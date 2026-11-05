Cần Thơ bổ sung nhiều hạng mục kết nối, chống ngập cho dự án nâng cấp quốc lộ 91

Bổ sung nhiều tuyến đường kết nối

Ngày 5/11, ông Lê Công Lý, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ cho biết, thành phố có tờ trình HĐND về chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng quốc lộ 91 (đoạn từ Km0 - Km7), dự án có thêm nhiều hạng mục nhằm tăng cường kết nối giao thông, hoàn thiện hạ tầng đô thị và nâng cao khả năng kiểm soát ngập.

Lãnh đạo TP Cần Thơ kiểm tra tiến độ dự án.

Đối với tuyến quốc lộ 91, dự án có tổng chiều dài khoảng 7,04km, bao gồm cầu Bình Thủy. Điểm đầu tại Km 0+000, nút giao các đường Cách Mạng Tháng Tám - Hùng Vương - Trần Phú - Nguyễn Trãi; điểm cuối tại Km7, kết nối với đoạn quốc lộ 91 từ Km7 - Km14 đang khai thác.

"Mục tiêu đầu tư nhằm hoàn thiện tuyến giao thông quan trọng kết nối khu cảng, khu công nghiệp Trà Nóc, sân bay Cần Thơ với các địa bàn lân cận; giảm ùn tắc giao thông và nguy cơ tai nạn trên đoạn tuyến thường xuyên có mật độ phương tiện cao. Đồng thời, bảo đảm kết nối đồng bộ với các tuyến đường đô thị, hệ thống thoát nước và hạ tầng kỹ thuật khu vực", ông Lê Công Lý cho biết.

Một trong những nội dung đáng chú ý là cải tạo, nâng cấp 6 tuyến đường phụ cận gồm: Bùi Hữu Nghĩa, Trần Quang Diệu nhỏ cặp cầu Bình Thủy, Đặng Thị Nhường, Nguyễn Thị Tính, Nguyễn Thị Tồn và Nguyễn Việt Dũng, với tổng chiều dài khoảng 3,252km. Dự án cũng cải tạo 86 vị trí đường, hẻm kết nối trực tiếp với quốc lộ 91.

Các hạng mục này tập trung nâng cấp mặt đường bằng bê tông nhựa nóng, cải tạo vỉa hè, điều chỉnh cao độ tại các vị trí giao cắt, bổ sung hệ thống thu gom, thoát nước mưa, chiếu sáng và hạ tầng kỹ thuật liên quan.

Đoạn đường Cách Mạng Tháng Tám đoạn Km0 - Km7 thường xuyên kẹt xe nay đang được thi công (Ảnh: E.Q).

Ngoài ra, dự án bổ sung nâng cấp, cải tạo đường Phạm Ngũ Lão, đoạn từ đường Cách Mạng Tháng Tám đến đường Lê Anh Xuân, dài khoảng 1,26km. Trong đó, đoạn từ Cách Mạng Tháng Tám đến Yết Kiêu dài 740m được cải tạo trên tuyến hiện hữu; đoạn từ Yết Kiêu đến Lê Anh Xuân dài 520m sẽ xây dựng mới. Tuyến đường có bề rộng nền 20m, được đầu tư đồng bộ mặt đường, vỉa hè, hệ thống thoát nước mưa, nước thải và chiếu sáng.

Đường Nguyễn Văn Cừ, đoạn từ đường Mậu Thân đến bến phà Cồn Khương, dài khoảng 3km, cũng được cải tạo, thảm lại mặt đường, sửa chữa vỉa hè, nâng cao độ các hố ga thoát nước, nâng cấp chiếu sáng và đầu tư mới hệ thống thoát nước thải.

Đối với khu vực Thới An Đông, dự án bổ sung nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Chí Thanh (Đường tỉnh 917), đoạn từ nút giao quốc lộ 91 đến cầu Trà Nóc 2, dài khoảng 4,137km, nền đường rộng 12m. Trên tuyến dự kiến xây dựng 2 cầu, 6 cống hộp bê tông cốt thép và hoàn thiện hệ thống thoát nước, chiếu sáng.

Đường Âu Cơ cũng được nâng cấp đoạn từ Km 1+675 - Km 2+163,12 bằng giải pháp nâng cao mặt đường, thảm bê tông nhựa 2 lớp kết hợp cấp phối đá dăm, cải tạo hạ tầng kỹ thuật và vuốt nối các hẻm, lối vào công trình.

Nhà thầu đang khẩn trương thi công dự án.

Xây kè, cống kiểm soát triều trên sông Bình Thủy

Đáng chú ý, dự án bổ sung hạng mục kè bảo vệ bờ kết hợp cống kiểm soát triều và âu thuyền trên sông Bình Thủy, thuộc phường Bình Thủy. Vị trí cống dự kiến cách cầu Bình Thủy khoảng 270m về phía thượng lưu, âu thuyền bố trí phía bờ phải.

Hệ thống kè có tổng chiều dài dự kiến khoảng 680m, gồm kè bờ phải phía thượng lưu dài 100m, phía hạ lưu 200m; kè bờ trái phía thượng lưu dài 150m và phía hạ lưu 230m. Kết cấu dự kiến sử dụng cấu kiện bê tông dự ứng lực SW.

Cống kiểm soát triều được đề xuất xây dựng với 3 khoang, mỗi khoang rộng 20m, có hệ thống cửa van đóng mở để kiểm soát triều và điều tiết nước. Công trình kết cấu bê tông cốt thép, xử lý nền bằng cọc bê tông cốt thép.

Đợt triều cường hay mưa lớn, người dân phường Bình Thủy thường xuyên đối mặt cảnh ngập lụt. Do đó, dân mong dự án xây kè, cống kiểm soát triều trên sông Bình Thủy sớm triển khai.

Bên cạnh đó, âu thuyền được bố trí nhằm duy trì hoạt động giao thông thủy khi vận hành cống kiểm soát triều, bảo đảm yêu cầu giao thông đường thủy nội địa cấp IV. Dự án cũng đầu tư hệ thống cấp điện, điều khiển cửa van, giám sát vận hành, nhà quản lý và các hạng mục phụ trợ.

Việc bổ sung công trình kè, cống và âu thuyền nhằm tăng khả năng kiểm soát triều, tiêu thoát nước, phòng chống ngập úng, bảo vệ hạ tầng đô thị và khu dân cư, đồng thời bảo đảm hoạt động giao thông thủy, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Dự án được thực hiện trên địa bàn các phường: Ninh Kiều, Cái Khế, Bình Thủy và Thới An Đông. Thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2023 đến năm 2028. Dự kiến trong Kỳ họp lần thứ Chín, HĐND TP Cần Thơ xem xét tờ trình trên.

Tiến độ thi công dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 91 Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp TP Cần Thơ, tính đến ngày 17/10/2026, khối lượng thi công dự án hơn 287/1.547 tỷ đồng, tương đương 18,55% giá trị hợp đồng. Các nhà thầu đang triển khai nhiều mũi thi công gần như toàn tuyến, tổ chức thi công cả ngày cuối tuần để đẩy nhanh tiến độ. Mặt bằng đã bàn giao 13.741/14.086m, ước 97,55%, còn thiếu 345m. Năm 2026, dự án được bố trí 970 tỷ đồng vốn, đã giải ngân hơn 830,36 tỷ đồng, trên 85%. Lũy kế vốn bố trí từ đầu dự án hơn 4.208 tỷ đồng, giải ngân hơn 3.176 tỷ đồng, khoảng 75,48%. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 7.237 tỷ đồng, dài khoảng 7,04km. Ban Quản lý dự án phấn đấu hoàn thành mở rộng phần tuyến trong tháng 6/2027, hoàn thành toàn bộ dự án và cầu Bình Thủy vào tháng 12/2027.