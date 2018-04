Cần Thơ: Bắt 5 đối tượng mua bán ma túy trái phép

Công an Cần Thơ bắt giữ 5 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Các đối tượng Hồ, Kiểm, Lương, Hiền (từ trái qua phải) bị bắt quả tang khi đang thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Ảnh C.A cung cấp

Ngày 1/4, thông tin từ Công an quận Bình Thủy, TP Cần Thơ cho biết đã tiến hành khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng đối với 5 đối tượng để điều tra và làm rõ về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Các đối tượng gồm: Nguyễn Long Hồ (SN 1969, ngụ xã Vĩnh Phước, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang); Nguyễn Văn Kiểm (SN 1969, ngụ phường Hưng Phú, quận Cái Răng, TP Cần Thơ); Lê Ngọc Hiền (SN 1979); Hồ Quang Vinh (SN 1984, cùng ngụ phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) và Nguyễn Thị Thanh Lương (SN 1976, ngụ huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận).

Theo Cơ quan điều tra, khoảng 21h40 ngày tối 31/3, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Bình Thủy phối hợp Công an Công an phường An Khánh, Công an quận Ninh Kiều và lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính Công an TP Cần Thơ, đã bắt quả tang 5 đối tượng nêu trên đang thực hiện hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy tại phòng 101, của một khách sạn tọa lạc trong khu dân cư 91B (đường Nguyễn Văn Linh, Phường An Khánh, quận Ninh Kiều).

Tang vật gồm 19 gói ni long chứa tinh thể màu trắng (nghi ma túy) cùng hơn 26 triệu đồng được lực lượng chức năng thu giữ tại hiện trường. Ảnh C.A cung cấp

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ 19 gói ni long bên trong chứa tinh thể màu trắng (nghi ma túy), hơn 26 triệu đồng tiền mặt cùng dụng cụ để sử dụng ma túy đá và các tang vật khác.

Được biết, trong thời gian vừa qua Công an quận Bình Thủy đã bắt 11 đối tượng liên quan đến đường dây mua bán, tàng trữ, vận chuyển ma túy đá từ TP Hồ Chí Minh về Cần Thơ tiêu thụ, qua đó cũng đã thu giữ một lượng lớn ma túy đá.

Hiện vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Lê An