Can thiệp thành công căn bệnh ví như 'quả bom nổ chậm' ẩn sau những cơn đau đầu

Chiều 23/9, thông tin từ Bệnh viện Đại học Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội, Cơ sở Linh Đàm cho biết, các bác sĩ Khoa Điện quang phối hợp cùng Chuyên khoa Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực của bệnh viện đã thực hiện thành công kỹ thuật đặt stent đổi hướng dòng chảy cho bệnh nhân nữ 62 tuổi có túi phình động mạch cảnh.

Phình động mạch brain là một 'quả bom nổ chậm

Bệnh nhân Đoàn Thị Hồng Hạnh (62 tuổi, ở xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh Bình) có tiền sử tăng huyết áp và đối mặt với những cơn đau đầu mạn tính suốt nhiều năm.

Cách đây 4 tháng, bà Hạnh từng phát hiện có túi phình động mạch cảnh trong trái đoạn C6 nhưng chỉ chọn điều trị nội khoa bảo tồn.

Các bác sĩ tiến hành ca can thiệp thành công, mở ra giải pháp công nghệ cao giúp triệt tiêu nguy cơ vỡ túi phình mà không cần mổ hở. Ảnh: BVCC

Tuy nhiên, khoảng 2 tháng gần đây, các cơn đau đầu bỗng trở nên dồn dập, dữ dội hơn, khiến sinh hoạt của bà bị đảo lộn hoàn toàn.

Khi tìm đến Bệnh viện Đại học Y Dược - Cơ sở Linh Đàm, kết quả chụp cắt lớp vi tính (CT) dựng hình mạch máu não đã đưa ra cảnh báo báo động: túi phình động mạch cảnh trong đoạn C6 nằm ở vị trí gập góc nguy hiểm và có cấu trúc cổ rộng.

"Phình động mạch brain thực chất là một 'quả bom nổ chậm'. Túi phình một khi đã hình thành sẽ không tự mất đi mà luôn có xu hướng lớn dần theo thời gian dưới áp lực máu. Nếu không được phát hiện và xử lý kịp thời, túi phình có nguy cơ vỡ rất cao, gây xuất huyết não nặng nề, dẫn đến tử vong hoặc di chứng thần kinh tàn phế vĩnh viễn," TS.BS Lê Hoàng Kiên - Giảng viên Bộ môn Chẩn đoán hình ảnh, Trường Đại học Y Dược nhấn mạnh.

Nhớ lại những ngày tháng sống trong sợ hãi, bà Hạnh bàng hoàng chia sẻ: "Mấy tháng nay cơn đau cứ hành hạ, tôi ăn không ngon ngủ không yên vì lúc nào cũng sợ cái mạch máu trong đầu vỡ ra bất cứ lúc nào. Lúc nghe bác sĩ tư vấn có phương pháp công nghệ cao can thiệp nhẹ nhàng, không cần phải 'mổ phanh' hộp sọ, cả gia đình tôi mới trút bỏ được gánh nặng tâm lý và tin tưởng bước vào phòng mổ."

Đột phá công nghệ nội mạch: Tái tạo mạch máu từ cấu trúc lưới siêu mịn

Đứng trước ca bệnh mang 2 yếu tố rủi ro lớn: tuổi người bệnh đã cao và túi phình nằm ở đoạn mạch gập góc kèm cổ rộng, TS.BS Lê Hoàng Kiên cùng ekip đã tính toán tỉ mỉ đến từng milimet đường đi của thiết bị để lựa chọn kỹ thuật tiên tiến nhất hiện nay: Đặt Stent đổi hướng dòng chảy (Flow Diverter Stent).

Phân tích về ưu thế vượt trội của giải pháp công nghệ cao này so với các phương pháp truyền thống, TS.BS Lê Hoàng Kiên giải thích: Trước đây, để xử lý phình mạch não thường phải mổ mở kẹp cổ túi phình hoặc can thiệp thả vòng xoắn kim loại (coil). Tuy nhiên, với vị trí gập góc phức tạp như đoạn C6, stent đổi hướng dòng chảy là giải pháp tối ưu tuyệt đối. Stent có cấu trúc lưới siêu mịn, khi được bung mở bắc cầu qua cổ túi phình sẽ làm giảm và đổi hướng dòng máu xoáy đi vào bên trong.

Nhờ đó, huyết khối sẽ hình thành tự nhiên để bít kín túi phình mà không cần chạm trực tiếp vào cấu trúc nguy hiểm này. Đồng thời, lớp lưới stent đóng vai trò như một khung đỡ hoàn hảo để các tế bào nội mạc mới phát triển phủ qua cổ túi phình, tái tạo lại thành mạch máu lành lặn hoàn toàn.

TS.BS Lê Hoàng Kiên và bệnh nhân Hạnh. Ảnh: BVCC

Ca can thiệp diễn ra thuận lợi. Hình ảnh trên phim chụp mạch máu xóa nền (DSA) ngay sau khi thả stent cho thấy thiết bị nở rất đẹp, ôm sát thành mạch, dòng máu đi vào túi phình chậm lại rõ rệt trong khi toàn bộ các nhánh mạch máu lành xung quanh được bảo tồn nguyên vẹn.

Ngay sau can thiệp nội mạch, bệnh nhân tỉnh táo hoàn toàn, tiếp xúc tốt, không có bất kỳ dấu hiệu khuyết tật thần kinh nào. Chỉ sau 2-3 ngày theo dõi tại Chuyên khoa Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực, sức khỏe bệnh nhân đã phục hồi ổn định.

Bà Hạnh xúc động nói khi biết mình đủ điều kiện xuất viện: "Ra khỏi phòng can thiệp là tôi tỉnh ngay, tay chân đầu óc bình thường không tê đau gì cả, nhẹ nhàng như chưa từng bị bệnh. Bác sĩ dặn tôi duy trì uống thuốc chống đông 6 tháng rồi tái khám kiểm tra."

Qua ca bệnh thành công này, TS.BS Lê Hoàng Kiên đưa ra lời cảnh báo đến cộng đồng: Cùng với tốc độ già hóa dân số, tỷ lệ đột quỵ chảy máu brain do vỡ phình động mạch đang có xu hướng gia tăng. Đáng ngại hơn, phần lớn túi phình động mạch não tiến triển âm thầm, hoàn toàn không gây triệu chứng cho đến khi đột ngột vỡ ra.

Do đó, những người có tiền sử tăng huyết áp, bệnh lý mạch máu hoặc có các biểu hiện bất thường như đau đầu dai dẳng, nhìn mờ, nhìn đôi, sụp mi... cần chủ động tầm soát tại các cơ sở y tế chuyên sâu có trang thiết bị chẩn đoán hình ảnh hiện đại để phát hiện sớm "kẻ thù ẩn nấp" và can thiệp kịp thời.