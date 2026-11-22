Yêu cầu tạm dừng tuyển dụng mới công chức áp dụng cả với người đã hoàn thành các bài thi nhưng chưa có quyết định tuyển dụng. Tuy vậy, hướng dẫn của Bộ Nội vụ vẫn dành trường hợp được tiếp tục tuyển dụng đối với quy trình tuyển dụng theo chính sách thu hút người có tài năng, với điều kiện cụ thể.