Cần Thơ: 49 tập thể, cá nhân xuất sắc được trao thưởng tại Liên hoan Ca khúc cách mạng

Sáng 2.10, Sở VHTTDL TP. Cần Thơ vừa tổ chức Lễ tổng kết và trao giải “Liên hoan Ca khúc cách mạng TP. Cần Thơ năm 2026”.

TP. Cần Thơ tổ chức tổng kết Liên hoan Ca khúc cách mạng năm 2026

Liên hoan Ca khúc cách mạng nhằm lan tỏa những giá trị tích cực của âm nhạc cách mạng, khuyến khích, nuôi dưỡng tình yêu âm nhạc cách mạng cho hôm nay, đặc biệt là thế hệ trẻ. Từ đó, bồi đắp lòng tự hào dân tộc, lý tưởng cách mạng, tạo động lực để các bạn trẻ tiếp tục cống hiến, làm giàu đẹp thêm cho mảnh đất Tây Đô.

Liên hoan có sự tham gia của hơn 300 diễn viên đến từ 10 đơn vị xã, phường và thí sinh tự do trên địa bàn thành phố, với 170 tiết mục đăng ký. Qua vòng sơ tuyển, Ban tổ chức tuyển chọn 107 tiết mục vào vòng chung kết, gồm 54 tiết mục của các thí sinh tự do và 53 tiết mục của các đơn vị địa phương.

Phó Giám đốc Sở VHTTDL TP. Cần Thơ Nguyễn Minh Tuấn phát biểu

Phó Giám đốc Sở VHTTDL TP. Cần Thơ Nguyễn Minh Tuấn nhận xét, về cơ bản Liên hoan đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. Liên hoan không chỉ là cuộc thi, mà là hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy lòng tự hào dân tộc.

Các đêm thi đã mang đến một không gian văn hóa, lịch sử để ôn lại truyền thống vẻ vang của dân tộc, giúp cho người xem được quay về với những ký ức hào hùng.

Liên hoan đã thu hút sự tham gia của các đơn vị và đông đảo thí sinh, với nhiều độ tuổi và ngành nghề khác nhau, tạo nên sự phong phú và hấp dẫn cho mỗi đêm thi. Đồng thời, thu hút đông đảo khán giả đến xem và cổ vũ, lan tỏa ý nghĩa sâu sắc giáo dục truyền thống yêu nước và tinh thần trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với đất nước.

Một tiết mục biểu diễn tại Liên hoan

Theo Ban tổ chức, các tiết mục tham gia thi diễn phần nhiều ở thể loại nhạc đỏ với những ca khúc kinh điển như: Nam Bộ kháng chiến, Tiến về Sài Gòn, Lá đỏ… Đây là những ca khúc dễ tạo điều kiện cho kỹ thuật thanh nhạc và người hát có cơ hội thể hiện đúng tinh thần hào khí Việt Nam.

Điều đáng mừng là có nhiều giọng ca tốt, nhiều giọng ca trẻ đầy tiềm năng, triển vọng. Nhiều tiết mục tam ca, tốp ca, được dàn dựng công phu về kỹ thuật, sắc thái, hát bè tốt. Đặc biệt, biểu cảm từ giọng hát gây được cảm xúc cho người nghe. Một số tiết mục ca múa được đầu tư chu đáo, kết hợp hài hòa giữa hát và múa...

Lãnh đạo UBND TP. Cần Thơ trao giải thưởng cho các đoàn tham dự Liên hoan

Sau 3 đêm diễn ra sôi nổi trong không gian âm nhạc cách mạng đầy sắc màu của vòng thi chung kết, các đơn vị và thí sinh đã hoàn thành các nội dung thi của Liên hoan.

Kết quả, Ban tổ chức tiến hành trao 49 giải cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc ở các thể loại; trao 8 giải toàn đoàn cho các đơn vị, trong đó phường Cái Khế đạt giải Nhất toàn đoàn. Đồng thời trao thêm 11 giải tiết mục “tiềm năng, triển vọng, ấn tượng” nhằm động viên các thí sinh…