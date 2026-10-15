Cần Thơ an táng 120 hài cốt liệt sĩ tìm thấy trên địa bàn thành phố

Sáng 15/10, tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP Cần Thơ, Ban Chỉ đạo 515 thành phố tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 120 hài cốt liệt sĩ do Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời), Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và Đội K90 (Cục Chính trị Quân khu 9) tìm kiếm, quy tập tại các xã Đông Phước và Thới Lai.

Ông Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương và Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ về nơi yên nghỉ. (Ảnh: T.P).

Dự buổi lễ có ông Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ Đỗ Thanh Bình cùng lãnh đạo UBND thành phố, các sở, ban, ngành, đoàn thể, đại diện 103 xã, phường và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 9.

Tại buổi lễ, các đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Ông Lê Công Lý, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ cho biết, thành phố thành lập tổ nghiên cứu chuyên sâu nhằm đẩy nhanh tiến độ xác lập hồ sơ liệt sĩ.

Đọc điếu văn tại buổi lễ, ông Lê Công Lý, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ cho biết, thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Ban Chỉ đạo 515 thành phố đã tăng cường vận động các cấp, ngành và người dân cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ.

Thành phố thành lập tổ nghiên cứu chuyên sâu nhằm đẩy nhanh tiến độ xác lập hồ sơ liệt sĩ, mộ liệt sĩ; thu thập thông tin, tổ chức hội thảo xác minh, phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Nhờ sự phối hợp, hỗ trợ của chính quyền và nhân dân, các lực lượng đã tổ chức quy tập được 158 hài cốt liệt sĩ. Trong đó, 38 hài cốt liệt sĩ đã được truy điệu, an táng trước đó; 120 hài cốt liệt sĩ còn lại được tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng trong ngày 15/10.

Lãnh đạo TP Cần Thơ thắp hương tại buổi lễ sáng 15/10.

Theo ông Lê Công Lý, tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP Cần Thơ hiện có hơn 3.000 liệt sĩ yên nghỉ. Việc đón các hài cốt liệt sĩ về an táng thể hiện lòng tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân thành phố đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Dù chưa xác định được đầy đủ danh tính, đơn vị, quê quán, các liệt sĩ vẫn được đón về an nghỉ trong sự chăm sóc, gìn giữ của chính quyền và nhân dân thành phố. Trong điếu văn, ông Lê Công Lý bày tỏ mong muốn các liệt sĩ xem Cần Thơ là quê hương, là nơi đất tốt, hiền hòa để yên nghỉ.

Ban Chỉ đạo 515 TP Cần Thơ cho biết thời gian tới sẽ tiếp tục rà soát, khảo sát, tìm kiếm tại các nghĩa trang tạm trong chiến tranh và những khu vực có thông tin liên quan trên địa bàn, phấn đấu tìm kiếm đến khi không còn hài cốt liệt sĩ còn sót lại.

Đội nghi thức thực hiện nghi thức đưa các anh hùng liệt sĩ yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Cần Thơ.

Thành phố đồng thời đẩy mạnh xác minh thông tin về đơn vị, danh tính, thân nhân liệt sĩ; lấy mẫu sinh phẩm hài cốt để giám định ADN, từng bước xác định danh tính, đưa các liệt sĩ trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tiếp tục là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thể hiện trách nhiệm, tình cảm và đạo lý uống nước nhớ nguồn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Cần Thơ đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.