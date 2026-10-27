Can thiệp thành công cho trẻ sơ sinh bị dị tật tim bẩm sinh nặng

Trước đó, bệnh nhi được chuyển khẩn cấp từ Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ngãi đến Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng khi mới 1 ngày tuổi, cân nặng 3,5kg, trong tình trạng tím tái, độ bão hòa ô xy máu (SpO2) chỉ đạt 85%.

Qua thăm khám và siêu âm tim, các bác sĩ xác định trẻ mắc hẹp van động mạch phổi nặng, với chênh áp qua van lên đến 70mmHg, gây cản trở đáng kể dòng máu từ tim lên phổi.

Ngay sau đó, trẻ được điều trị bằng prostaglandin E1 (PGE1) nhằm duy trì ống động mạch, hỗ trợ tuần hoàn phổi và bảo đảm cung cấp oxy cho cơ thể.

Sau quá trình đánh giá chuyên môn, ê kíp điều trị quyết định thực hiện can thiệp nong van động mạch phổi qua đường ống thông khi trẻ được 2 tuần tuổi. Sau 3 ngày can thiệp, các chỉ số đã ổn định, trẻ đủ điều kiện xuất viện theo đánh giá của ê kíp điều trị.

Theo các bác sĩ, bệnh tim bẩm sinh có biểu hiện đa dạng; một số trường hợp có thể được phát hiện từ trong thai kỳ, nhưng cũng có những dị tật chỉ biểu hiện rõ sau khi trẻ chào đời. Cha mẹ cần lưu ý các dấu hiệu như tím tái, thở nhanh, bú kém hoặc tình trạng SpO2 thấp nếu đã được đo và phát hiện. Khi trẻ có những biểu hiện bất thường, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám, đánh giá kịp thời.