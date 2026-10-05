Cần Thơ: Bệnh viện Ung bướu gặp khó vì không liên lạc được với nhà thầu

Bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ có ký hợp đồng mua sắm máy gia tốc tuyến tính (LINACS), máy CT mô phỏng và thuốc phục vụ điều trị với 3 nhà thầu gồm Công ty CP Đầu tư Y tế Việt Mỹ, Công ty TNHH Đầu tư Y tế Sao Kim và Công ty CP Dược phẩm Hoàng Mai.

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, bệnh viện rơi vào thế bị động trong việc bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ theo tiến độ được giao. Cụ thể, quá trình thực hiện các hợp đồng đang gặp khó khăn do không liên lạc được với các nhà thầu để trao đổi và tiếp tục thực hiện hợp đồng theo quy định.

Tiến độ thực hiện hợp đồng chậm hơn so với dự kiến ban đầu. Bệnh viện cũng chưa nhận được thông tin từ phía các nhà thầu về việc ủy quyền cho cá nhân khác tiếp tục thực hiện hợp đồng hoặc phương án tiếp tục thực hiện các nội dung đã ký.

Bệnh viện Ung bướu gặp khó vì không liên lạc được với nhà thầu.

Đối với các gói thầu lắp đặt máy gia tốc tuyến tính (LINACS) và máy CT mô phỏng, việc thực hiện bị trì hoãn do tình hình thực tế tại các nhà thầu. Điều này làm chậm tiến độ xin cấp phép thực hiện dịch vụ kỹ thuật và đưa máy gia tốc tuyến tính (LINACS), máy CT mô phỏng và phòng xạ trị (bunker) vào sử dụng theo kế hoạch từ đầu tháng 9/2026.

Đối với gói thầu mua sắm thuốc, Công ty CP Dược phẩm Hoàng Mai chưa thể tiếp tục cung ứng, trong khi các thuốc đã ký hợp đồng là những thuốc cần thiết cho quá trình điều trị, ảnh hưởng đến công tác cung ứng thuốc tại bệnh viện.

Cụ thể, đối với Công ty CP Đầu tư Y tế Việt Mỹ, Bệnh viện Ung bướu thực hiện mua sắm 1 máy gia tốc tuyến tính (LINACS) bằng hình thức mua sắm trực tiếp, với giá trị hợp đồng 126,5 tỷ đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng là 90 ngày, từ ngày 30/12/2025 đến ngày 29/3/2026; sau đó được gia hạn đến ngày 25/8/2026.

Đến nay, nhà thầu đã hoàn thành lắp đặt phần cứng thiết bị và thực hiện kiểm định, kiểm xạ. Tuy nhiên, vẫn chưa cung cấp hệ thống Monaco lập kế hoạch xạ trị, Phantom chuyển động kiểm chuẩn kỹ thuật xạ trị SGRT, IGRT; chưa thực hiện chạy thử và nghiệm thu đưa vào sử dụng. Bệnh viện đang phối hợp với nhà thầu thực hiện thủ tục cấp Giấy phép hoạt động hệ thống gia tốc của Cục An toàn bức xạ và hạt nhân.

Đối với Công ty TNHH Đầu tư Y tế Sao Kim, Bệnh viện Ung bướu thực hiện mua sắm 1 máy CT mô phỏng bằng hình thức mua sắm trực tiếp, với giá trị hợp đồng 17,5 tỷ đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng là 90 ngày, từ ngày 30/12/2025 đến ngày 29/3/2026; phụ lục hợp đồng gia hạn đến ngày 25/8/2026.

Nhà thầu đã hoàn thành lắp đặt thiết bị và thực hiện kiểm định, kiểm xạ. Tuy nhiên, đến nay chưa thực hiện chạy thử và nghiệm thu đưa vào sử dụng.

Đối với Công ty CP Dược phẩm Hoàng Mai, Bệnh viện Ung bướu thực hiện gói thầu mua sắm thuốc generic phục vụ điều trị tại Bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ năm 2026-2028, gồm 631 phần, 631 mặt hàng, với giá trị hợp đồng 74,7 tỷ đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng là 24 tháng kể từ ngày 19/3/2026. Đến nay, bệnh viện đã thực hiện mua sắm hơn 3,06 tỷ đồng. Từ ngày 27/7/2026, Công ty CP Dược phẩm Hoàng Mai tạm ngừng cung cấp hàng hóa.

Người dân chờ khám bệnh tại Bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ.

Trước tình trạng trên, Bệnh viện Ung bướu đã có báo cáo UBND TP Cần Thơ và Sở Y tế về tình hình thực hiện các hợp đồng mua sắm nói trên, đồng thời xin ý kiến, chỉ đạo để bệnh viện hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Sở Y tế đã báo cáo UBND TP Cần Thơ để có phương án xử lý nhằm sớm đưa các máy móc này vào hoạt động và yêu cầu bệnh viện nhanh chóng tìm nguồn thuốc thay thế để phục vụ điều trị cho bệnh nhân.

Như Báo CAND đã thông tin, cuối tháng 7 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án "Buôn lậu, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", xảy ra tại Công ty cổ phần Đầu tư y tế Việt Mỹ và các đơn vị liên quan; đồng thời, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với 3 đối tượng, gồm: Bùi Chân Phương, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị; Hà Văn Nam, Giám đốc và Trần Thị Hồng Hạnh, phụ trách công tác kế toán về các tội "Buôn lậu" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", quy định tại Điều 188 và Điều 221 Bộ luật Hình sự.

Theo cơ quan điều tra, Bùi Chân Phương thành lập, chỉ đạo, điều hành 3 công ty tại Việt Nam (Công ty cổ phần Đầu tư y tế Việt Mỹ, Công ty TNHH Đầu tư y tế Sao Kim, Công ty cổ phần Dược phẩm Hoàng Mai); đồng thời, thành lập 5 công ty tại Singapore và 3 công ty tại Hong Kong (Trung Quốc) để mua đi, bán lại, nâng giá thiết bị y tế, thuốc tân dược trước khi nhập khẩu về Việt Nam bán vào các đơn vị, cơ sở y tế với giá rất cao, thu lời bất chính rất lớn, vừa gây thất thu cho ngân sách Nhà nước, vừa ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của người bệnh.

Quá trình nhập khẩu thiết bị y tế về Việt Nam, lợi dụng Giấy phép nhập khẩu thiết bị y tế do Bộ Y tế cấp cho thiết bị chính để khai báo gian dối là thiết bị y tế kèm theo, nhằm nhập lậu các thiết bị y tế khác.