Cần Thơ: Báo động đỏ nội viện cứu thanh niên bị 2 thanh sắt đâm xuyên người

Sáng 21/9, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, các bác sĩ nhiều chuyên khoa của bệnh viện đã cấp cứu thành công anh L.H.K (SN 1986, ngụ TP Cần Thơ) gặp tai nạn giao thông tại khu vực công trường xây dựng, bị 2 thanh thanh sắt xuyên thấu qua đùi, bụng gây tổn thương phức tạp, nguy cơ đe dọa tính mạng.

Bệnh nhân L.H.K gặp tai nạn giao thông, bị 2 thanh sắt đâm xuyên người được người dân đưa vào Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Theo thông tin từ gia đình bệnh nhân, trước đó tối 18/9, anh L.H.K đi dự tiệc và gặp tai nạn giao thông ở khu vực huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng cũ (nay là TP Cần Thơ) bị ngã vào khu vực công trường xây dựng bên đường.

Hậu quả, anh L.H.K bị 2 thanh sắt dài đâm xuyên qua đùi, qua bụng. Người dân địa phương đã hỗ trợ cắt các thanh sắt, đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất để cấp cứu.

Sau khi được sơ cứu, bệnh nhân tiếp tục được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.

Tại Khoa Cấp cứu, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhân có nhiều tổn thương phức tạp do một thanh sắt đâm xuyên qua 2 đùi, một thanh sắt xuyên từ đùi phải xuyên bụng lên hông trái.

Trước tình trạng tổn thương nghiêm trọng, phức tạp, các bác sĩ Khoa Cấp cứu kích hoạt quy trình báo động đỏ nội viện, hồi sức, truyền máu, giảm đau…

Bệnh nhân L.H.K hiện đã ổn định.

Các chuyên khoa Ngoại Tổng hợp, Chấn thương chỉnh hình, Ngoại Lồng ngực - Mạch máu, Huyết học và Gây mê hồi sức được huy động để phẫu thuật, 20 phút sau khi nhập viện bệnh nhân được đưa thẳng lên phòng phẫu thuật.

Tại phòng phẫu thuật, theo trình tự, ê-kíp Ngoại Tổng hợp do BS.CKII Huỳnh Dương Hữu Hạnh, BS.CKI Đỗ Minh Nhựt cùng các bác sĩ tiến hành thám sát ổ bụng và rút thanh sắt.

Kết quả ghi nhận có dịch tiêu hóa trong ổ bụng, dị vật gây thủng ruột non và rách mạc nối lớn. Sau khi đánh giá tình trạng tổn thương phức tạp, các bác sĩ chuyển sang phẫu thuật mở.

Kiểm tra toàn bộ các quai ruột, ê-kíp phát hiện vị trí thủng ruột non. Các bác sĩ, tiến hành cắt đoạn ruột non tổn thương, nối phục hồi lưu thông đường tiêu hóa, rửa sạch ổ bụng và đặt dẫn lưu.

Kế tiếp ê-kíp Chấn thương chỉnh hình, do BS.CKII Nguyễn Hữu Thuyết, Trưởng khoa Phẫu thuật Cột sống và Chấn thương, cùng các bác sĩ thực hiện xử trí các tổn thương vùng đùi và rút dị vật.

Tại đùi phải, bệnh nhân có vết thương xuyên thấu mặt ngoài 1/3 giữa đùi, kích thước khoảng 4x4cm, bờ nham nhở. Các bác sĩ xử lý tổn thương, làm sạch và băng kín. Phẫu thuật viên tiến hành cắt lọc phần cơ dập nát, hoại tử, rửa sạch vết thương và đặt dẫn lưu.

Sau khoảng 1h20' ngày 19/9 ca phẫu thuật kết thúc thành công. Bệnh nhân được chuyển về hồi sức ngoại để tiếp tục theo dõi và điều trị.

Hiện nay, tình trạng bệnh nhân ổn định, tiếp xúc tốt, không sốt, vết mổ khô, bụng mềm đang được các bác sĩ Khoa Ngoại Tổng hợp tiếp tục theo dõi và chăm sóc.