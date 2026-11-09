Cần Thơ bầu bổ sung Ủy viên UBND thành phố

Sáng 9/11, Kỳ họp thứ 9 (kỳ họp chuyên đề), HĐND TP. Cần Thơ khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 khai mạc.

Tại kỳ họp, ông Trương Cảnh Tuyên - Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ trình giới thiệu nhân sự để HĐND thành phố bầu bổ sung Ủy viên UBND thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Trần Phú Lộc Thành - Giám đốc Sở Tài chính.

Kết quả, 73/73 đại biểu có mặt tán thành, thống nhất bầu ông Trần Phú Lộc Thành làm Ủy viên UBND TP. Cần Thơ.

Ông Đồng Văn Thanh - Chủ tịch HĐND TP. Cần Thơ tặng hoa chúc mừng ông Trần Phú Lộc Thành.

Phát biểu tại kỳ họp, ông Đồng Văn Thanh - Chủ tịch HĐND TP. Cần Thơ cho biết, tại kỳ họp này, các đại biểu sẽ xem xét nhiều nội dung quan trọng liên quan đến cơ chế, chính sách, phân bổ, điều chỉnh vốn đầu tư công, phát triển đô thị và công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 10 tháng đầu năm 2026, ông Thanh cho biết, sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Tuy nhiên, GRDP của thành phố vẫn thấp hơn kịch bản đề ra; tiến độ một số dự án trọng điểm, huy động nguồn lực và giải ngân vốn đầu tư công còn hạn chế.

Trong thời gian còn lại của năm, ông Thanh lưu ý, thành phố cần tập trung khai thác các động lực tăng trưởng, tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án.

Ông Trần Phú Lộc Thành sinh năm 1979, quê phường Thới Long, TP. Cần Thơ; trình độ thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng. Tháng 2/2025, sau khi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sáp nhập với Sở Tài nguyên và Môi trường, ông Thành được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Cần Thơ (cũ). Tháng 7/2025, sau khi TP. Cần Thơ sáp nhập cùng Hậu Giang, Sóc Trăng, ông Thành được phân công giữ chức Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường. Ngày 7/8/2026, ông Trần Phú Lộc Thành được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Tài chính TP. Cần Thơ, đồng thời được giao quyền Giám đốc sở. Ngày 7/11/2026, ông Trần Phú Lộc Thành được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài chính Cần Thơ, thời hạn bổ nhiệm 5 năm.