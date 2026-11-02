Cần thiết sửa đổi, bổ sung quy định về hiến, lấy và ghép mô, bộ phận cơ thể người

Đại biểu Nguyễn Công Hoàng (Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên) thảo luận tại Hội trường.

Đối với quy định về hiến mô, bộ phận cơ thể của người bị kết án tử hình và người đang chấp hành án phạt tù, đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, cân nhắc thận trọng, bảo đảm tính phù hợp, khả thi và chặt chẽ về mặt pháp lý; đồng thời bảo đảm nguyên tắc tự nguyện, công khai, minh bạch trong quá trình thực hiện.

Đại biểu đề nghị tiếp tục hoàn thiện các quy định pháp luật, nâng cao hiệu quả quản lý và bảo đảm tính minh bạch trong hoạt động hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận và khuyến khích người dân tham gia hiến tặng vì mục đích nhân đạo.

Liên quan đến hoạt động thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) và hiến tinh trùng, đại biểu cho rằng công tác quản lý hiện nay đã có nhiều tiến bộ. Tuy nhiên, trước những tình huống phát sinh trong thực tiễn, nhất là việc một cá nhân có nhu cầu sử dụng nguồn tinh trùng hiến cụ thể để sinh con, cần tiếp tục hoàn thiện quy định về quản lý, lưu trữ, nhận diện và sử dụng nguồn hiến.

Việc quản lý phải bảo đảm tính bảo mật, minh bạch, tránh nhầm lẫn, tranh chấp và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các bên liên quan.