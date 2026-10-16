Cần Thơ: Ẩu đả tại quán Zô Dứt Cạn khiến một người nguy kịch

Vụ ẩu đả, đánh nhau gây náo loạn, mất ANTT khu vực phía trước quán, trên đường Trần Hoàng Na đã khiến một thanh niên nguy kịch đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Tổ công tác của Công an phường Tân An đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, giải tán đám đông, trấn áp các đối tượng kích động, mời những người có liên quan về trụ sở Công an làm việc.

Hiện trường vụ việc.

Cơ sở kinh doanh Zô Dứt Cạn có ngành nghề chính là nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động. Thời gian qua, quán hoạt động kinh doanh như một loại hình quán bar, có hệ thống chỉnh nhạc (DJ), âm thanh lớn gây ảnh hưởng đến người dân sinh sống trong khu vực.

Trước đó, vào rạng sáng 29/3, tại cơ sở kinh doanh Zô Dứt Cạn cũng đã xảy ra vụ đánh nhau gây mất ANTT, làm một thanh niên bị thương nặng. Sau khi tiếp nhận vụ việc, Công an phường Tân An đã nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường, đồng thời phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Cần Thơ tiến hành xác minh làm rõ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an đã xác định, xử lý 12 đối tượng có liên quan.

Cũng liên quan cơ sở kinh doanh này, vào tháng 9/2026, các phòng nghiệp vụ Công an TP Cần Thơ phối hợp cùng Công an phường Tân An kiểm tra, phát hiện tại cơ sở kinh doanh Zô Dứt Cạn (Công ty cổ phần Zô Dứt Cạn) có nhiều vi phạm...