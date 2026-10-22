Cần Thơ bổ sung giá đất nhiều tuyến đường, khu dân cư mới

Theo UBND TP Cần Thơ, việc điều chỉnh nhằm cập nhật giá đất tại các tuyến đường, khu dân cư và khu vực có hạ tầng mới, phù hợp điều kiện thực tế, phục vụ công tác quản lý nhà nước về đất đai.

Giá đất đường Búng Xáng được bổ sung.

Theo Nghị quyết, tại khu vực đô thị, nhiều tuyến đường được đề xuất bổ sung giá đất ở vị trí 1 (VT1). Trong đó, đường Búng Xáng, đoạn từ giáp ranh Đại học Cần Thơ - Khu II đến hẻm 51 đường 3 Tháng 2, thuộc phường Ninh Kiều, có giá đất ở 23,8 triệu đồng/m².

Cùng tuyến đường này, giá đất thương mại, dịch vụ được xác định ở mức 19,04 triệu đồng/m², đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp là 16,66 triệu đồng/m².

Tại phường Cái Răng, đoạn đường Lê Thái Tổ từ Nguyễn Trãi đến Lý Thường Kiệt có giá đất ở VT1 là 19,5 triệu đồng/m². Trong khi đó, đường Huỳnh Mẫn Đạt, đoạn từ đường Cách Mạng Tháng Tám đến sông Khai Luông, thuộc phường Bình Thủy, được đề xuất mức 9,1 triệu đồng/m²; trục chính Khu dân cư Kho 301 có giá 14,8 triệu đồng/m².

Một số tuyến đường gắn với hạ tầng và dự án khai thác quỹ đất cũng được bổ sung giá. Cụ thể, đường vào Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Trung ương Cần Thơ, thuộc phường An Bình, có giá đất ở 17,81 triệu đồng/m²; đường Nguyễn Văn Cừ thuộc dự án khai thác quỹ đất có giá 10,875 triệu đồng/m².

Ở khu vực nông thôn, dự thảo bổ sung giá đất tại nhiều tuyến đường thuộc các xã. Tại xã Phong Điền, các trục số 4, 5, 8 và 10 thuộc Khu dân cư thương mại, dịch vụ thị trấn cũ được đề xuất giá đất ở VT1 là 2,9 triệu đồng/m². Đường Trương Duy Toản và đường Điêu Huyền có giá 3,4 triệu đồng/m².

Các đại biểu tán thành bổ sung giá đất tại Kỳ họp lần thứ 8, ngày 22/10.

Tại xã Thới Lai, đường Hà Huy Giáp (Tỉnh lộ 919), đoạn từ cầu Cờ Đỏ đến ngã ba Lê Đức Thọ, được bổ sung giá đất ở 6,49 triệu đồng/m².

Đối với đất khu, cụm công nghiệp, dự thảo quy định giá đất tại Cụm công nghiệp An Lạc Thôn 1 và An Lạc Thôn 2, thuộc xã An Lạc Thôn, ở mức 525.000 đồng/m².

Theo UBND TP Cần Thơ, việc xác định, bổ sung giá đất được xem xét trên cơ sở điều kiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và giá giao dịch thực tế. Giá đất thương mại, dịch vụ tiếp tục được xác định bằng khoảng 80% giá đất ở cùng vị trí; đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp bằng khoảng 70%.

Sau khi được HĐND thành phố xem xét thông qua, Nghị quyết sửa đổi, bổ sung sẽ là cơ sở áp dụng Bảng giá đất theo quy định, phục vụ các nghĩa vụ tài chính về đất đai và những công việc liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn.