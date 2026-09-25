Cần Thơ: Ấm áp 'Biên cương Đêm hội Trăng rằm' tại khu vực biên giới

Tại chương trình, các đơn vị đã trao 730 suất quà, tổng trị giá hơn 240 triệu đồng tặng trẻ em mồ côi, trẻ em khuyết tật, trẻ em thuộc hộ nghèo, cận nghèo, các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn khu vực biên giới biển.

Hải đội Biên phòng trao quà tặng các em học sinh trên địa bàn khu vực biên giới biển do đơn vị quản lý.

Đại tá Hà Huy Trường, Phó chính ủy Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Cần Thơ cho biết: Chương trình “Biên cương Đêm hội Trăng rằm” là hoạt động được đơn vị duy trì hằng năm, nhằm mang đến cho thiếu niên, nhi đồng khu vực biên giới một Tết Trung thu vui tươi, đầm ấm; đồng thời thể hiện trách nhiệm, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đối với thế hệ trẻ.

Thông qua chương trình, đơn vị mong muốn tiếp tục đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền địa phương, nhà hảo tâm trong công tác chăm lo, bảo vệ và giáo dục thiếu niên, nhi đồng, nhất là những em có hoàn cảnh khó khăn; động viên các em nỗ lực vươn lên trong học tập, rèn luyện, trở thành những công dân có ích cho gia đình và xã hội.