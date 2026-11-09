Cần thiết xây dựng hệ sinh thái bảo vệ người tiêu dùng

Tháo gỡ khó khăn về cơ chế và nguồn lực

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia Trịnh Anh Tuấn nhấn mạnh, sự cần thiết phải tăng cường phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và người tiêu dùng trước những thay đổi nhanh chóng của thị trường.

Quang cảnh diễn đàn. Ảnh: Bình Minh

Theo ông Trịnh Anh Tuấn, quá trình sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh đã đặt ra nhiều thách thức đối với hoạt động của các Hội Bảo vệ người tiêu dùng tại địa phương. Trong khi tổ chức bộ máy đang từng bước ổn định, việc củng cố và duy trì mạng lưới Hội cần được triển khai khẩn trương.

Mục tiêu đặt ra là duy trì và phát triển ít nhất 30 Hội Bảo vệ người tiêu dùng trên tổng số 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tuy nhiên, nhiều Hội địa phương vẫn gặp khó khăn về kinh phí, nhân lực và cơ chế hoạt động.

Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia Trịnh Anh Tuấn phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: Bình Minh

Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cho biết, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với Trung ương Hội kiến nghị cơ quan có thẩm quyền hoàn thiện cơ chế hỗ trợ, tạo điều kiện để các Hội duy trì hoạt động và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Chia sẻ tại diễn đàn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam Bùi Thanh Thuỷ cho hay, trước khi sáp nhập đơn vị hành chính, cả nước có 54 Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cấp tỉnh trên tổng số 63 tỉnh, thành phố. Sau sáp nhập, hệ thống hiện có 29 Hội, trong khi một số địa phương chưa kiện toàn được tổ chức hoặc còn thiếu nguồn lực duy trì hoạt động.

Theo ông Bùi Thanh Thủy, Trung ương Hội đã phối hợp với Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền và địa phương quan tâm củng cố tổ chức, xây dựng mô hình hợp nhất phù hợp. Cùng với đó, cần sớm nghiên cứu cơ chế hỗ trợ kinh phí, bảo đảm điều kiện hoạt động cho các Hội.

Trong quá trình xây dựng Đề án giai đoạn 2026 - 2030, Trung ương Hội đã đề xuất 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có việc xây dựng hệ sinh thái bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Diễn đàn lần này là dịp để các bên đánh giá thực trạng, chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất giải pháp phát triển mạng lưới trong giai đoạn mới.

Hướng tới hệ sinh thái bảo vệ người tiêu dùng đồng bộ, hiệu quả

Tại diễn đàn, các đại biểu tập trung trao đổi qua ba phiên thảo luận chuyên đề.

Các đại biểu tham dự diễn đàn. Ảnh: Bình Minh

Phiên thứ nhất, với chủ đề “Hoạt động bảo vệ người tiêu dùng tại địa phương – Những vấn đề đặt ra”, tập trung đánh giá thực trạng tiếp nhận, hỗ trợ giải quyết khiếu nại; những khó khăn về nhân lực, kinh phí và chuyên môn của các Hội địa phương. Đại diện các Hội tại Khánh Hòa, Bắc Ninh và Vĩnh Long đã chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động.

Phiên thứ hai tập trung vào việc tăng cường phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước và tổ chức xã hội, đặc biệt trong tiếp nhận, xác minh, chuyển xử lý và theo dõi kết quả giải quyết phản ánh, khiếu nại của người tiêu dùng. Các đại biểu đề xuất xây dựng quy trình phối hợp rõ ràng, xác định đầu mối chịu trách nhiệm và bảo đảm phản hồi kịp thời.

Các đại biểu trao đổi tại phiên thảo luận. Ảnh: Bình Minh

Phiên thứ ba, các ý kiến tập trung vào xây dựng hệ sinh thái, mạng lưới bảo vệ người tiêu dùng trong giai đoạn mới. Trong đó, việc kết nối các cơ quan quản lý, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và người tiêu dùng; ứng dụng công nghệ trong chia sẻ thông tin; nâng cao năng lực hoạt động của các Hội được xác định là những giải pháp quan trọng.

Cũng tại diễn đàn, các đại biểu trao đổi trực tiếp về những vướng mắc trong thực tiễn, cơ chế chia sẻ thông tin, ứng dụng nền tảng số và trách nhiệm của doanh nghiệp trong bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Các kiến nghị tại diễn đàn tập trung vào sáu nhóm nội dung: Hoàn thiện mô hình hệ sinh thái bảo vệ người tiêu dùng; chuẩn hóa quy trình phối hợp; tăng cường ứng dụng công nghệ; nâng cao năng lực các tổ chức xã hội; thúc đẩy trách nhiệm doanh nghiệp; xây dựng cơ chế theo dõi, đánh giá kết quả hoạt động.

Diễn đàn góp phần tăng cường kết nối giữa cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức xã hội và cộng đồng doanh nghiệp, đồng thời tạo cơ sở để tháo gỡ khó khăn về tổ chức, cơ chế và nguồn lực cho các Hội địa phương. Qua đó, từng bước xây dựng mạng lưới bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thống nhất, chuyên nghiệp và hoạt động hiệu quả trên phạm vi cả nước.