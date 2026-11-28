Thực hiện nghi thức khởi công xây dựng mới Cơ sở cai nghiện ma túy số 3 (giai đoạn 1) tại xã Hỏa Lựu, thành phố Cần Thơ. Ảnh: Duy Khương/TTXVN

Dự án được triển khai bằng nguồn vốn đầu tư của Bộ Công an và UBND thành phố Cần Thơ, hướng đến hoàn thiện cơ sở vật chất, mở rộng năng lực tiếp nhận, quản lý và tổ chức cai nghiện, đáp ứng yêu cầu công tác phòng, chống ma túy trong tình hình mới.

Tại thành phố Cần Thơ, tình hình ma túy còn diễn biến phức tạp, yêu cầu đặt ra là phải có hệ thống cơ sở cai nghiện đủ năng lực, đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực và tổ chức quản lý. Do đó, việc triển khai dự án nâng cấp, sửa chữa và xây dựng mới các cơ sở cai nghiện ma túy, bao gồm ba hạng mục chính, trong đó hai cơ sở hiện hữu được nâng cấp, cải tạo và một cơ sở mới được đầu tư xây dựng theo lộ trình.

Cụ thể, Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 được nâng cấp, cải tạo tại khu vực Xẻo Vong B, phường Đại Thành. Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 được nâng cấp toàn diện tại phường Sóc Trăng. Đối với Cơ sở cai nghiện ma túy số 3, thành phố triển khai xây dựng mới tại xã Hỏa Lựu, trước mắt thực hiện giai đoạn 1 với nhiệm vụ hoàn thiện công tác san lấp toàn bộ mặt bằng khu đất, tạo điều kiện để tiếp tục triển khai các hạng mục xây dựng tiếp theo.

Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ phát biểu tại lễ khởi công Cơ sở cai nghiện ma túy số 3 tại xã Hỏa Lựu. Ảnh: Duy Khương/TTXVN

Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên cho biết, việc triển khai dự án nâng cấp, sửa chữa hai cơ sở cai nghiện hiện có và xây dựng mới cơ sở cai nghiện ma túy số 3, giai đoạn 1, với tổng mức đầu tư là khoảng 1.100 tỷ đồng và quy mô khoảng gần 2.000 học viên là một dự án có ý nghĩa rất quan trọng. Đây không chỉ là sự đầu tư về cơ sở vật chất mà còn thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Công an và quyết tâm của lãnh đạo thành phố trong việc củng cố, hoàn thiện hệ thống cơ sở cai nghiện ma túy, nâng cao năng lực tiếp nhận, quản lý, điều trị và phục hồi cho người nghiện trên địa bàn.

Theo Thiếu tướng Huỳnh Việt Hòa, Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ, cơ sở cai nghiện ma túy số 3 có quy mô tiếp nhận khoảng 500 đến 800 người cai nghiện. Lực lượng phục vụ, vận hành cơ sở dự kiến hơn 90 cán bộ, chiến sĩ. Đây là quy mô đầu tư đáng kể, đòi hỏi sự chuẩn bị đồng bộ về mặt bằng, tổ chức bộ máy, nhân lực và các điều kiện cần thiết để đưa công trình vào hoạt động sau khi hoàn thành.

Dự án được triển khai theo từng giai đoạn. Trong giai đoạn 1, nhiệm vụ trọng tâm là hoàn thiện công tác san lấp toàn bộ mặt bằng khu đất, tạo nền tảng để triển khai các hạng mục xây dựng tiếp theo. Khu vực xây dựng nằm tại ấp Thạnh Xuân, xã Hỏa Lựu, thành phố Cần Thơ.

Tạo nền tảng cho công tác phòng, chống ma túy lâu dài

Thực hiện xây dựng mới Cơ sở cai nghiện ma túy số 3 (giai đoạn 1) tại xã Hỏa Lựu, thành phố Cần Thơ.Ảnh: Duy Khương/TTXVN

Song song với việc xây dựng mới Cơ sở cai nghiện ma túy số 3, hai cơ sở cai nghiện ma túy số 1 và số 2 được đưa vào kế hoạch nâng cấp, sửa chữa. Đây là giải pháp nhằm cải thiện điều kiện hoạt động của hệ thống hiện có, đáp ứng yêu cầu quản lý và tổ chức cai nghiện trong giai đoạn tiếp theo.

Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 tại khu vực Xẻo Vong B, phường Đại Thành được đầu tư nâng cấp, cải tạo. Việc sửa chữa cơ sở này hướng đến hoàn thiện điều kiện cơ sở vật chất, phục vụ tốt hơn công tác quản lý và hoạt động chuyên môn.

Cùng đó, Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 tại phường Sóc Trăng được triển khai nâng cấp toàn diện. Đây là một trong những hạng mục quan trọng trong tổng thể dự án, nhằm từng bước cải thiện điều kiện hoạt động của cơ sở đang hiện hữu.

Việc triển khai đồng thời hai hạng mục nâng cấp và một hạng mục xây dựng mới tạo nên hướng đầu tư kết hợp giữa củng cố năng lực hiện có và mở rộng năng lực trong tương lai. Qua đó, thành phố từng bước hoàn thiện hệ thống cơ sở cai nghiện trên địa bàn, hạn chế tình trạng đầu tư manh mún, thiếu tính kết nối giữa các công trình.

Đối với thành phố Cần Thơ, việc nâng cấp hai cơ sở hiện hữu và xây dựng mới cơ sở số 3 có ý nghĩa trong bối cảnh thành phố đang triển khai nhiều nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Với hệ thống cơ sở cai nghiện được đầu tư phù hợp góp phần hỗ trợ lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ quản lý, giảm áp lực đối với các cơ sở hiện có khi nhu cầu tiếp nhận tăng lên. Đồng thời, việc tổ chức cai nghiện có điều kiện tốt hơn cũng tạo cơ hội để người nghiện được tiếp cận các hoạt động hỗ trợ phục hồi, chuẩn bị cho quá trình trở về địa phương.

Theo Thiếu tướng Huỳnh Việt Hòa, Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ, về lâu dài, đầu tư hệ thống cơ sở cai nghiện cần hướng đến mục tiêu không chỉ quản lý người nghiện mà còn hỗ trợ họ phục hồi, thay đổi nhận thức và có cơ hội tái hòa nhập xã hội. Đặc biệt, công tác quản lý người sau cai nghiện tại địa phương cần được quan tâm đúng mức. Việc hỗ trợ học nghề, tìm kiếm việc làm, ổn định sinh kế và tạo điều kiện để người sau cai nghiện tham gia các hoạt động xã hội sẽ góp phần hạn chế nguy cơ tái nghiện, từng bước giảm những hệ lụy do ma túy gây ra.

Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ cho biết, thành phố đã tập trung triển khai nhiều giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy, đồng thời quan tâm công tác cai nghiện, quản lý sau cai nghiện và hỗ trợ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng. Tuy nhiên, tình hình ma túy vẫn còn diễn biến phức tạp, yêu cầu về tiếp nhận, quản lý, điều trị và phục hồi cho người cai nghiện ngày càng cao. Trong khi đó, cơ sở vật chất tại một số cơ sở cai nghiện trên địa bàn thành phố còn hạn chế, chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phòng, chống ma túy luôn là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, thời gian tới Cần Thơ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống ma túy, bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh và tạo cơ hội để những người từng vướng vào ma túy có điều kiện làm lại cuộc đời.