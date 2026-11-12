Cần Thơ: Bắt tạm giam giám đốc lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Trần Như Long. (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo kết quả điều tra, 5/2025, Trần Như Long, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Xuất nhập khẩu P.T Việt Nam (Khu công nghiệp Trà Nóc II, phường Phước Thới, thành phố Cần Thơ) đưa ra thông tin gian dối về việc mượn máy móc đưa về nhà máy tại Cần Thơ để phục vụ thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất ngành nhựa.

Tin tưởng Long, một Phó Giám đốc Công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh đã đồng ý cho mượn một hệ thống máy tái chế nhựa PET và một máy tách màu trong thời hạn 2 tháng. Tổng trị giá tài sản xác định khoảng hơn 6,2 tỷ đồng.

Tuy nhiên, sau khi nhận và vận chuyển tài sản về Cần Thơ, Long không dùng vào mục đích như đã cam kết mà liên hệ các cơ sở thu mua phế liệu để bán toàn bộ số máy móc lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được và kết quả định giá tài sản của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định hành vi của Trần Như Long có dấu hiệu cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hiện, vụ án đang được Công an thành phố Cần Thơ tiếp tục điều tra để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.