Cận thị có được nhập ngũ không?

Theo quy định tại Thông tư số 105/2023/TT-BQP ngày 6-12-2023 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định tiêu chuẩn sức khỏe, khám sức khỏe cho các đối tượng thuộc phạm vị quản lý của Bộ Quốc phòng được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 106/2025/TT-BQP ngày 30-9-2025; Thông tư số 148/2018/TT-BQP ngày 4-10-2018 quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 68/2025/TT-BQP ngày 3-7-2025, công dân được tuyển chọn phải đáp ứng các tiêu chuẩn sức khỏe theo quy định.

Khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự tại tỉnh Bình Phước năm 2025 (nay là tỉnh Đồng Nai). Ảnh: qdnd.vn

Về tiêu chuẩn chung, công dân nhập ngũ phải đạt sức khỏe loại 1, loại 2 hoặc loại 3 theo quy định tại Thông tư số 105/2023/TT-BQP. Đồng thời, không gọi nhập ngũ đối với công dân nghiện các chất ma túy, tiền chất ma túy thuộc danh mục quy định tại Nghị định số 57/2022/NĐ-CP ngày 25-8-2022 của Chính phủ.

Bên cạnh tiêu chuẩn chung, các quy định về tiêu chuẩn riêng cũng là căn cứ quan trọng để sàng lọc công dân ngay từ đầu. Theo tiêu chuẩn sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự, không gọi nhập ngũ đối với công dân có tật khúc xạ cận thị lớn hơn 1,5 diop trở lên, viễn thị các mức độ; chỉ số khối cơ thể (BMI) nhỏ hơn 18,0 hoặc lớn hơn 29,9. Đối với các cơ quan, đơn vị và vị trí trọng yếu, cơ mật trong Quân đội; lực lượng tiêu binh, nghi lễ; lực lượng vệ binh và kiểm soát quân sự chuyên nghiệp, công dân được tuyển chọn còn phải đáp ứng các tiêu chuẩn riêng do Bộ Quốc phòng quy định.

Việc đánh giá các chỉ tiêu sức khỏe phải được thực hiện đúng quy trình, phương pháp chuyên môn, bảo đảm khách quan và chính xác. Đội ngũ cán bộ thực hiện nhiệm vụ sơ tuyển cần nắm chắc các quy định hiện hành, phối hợp với lực lượng chuyên môn để phát hiện, đánh giá đúng tình trạng sức khỏe của từng trường hợp.

Thực hiện chặt chẽ công tác sơ tuyển ngay từ cơ sở không chỉ giúp hạn chế những trường hợp không đủ điều kiện lọt qua các bước tuyển chọn tiếp theo mà còn góp phần bảo đảm công khai, công bằng, đúng quy định trong tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội trong tình hình mới.