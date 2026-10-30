Cần Thơ bổ nhiệm lãnh đạo Công ty XSKT Sóc Trăng và Quỹ đầu tư phát triển

Chiều 30/10, UBND TP Cần Thơ tổ chức họp công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Sở Tài chính. Những cán bộ này đang công tác biệt phái tại Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết (XSKT) Sóc Trăng và Quỹ Đầu tư phát triển TP Cần Thơ.

Cụ thể, Phó Giám đốc Sở Tài chính Cần Thơ Diệp Minh Tuấn được UBND thành phố cho thôi công tác biệt phái, được bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch Công ty XSKT Sóc Trăng.

Tương tự, Phó Giám dốc Sở Tài chính còn lại là ông Huỳnh Ngọc Toàn cũng thôi công tác biệt phái, được UBND thành phố bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển TP Cần Thơ.

Ông Diệp Minh Tuấn được bổ nhiệm làm Chủ tịch Công ty XSKT Sóc Trăng. . (Ảnh: Nhật Tân)

Mười tháng trước, ông Diệp Minh Tuấn được UBND TP Cần Thơ biệt phái đến Công ty XSKT Sóc Trăng và bổ nhiệm chức vụ Quyền Chủ tịch công ty.

Còn ông Huỳnh Ngọc Toàn được UBND TP Cần Thơ biệt phái đến Quỹ Đầu tư phát triển TP Cần Thơ vào cuối tháng 4/2026, thời hạn biệt phái không quá 3 năm.

Công ty XSKT Sóc Trăng là một trong 3 doanh nghiệp xổ số thuộc Sở Tài chính Cần Thơ. Trong năm 2026, công ty này được điều chỉnh tổng doanh thu (chưa thuế) hơn 6.379 tỷ đồng (có thuế gần 8.038 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế 814,4 tỷ đồng; tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) là 178,79% (814,4 tỷ đồng/455,5 tỷ đồng).

Hiện, Công ty XSKT Sóc Trăng có 169 đại lý. Từ kết quả kinh doanh tốt, Công ty XSKT Sóc Trăng tham gia nhiều hoạt động an sinh xã hội, tài trợ quỹ khuyến học, khuyến tài.

Tại lễ phát động Quỹ vì người nghèo TP Cần Thơ năm 2026, Công ty XSKT Sóc Trăng hỗ trợ cho quỹ này 6 tỷ đồng.