Cần thiết xây dựng cộng đồng thực thi pháp luật ASEAN có tính kết nối cao hơn

Theo đó, Tổng Thư ký ASEAN gửi lời cảm ơn chân thành tới Bộ Công an Việt Nam đã chủ trì tổ chức hội nghị này. Bày tỏ lấy làm tiếc vì không thể trực tiếp đến dự hội nghị tại Hà Nội, ông vẫn rất vui mừng khi có cơ hội chia sẻ với hội nghị một vài thông điệp.

Ông cho rằng, tại khu vực ASEAN và trên phạm vi rộng hơn, tội phạm xuyên quốc gia ngày càng được tổ chức chặt chẽ, có tính thích nghi cao và hoạt động không biên giới. Các mạng lưới tội phạm đang khai thác công nghệ, tính kết nối ngày càng cao và sự khác biệt về pháp luật giữa các quốc gia để mở rộng hoạt động và trốn tránh lực lượng thực thi pháp luật.

Đại tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an với các đại biểu tham dự hội nghị.

"Những diễn biến này làm cho sự hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật, cả trong khu vực của chúng ta và trên phạm vi quốc tế, ngày càng trở nên quan trọng. Trên cơ sở đó, hội nghị này là cơ hội để chúng ta xem xét cách thức thực tiễn nhằm tăng cường phối hợp, giải quyết thách thức trong hoạt động và nâng cao sức mạnh tập thể", Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhấn mạnh.

Ông cho rằng, các nội dung thảo luận hôm nay là cơ sở quan trọng để tìm ra cách thức tăng cường hoạt động hợp tác và khả năng phối hợp giữa các cơ quan thực thi pháp luật trong khu vực, nhằm đảm bảo thượng tôn pháp luật, an toàn xã hội và đảm bảo công lý xuyên biên giới.

Trên cơ sở đó, ông muốn nêu bật sự cần thiết phải xây dựng một cộng đồng thực thi pháp luật ASEAN có tính kết nối cao hơn. "Khi các mạng lưới tội phạm không hoạt động một cách manh mún, đơn độc, thì ASEAN cũng cần phải hợp tác để đối phó. Chúng ta cần kết nối và phối hợp mạnh mẽ hơn giữa các cơ quan thực thi pháp luật, cơ quan xuất nhập cảnh và biên phòng, các cơ quan tư pháp và cơ quan tình báo tài chính", ông bổ sung.

Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn phát biểu theo hình thức ghi hình tại hội nghị.

Cùng với đó, khai thác tốt hơn các cơ chế và công cụ chia sẻ thông tin hiện tại của khu vực và quốc tế để hỗ trợ hành động thực thi pháp luật kịp thời và có tính phối hợp cao.

Chỉ ra một số thách thức của tội phạm truy nã khi có thể di chuyển qua các đường biên giới, che giấu nơi ẩn nấp và lợi dụng sự khác biệt giữa các hệ thống pháp luật để lẩn trốn công lý, ông đề nghị cần mở rộng quan điểm để coi tội phạm truy nã không chỉ là những cá nhân chạy trốn khỏi một quốc gia, để nhận diện các mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia trên quy mô lớn hơn và các hoạt động liên quan.

Để đối phó một cách hiệu quả, các quốc gia ASEAN cần chia sẻ thông tin một cách kịp thời, tổ chức mạng lưới thực thi pháp luật mạnh mẽ hơn và phối hợp xuyên biên giới tốt hơn.

"Trong bối cảnh đó, tôi ghi nhận vai trò tiên phong của Việt Nam trong việc xây dựng Tuyên bố chung của các nhà lãnh đạo ASEAN về tăng cường hợp tác trong việc truy bắt tội phạm truy nã, được các nhà lãnh đạo ASEAN thông qua vào năm 2025. Bản tuyên bố đó tạo tiền đề chính trị để tăng cường hợp tác trong lĩnh vực này, như một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn nhằm đảm bảo thượng tôn pháp luật và phòng chống tội phạm xuyên quốc gia", Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn đánh giá.

Bộ trưởng Lương Tam Quang với đại diện trưởng đoàn các nước tham dự hội nghị.

Ông cho rằng, khi ASEAN nỗ lực biến các cam kết chính trị thành hành động cụ thể, chúng ta cần chỉ rõ các trở ngại thực tiễn, chia sẻ các thông lệ tốt và đánh giá xem ASEAN có thể làm tốt hơn, khác biệt hơn như thế nào.

"Thước đo thành công thực sự của chúng ta sẽ là những gì diễn ra sau hội nghị này. Điều quan trọng là các cơ quan của chúng ta có liên lạc nhanh hơn, thông tin có được chia sẻ hiệu quả hơn và hợp tác có mang tính thực chất hơn - khiến cho việc trốn tránh công lý của tội phạm truy nã ngày càng khó khăn hơn hay không", Tổng Thư ký ASEAN nêu quan điểm và bày tỏ tin tưởng, hội nghị sẽ có những đóng góp quan trọng cho Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Tội phạm xuyên quốc gia và các cơ chế phụ trợ liên quan; hy vọng hội nghị sẽ đúc kết và đưa ra nhiều khuyến nghị thực tiễn và các biện pháp cụ thể nhằm tăng cường hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật.

Khẳng định ASEAN luôn là lực lượng ổn định và là cầu nối giữa các quốc gia và dân tộc theo đúng tầm nhìn về một tương lai chung trong khuôn khổ ASEAN 2045: Xây dựng một Cộng đồng không chỉ thịnh vượng hơn, gắn kết hơn, mà còn an toàn, ổn định và kiên cường hơn, Tổng Thư ký ASEAN đề nghị các đại biểu tiếp tục tăng cường, củng cố các hoạt động hợp tác, kết nối các cơ quan thực thi pháp luật và các bên hữu quan. Đẩy mạnh hợp tác để đảm bảo đường biên giới giữa các quốc gia chỉ hỗ trợ cho quan hệ hợp tác và hoạt động chung, không để tội phạm truy nã lợi dụng đường biên giới để trục lợi...