tư vào khu công nghệ cao khoảng 350ha, với kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng ước 1.825 tỷ đồng. Trước mắt, thành phố dự kiến bố trí 625 tỷ đồng vốn đầu tư công trung hạn để giải phóng mặt bằng phần diện tích còn lại của giai đoạn 1.

Nghị quyết cũng quy định các trường hợp đã được cấp có thẩm quyền cho phép không phải hoàn trả kinh phí tiếp tục thực hiện theo quyết định đã ban hành. Hồ sơ đã tiếp nhận hoặc trường hợp chưa có quyết định, thông báo hoàn trả kinh phí tại thời điểm nghị quyết có hiệu lực sẽ được áp dụng theo quy định mới.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 22/10/2026, thay thế Nghị quyết số 25/2024/NQ-HĐND ngày 10/12/2024 của HĐND tỉnh Hậu Giang trước đây.

Trước đó, HĐND TP Cần Thơ đã thông qua nhiều chính sách hỗ trợ phát triển công nghiệp công nghệ số, chip bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI). Theo Nghị quyết số 08/2026/NQ-HĐND ngày 29/4/2026, các dự án công nghệ số trọng điểm, nghiên cứu, phát triển, thiết kế, sản xuất, đóng gói, kiểm thử chip bán dẫn và trung tâm dữ liệu AI được xem xét hỗ trợ tối đa 10% chi phí đầu tư xây dựng nhà máy, hạ tầng kỹ thuật và trang thiết bị máy móc; tổng mức hỗ trợ không quá 200 tỷ đồng/dự án. Tiếp đó, Nghị quyết số 16/2026/NQ-HĐND ngày 30/6/2026 quy định mức hỗ trợ tối đa 100 tỷ đồng/dự án thiết kế chip bán dẫn; dự án sản xuất sản phẩm phụ trợ trực tiếp trong công nghiệp bán dẫn và sản xuất thiết bị điện tử. Các khoản hỗ trợ gồm đào tạo nhân lực, nghiên cứu và phát triển, sản xuất thử nghiệm, mua sắm máy móc, thiết bị và đổi mới công nghệ, tùy loại dự án. Ngoài hỗ trợ chi phí đầu tư dự án, Cần Thơ còn ban hành Nghị quyết số 43/2026/NQ-HĐND, có hiệu lực từ ngày 10/8/2026, hỗ trợ phát triển nhân lực công nghệ số, chip bán dẫn và AI. Theo đó, doanh nghiệp được hỗ trợ 30% chi phí thuê nhân lực chất lượng cao, tối đa 80 triệu đồng/người/tháng, không quá 3 người/dự án trong thời gian tối đa 12 tháng; đồng thời được hỗ trợ 50% chi phí đào tạo, đào tạo lại và bồi dưỡng nhân lực, tối đa 1 tỷ đồng/dự án. Tổng kinh phí dự kiến thực hiện chính sách giai đoạn 2026–2030 khoảng 19,4 tỷ đồng.