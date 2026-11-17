Ê-kíp thực hiện ca can thiệp tim bào thai thành công thứ 15. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Ngày 16/11, tại Bệnh viện Từ Dũ, một thai phụ đến từ thành phố Hà Nội sinh bé trai nặng 3,2kg bằng phương pháp mổ lấy thai. Trước đó, khi mới hơn 26 tuần tuổi, thai nhi đã phải trải qua một cuộc can thiệp tim phức tạp để duy trì khả năng phát triển của buồng tim phải.

Theo hồ sơ điều trị, thai phụ mang thai lần thứ ba. Các kết quả khám và sàng lọc trong ba tháng đầu chưa ghi nhận bất thường. Tuy nhiên, khi thai được 23 tuần 5 ngày, bác sĩ phát hiện dị tật tim bẩm sinh nặng khiến đường đưa máu từ tim lên phổi bị bít kín.

Tình trạng này khiến buồng tim phải có nguy cơ ngày càng kém phát triển, ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng hoạt động của tim sau khi trẻ chào đời.

Sau gần ba tuần theo dõi, các bác sĩ ghi nhận tổn thương tiếp tục tiến triển, buồng tim phải rất nhỏ và xuất hiện thêm tình trạng hở van tim nặng. Nếu trì hoãn, việc can thiệp có thể không còn thực hiện được do cấu trúc tim thai ngày càng thu hẹp.

Ca can thiệp thành công tốt đẹp. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Ngày 25/8, Bệnh viện Từ Dũ hội chẩn với Bệnh viện Nhi đồng 1, đồng thời tham khảo ý kiến chuyên gia tại Áo và Italia. Các bác sĩ thống nhất cần can thiệp sớm để mở lại đường đưa máu từ tim lên phổi, tạo điều kiện cho buồng tim phải tiếp tục phát triển.

Sáng 26/8, năm ê-kíp thuộc các chuyên khoa sản, tim mạch, sơ sinh và gây mê hồi sức phối hợp thực hiện ca can thiệp tim bào thai thứ 15 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là trường hợp có tuổi thai nhỏ nhất trong số các ca đã được thực hiện.

Dưới hướng dẫn của siêu âm, các bác sĩ đưa dụng cụ chuyên dụng xuyên qua thành bụng người mẹ, vào tử cung và tiếp cận trái tim thai nhi. Sau đó, một bóng nhỏ được sử dụng để mở vị trí van tim bị bít kín.

Sau hơn hai giờ thực hiện, dòng máu từ buồng tim phải lên phổi được tái lập. Kết quả siêu âm ghi nhận tim thai hoạt động ổn định, chức năng co bóp tốt. Người mẹ cũng không xuất hiện biến chứng bất thường ngay sau can thiệp.

Các bác sĩ chia sẻ niềm vui sau khi hoàn thành ca can thiệp. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Ca điều trị có ý nghĩa quan trọng bởi thời điểm can thiệp quyết định khả năng duy trì sự phát triển của buồng tim phải. Khi đường lưu thông máu được mở lại ngay trong thai kỳ, các bác sĩ có thêm cơ hội hạn chế tình trạng buồng tim tiếp tục kém phát triển trước khi trẻ chào đời. Sau can thiệp, thai phụ tiếp tục được theo dõi cho đến khi sinh con an toàn.

Việc bé trai chào đời ngày 16/11 đánh dấu kết quả tích cực của quá trình phối hợp giữa hai bệnh viện, từ phát hiện bất thường trước sinh, đánh giá mức độ tổn thương đến can thiệp và quản lý thai kỳ.

Đáng chú ý, kỹ thuật này đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều chuyên khoa, bởi bác sĩ phải thao tác chính xác trên cấu trúc tim rất nhỏ của thai nhi trong khi vẫn bảo đảm an toàn cho người mẹ.