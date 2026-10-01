Cần Thơ: 451 cơ thủ tranh tài tại Giải vô địch Billiards & Snooker quốc gia

Giải đấu được tổ chức từ ngày 1 đến 10-10, quy tụ 451 vận động viên của 13 đơn vị gồm: An Giang, Bắc Ninh, Đà Nẵng, Đồng Nai, Gia Lai, Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Huế, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Thanh Hóa, Vĩnh Long và đội chủ nhà TP Cần Thơ. Các vận động viên tranh tài ở 4 nội dung gồm: Carom 3 băng nam; 1 băng nam; 3 băng nữ và 3 băng nam dành cho vận động viên trẻ (dưới 22 tuổi).

Đồng chí Lâm Thanh Dũng, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Lâm Thanh Dũng, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ cho biết, đây là các giải đấu thuộc hệ thống thi đấu quốc gia được tổ chức thường niên và lần đầu tiên được tổ chức tại TP Cần Thơ. Giải không chỉ tạo điều kiện để các cơ thủ thi đấu, giao lưu, nâng cao trình độ chuyên môn mà còn là cơ sở xét tính điểm trên bảng xếp hạng quốc gia, phong đẳng cấp vận động viên; đồng thời tuyển chọn, ươm mầm những tài năng trẻ kế cận cho Billiards Carom Việt Nam.

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm tặng các đội tham gia.

Để giải đấu diễn ra thành công, Ban tổ chức đề nghị lực lượng trọng tài thực hiện nhiệm vụ với tinh thần khách quan, trung thực, công tâm; đánh giá chính xác thành tích của vận động viên trong suốt quá trình thi đấu. Đối với các vận động viên, đề nghị phát huy tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, thi đấu hết mình và nỗ lực đạt thành tích cao nhất, góp phần vào thành công chung của đơn vị và giải đấu.

Các cơ thủ tham gia tranh tài.

Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên bước vào tranh tài ở các nội dung theo chương trình thi đấu.