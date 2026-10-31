Cần Thơ bổ nhiệm Chủ tịch Công ty Xổ số kiến thiết Sóc Trăng

Chiều 30/10, tại TP Cần Thơ, UBND thành phố tổ chức hội nghị công bố các quyết định của UBND thành phố về công tác cán bộ.

Theo đó, thời gian biệt phái đối với ông Diệp Minh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Tài chính thành phố kết thúc; đồng thời điều động, bổ nhiệm ông Tuấn giữ chức Chủ tịch Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 28/10/2026.

Ông Vương Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ (bìa phải) trao quyết định, tặng hoa chúc mừng ông Diệp Minh Tuấn. (Ảnh: CTV).

Trước đó, ngày 1/12/2025, UBND TP Cần Thơ có quyết định biệt phái ông Diệp Minh Tuấn đến công tác tại Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng và phân công giữ chức quyền Chủ tịch công ty. Thời gian biệt phái không quá 12 tháng kể từ ngày 1/12/2025.

Như vậy, sau gần 11 tháng đảm nhiệm vai trò quyền Chủ tịch, ông Tuấn chính thức được bổ nhiệm giữ chức người đứng đầu doanh nghiệp xổ số kiến thiết Sóc Trăng.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng cho biết sẽ chú trọng xây dựng tập thể đoàn kết, phát huy dân chủ, giữ gìn kỷ cương trong quản lý, điều hành; tăng cường quản lý nguồn vốn, tài sản nhà nước, đưa hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty phát triển ổn định, bền vững.

Ông Diệp Minh Tuấn cam kết cùng tập thể công ty hoàn thành nhiệm vụ được giao. (Ảnh: CTV).

Bên cạnh nhiệm vụ kinh doanh, công ty sẽ tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong công tác an sinh xã hội, quan tâm chăm lo gia đình chính sách, hộ nghèo và các đối tượng yếu thế. Qua đó, gắn hiệu quả hoạt động doanh nghiệp với trách nhiệm cộng đồng, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Phát biểu tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ Vương Quốc Nam cho biết, việc kiện toàn nhân sự lãnh đạo các đơn vị là yêu cầu cần thiết nhằm nâng cao năng lực quản lý, điều hành và hiệu quả hoạt động, góp phần huy động, quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.