Cần thêm sự chủ động của người nộp thuế
Ngành thuế thông tin, có hơn 617.000 doanh nghiệp thuộc diện rà soát trong chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh” đang được triển khai. Trong khi ngành thuế đẩy mạnh chuẩn hóa dữ liệu, một chính sách đặc thù xử lý nợ thuế đang được đề xuất với kỳ vọng tạo thêm lối ra cho những trường hợp tồn đọng kéo dài. Bên cạnh nỗ lực của các cơ quan chức năng, bản thân người nộp thuế và các hộ kinh doanh cũng cần chủ động vào cuộc
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/can-them-su-chu-dong-cua-nguoi-nop-thue-246261122121203738.htm