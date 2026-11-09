Cần Thơ bổ sung nhiều công trình kết nối, chống ngập cho quốc lộ 91 vốn gần 2.000 tỷ đồng

Sớm hoàn thiện hồ sơ

Trước đó, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Cần Thơ đã họp và thống nhất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng quốc lộ 91 (đoạn từ Km0 - Km7). Đồng thời, thành phố thống nhất triển khai ngay các hạng mục bổ sung nhằm bảo đảm kết nối đồng bộ giữa các công trình.

Ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ phát biểu tại Kỳ họp thứ 9, ngày 9/11.

Theo đó, thành phố thống nhất điều chỉnh mục tiêu đầu tư theo hướng hoàn thiện đồng bộ mạng lưới giao thông đô thị kết nối với quốc lộ 91; tăng cường năng lực kiểm soát triều, tiêu thoát nước, phòng, chống ngập úng và bảo vệ bờ sông, góp phần phát triển đô thị bền vững.

Các hạng mục được thống nhất bổ sung gồm: nâng cấp, cải tạo 6 tuyến đường phụ cận và 86 vị trí đường, hẻm kết nối trực tiếp với quốc lộ 91; nâng cấp đường Phạm Ngũ Lão; cải tạo đường Nguyễn Văn Cừ; nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Chí Thanh (Đường tỉnh 917); nâng cấp đường Âu Cơ; đầu tư kè bảo vệ bờ kết hợp cống, âu thuyền sông Bình Thủy cùng các hạng mục phụ trợ.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố cũng thống nhất điều chỉnh thời gian thực hiện dự án từ năm 2023 - 2027 thành năm 2023 - 2028. Tổng mức đầu tư dự kiến theo phương án điều chỉnh là hơn 7.240,4 tỷ đồng, sử dụng vốn ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố giao Đảng ủy UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo UBND thành phố tiếp thu ý kiến, hoàn thiện hồ sơ và thực hiện trình tự, thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư theo quy định. Đồng thời, quản lý chặt chẽ tổng mức đầu tư và nguồn vốn, không để xảy ra thất thoát, lãng phí.

"Đối với các hạng mục bổ sung, thành phố thống nhất triển khai ngay để bảo đảm kết nối đồng bộ, thống nhất giữa các công trình, nâng cao hiệu quả đầu tư, khai thác và vận hành. UBND thành phố chỉ đạo chủ đầu tư rà soát, hoàn thiện hồ sơ, xác định cụ thể phạm vi, quy mô, tính chất và yêu cầu tiến độ từng gói thầu, bảo đảm đúng quy định pháp luật", ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ chỉ đạo.

Dự án mở rộng quốc lộ 91 đang thi công. (Ảnh: CTV).

Đề xuất bổ sung gần 2.000 tỷ đồng

Trước đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp TP Cần Thơ (Ban QLDA) có tờ trình gửi Sở Tài chính, đề nghị tham mưu UBND thành phố chấp thuận bổ sung các hạng mục vào dự án với tổng mức đầu tư dự kiến gần 1.996,8 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn của dự án.

Trong đó, nhóm công trình giao thông tập trung cải tạo các tuyến đường phụ cận, đường đô thị và những vị trí đấu nối với quốc lộ 91. Các hạng mục này nhằm khắc phục tình trạng kết nối chưa đồng bộ, bảo đảm cao độ, thoát nước và hạ tầng kỹ thuật giữa tuyến quốc lộ với mạng lưới giao thông khu vực.

Đáng chú ý, công trình kè bảo vệ bờ kết hợp cống kiểm soát triều và âu thuyền sông Bình Thủy được đề xuất xây dựng với tổng chiều dài kè khoảng 680m. Cống kiểm soát triều dự kiến có 3 khoang, mỗi khoang rộng 20m, được bố trí hệ thống cửa van đóng mở để kiểm soát triều và điều tiết nước.

Âu thuyền được bố trí nhằm duy trì hoạt động giao thông thủy khi vận hành cống kiểm soát triều, bảo đảm yêu cầu giao thông đường thủy nội địa cấp IV. Các hạng mục này hướng đến tăng khả năng kiểm soát triều, tiêu thoát nước, hạn chế ngập úng, bảo vệ khu dân cư và hạ tầng đô thị ven sông.

Để có thêm thời gian triển khai các công trình bổ sung, Ban QLDA đề xuất kéo dài thời gian thực hiện dự án đến hết năm 2028. Đơn vị cũng kiến nghị áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các gói thầu thuộc phần đầu tư bổ sung nhằm rút ngắn thời gian lựa chọn nhà thầu, đẩy nhanh tiến độ thi công và bảo đảm tính đồng bộ giữa các công trình.

Quốc lộ 91 thi công đạt hơn 18% Theo Ban QLDA, khối lượng thi công dự án đạt hơn 287 tỷ đồng, tương đương 18,55% giá trị hợp đồng xây dựng. Các nhà thầu đang tổ chức nhiều mũi thi công gần như toàn tuyến, kể cả ngày cuối tuần. Mặt bằng đã bàn giao 13.741/14.086m, đạt 97,55%, còn thiếu 345m. Năm 2026, dự án được bố trí 970 tỷ đồng vốn, đã giải ngân hơn 830,36 tỷ đồng, đạt trên 85%. Lũy kế vốn bố trí từ đầu dự án hơn 4.208,76 tỷ đồng, giải ngân hơn 3.176,77 tỷ đồng, đạt 75,48%. Dự án có tổng mức đầu tư được phê duyệt hơn 7.237 tỷ đồng, chiều dài khoảng 7,04km. Ban QLDA phấn đấu hoàn thành phần mở rộng tuyến trong tháng 6/2027, hoàn thành toàn bộ dự án và cầu Bình Thủy trong tháng 12/2027.