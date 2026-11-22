Tối 21.11, tại phường Phú Lợi, UBND TP. Cần Thơ tổ chức Chương trình nghệ thuật chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11) và khai mạc Lễ hội Ok Om Bok - Đua ghe Ngo năm 2026, với chủ đề “Sắc màu di sản phương Nam”.

Cần Thơ khai mạc Lễ hội Ok Om Bok - Đua ghe Ngo năm 2026

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên cho biết, với vị trí trung tâm vùng Đồng bằng sông Cửu Long, cùng nhiều tiềm năng, lợi thế và bản sắc văn hóa miền sông nước, đã tạo điều kiện thuận lợi cho Cần Thơ trong phát triển kinh tế- xã hội và hội nhập quốc tế.

Đặc biệt từ khi sáp nhập, Cần Thơ với vị thế mới, tầm nhìn mới, tình hình kinh tế - xã hội trong những tháng đầu năm 2026 tiếp tục duy trì ổn định và đạt nhiều kết quả khả quan trên các lĩnh vực.

Đối với Lễ hội Ok Om Bok - Đua ghe Ngo năm nay không chỉ là dịp để đồng bào Khmer gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, mà còn là ngày hội chung của các dân tộc Kinh, Khmer, Hoa và các dân tộc anh em cùng sinh sống trên địa bàn thành phố.

Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên phát biểu

Ông Trương Cảnh Tuyên cho rằng, việc tổ chức lễ hội gắn với chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11) càng có ý nghĩa sâu sắc, nâng cao nhận thức của cộng đồng về vai trò của văn hóa trong đời sống xã hội. Khơi dậy niềm tự hào dân tộc, ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa và trách nhiệm của mỗi người trong bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

Lễ hội năm nay, diễn ra từ ngày 21-24.11, với chuỗi hoạt động phong phú, đa dạng, mang đến cho người dân và du khách nhiều trải nghiệm thú vị như: Hội chợ xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền; trình diễn thả Đèn nước và ghe Cà Hâu; Lễ Cúng Trăng...

Giải đua ghe Ngo Cần Thơ mở rộng năm 2026, với sự tham gia của 84 đội ghe nam, nữ

Điểm nhấn nổi bật là giải đua ghe Ngo Cần Thơ mở rộng với sự tham gia của 84 đội ghe nam, nữ - số lượng đội đăng ký đông nhất từ trước đến nay. Đây sẽ là dịp để các đội thể hiện sức mạnh, kỹ thuật và tinh thần đoàn kết; đồng thời mang đến những cuộc tranh tài sôi nổi, hấp dẫn, phục vụ người dân và du khách.

Lãnh đạo TP. Cần Thơ đến dự chương trình thả Đèn nước và ghe Cà Hâu.

Cũng trong tối 21.11, tại bờ sông Maspéro (phường Phú Lợi), Sở VHTTDL TP. Cần Thơ tổ chức trình diễn thả Đèn nước và ghe Cà Hâu.

Phó Giám đốc Sở VHTTDL TP. Cần Thơ Đào Thị Thanh Thúy cho hay, năm nay có 23 Đèn nước và 4 ghe Cà Hâu đến từ các chùa Khmer trên địa bàn thành phố tham gia. Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa trong chuỗi Lễ hội Ok Om Bok - Đua ghe Ngo của thành phố, góp phần tạo không gian vui chơi, giải trí phong phú, đa dạng.

Phó Giám đốc Sở VHTTDL TP. Cần Thơ Đào Thị Thanh Thúy thông tin về thả Đèn nước và ghe Cà Hâu

Bên cạnh đó, còn là dịp để quảng bá, giới thiệu hình ảnh văn hóa, con người vùng đất Tây Đô, với nhiều di sản văn hóa, lễ hội truyền thống độc đáo, mang đậm bản sắc văn hóa đến với người dân, du khách trong nước và quốc tế.

Theo quan niệm của người Khmer, nghi thức thả Đèn nước mang đậm tín ngưỡng của cư dân nông nghiệp và sắc màu tôn giáo, mà người Khmer muốn bày tỏ lòng tri ân đối với thiên nhiên đã phù hộ làm ăn, sinh sống bình yên, mang lại nhiều điều tốt đẹp.

Lung linh thả Đèn nước

Trong khi đó, ghe Cà Hâu được hiểu là ghe hầu, loại thuyền độc mộc sử dụng cho các vị cao tăng đi tụng kinh, dùng cho Thượng tọa, Đại đức, người có uy tín ngồi và chỉ đạo các đội ghe thi đấu trong các cuộc đua ghe Ngo.

Ghe Cà Hâu

Ngoài ra, ghe Cà Hâu còn dùng để chuyên chở lương thực, nước uống, dàn nhạc… phục vụ, tiếp hậu cần cho đội ghe Ngo trong những cuộc đua.