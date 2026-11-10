Cần thêm nguồn lực nâng cấp hệ thống đường ĐH

Hiện trạng tuyến ĐH1.NS đoạn qua khu vực Gành Dinh (thôn Tứ Trung, xã Quế Phước). Ảnh: CÔNG TÚ

Nhiều tuyến đường xuống cấp

Tại địa bàn xã Quế Phước, tuyến đường huyện (ĐH) ĐH1.NS có tổng chiều dài hơn 12,6km, mặt đường rộng 3,5m. Nhiều đoạn nền xuống cấp, mặt đường bê tông xi măng nứt toác, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, nhất là với học sinh theo học trường THPT đóng tại trung tâm xã Nông Sơn.

Ông Lê Văn Sanh (trú thôn Tứ Trung, xã Quế Phước) cho biết, đoạn qua khu vực Gành Dinh mặt cắt nhỏ hẹp, một bên là vách núi còn bên kia taluy âm cách mép sông Thu Bồn chừng vài chục mét. Đường nhỏ hẹp lại hư hỏng rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Trước hiện trạng của tuyến ĐH1.NS, địa phương dự kiến sẽ đầu tư cải tạo, mở rộng toàn diện để đáp ứng nhu cầu lưu thông của người dân các thôn ở phía bờ đông sông Thu Bồn.

Ông Lê Văn Ni, Trưởng phòng Kinh tế xã Quế Phước cho biết, địa phương có tổng cộng 6 tuyến ĐH với chiều dài hơn 33km; phần lớn được kiên cố hóa từ thời còn huyện Nông Sơn (cũ) với mặt đường chủ yếu rộng 3,5m. Qua thời gian dài đưa vào khai thác cộng thêm tác động xấu của thiên tai nên nhiều tuyến bị hư hỏng. Ngoài ra, cầu trên nhiều tuyến nhỏ hẹp, trở thành “nút thắt cổ chai”.

Tỉnh Quảng Nam trước đây từng có Đề án kiên cố hóa hệ thống ĐH và giao thông nông thôn để hỗ trợ nguồn lực cho cấp huyện nâng cấp, mở rộng, kể cả cầu; đồng thời bố trí kinh phí thực hiện duy tu, bảo trì thường xuyên như phát quang, nạo vét rãnh dọc, sơn sửa cọc tiêu, biển báo…

Sau khi sắp xếp, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, hệ thống tuyến ĐH được giao về cho cấp xã quản lý, duy tu bảo dưỡng hàng năm và có kế hoạch bố trí nguồn lực thi công dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng.

Ông Lê Văn Ni cho biết, trong giai đoạn 5 năm, xã Quế Phước được bố trí 147 tỷ đồng vốn đầu tư công và 54 tỷ đồng từ chương trình xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, nguồn lực này phải phân bổ cho nhiều lĩnh vực, không chỉ riêng hạ tầng giao thông. Vì vậy, kinh phí dành cho các dự án nâng cấp tuyến ĐH còn hạn chế, khó đáp ứng nhu cầu đầu tư thực tế của địa phương.

Cây cầu này là "nút thắt cổ chai" trên trục ĐH6.TB qua địa bàn xã Thăng Phú. Ảnh: CÔNG TÚ

Cần có cơ chế đặc thù

Địa bàn xã Thăng Điền có 9 tuyến ĐH với tổng chiều dài 9,9km hiện nay chưa đạt tiêu chuẩn đường giao thông cấp 4 đồng bằng; 37km đường xã (ĐX) chưa đạt tiêu chuẩn loại A; hơn 20km đường giao thông nông thôn và khoảng 70km giao thông nội đồng chưa được bê tông hóa. Một số tuyến đầu tư từ lâu có mặt cắt chật hẹp, bề mặt bong tróc, nền sụt lún.

Theo ông Huỳnh Văn Tùng, Phó Chủ tịch UBND xã Thăng Điền, nhu cầu mở rộng, nâng cấp hệ thống giao thông, nhất là các tuyến ĐH hiện nay rất lớn. Song điều kiện còn nhiều khó khăn, Thăng Điền kiến nghị thành phố có cơ chế đặc thù về nguồn lực để đầu tư cải tạo tuyến ĐH, trục giao thông đóng vai trò kết nối liên hoàn với hệ thống tỉnh lộ, quốc lộ.

Bà Phan Thị Nhi, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đồng Dương cho biết, địa phương rất trăn trở khi nền, mặt đường nhiều trục ĐH quy mô chủ yếu rộng 3,5m và bị xuống cấp. Để phát triển kinh tế - xã hội và phục vụ nhu cầu đi lại, thông thương hàng hóa của nhân dân, xã rất mong thành phố quan tâm “tiếp sức” về nguồn vốn để kiên cố, mở rộng các trục ĐH.

Hạ tầng giao thông Đồng Dương kết nối thông suốt, liên hoàn với các xã Quế Sơn, Quế Sơn Trung, Thăng Phú, Việt An, Sơn Cẩm Hà sẽ tạo thuận lợi khai phá tiềm năng công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch sinh thái lòng hồ thủy lợi…

Phó Chủ tịch UBND xã Quế Phước Nguyễn Văn Lanh cho biết, nguồn lực cấp xã, nhất là địa phương miền núi như Quế Phước, khó đáp ứng kinh phí cải tạo, nâng cấp đồng bộ một tuyến ĐH, trong khi trên địa bàn hiện có đến 6 tuyến cần đầu tư.

Để hoàn thiện mạng lưới giao thông, tăng cường kết nối giữa các địa phương, vùng sản xuất và tạo thuận lợi cho lưu thông hàng hóa, xã kiến nghị thành phố có cơ chế hỗ trợ kinh phí nâng cấp, mở rộng các tuyến đường theo hướng thích ứng với biến đổi khí hậu. Qua đó, hình thành mạng lưới giao thông liên hoàn, kết nối với các trục chính như quốc lộ 14H, đường Trường Sơn Đông, góp phần thu hút đầu tư, mở rộng không gian phát triển và khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương.

Các địa phương cũng đề xuất thành phố quan tâm phân bổ kinh phí xây dựng đồng bộ các cây cầu trên trục ĐH, tránh để trở thành “nút thắt cổ chai” khi lòng đường hai bên cầu được mở rộng.

Đồng thời đề xuất ngành chức năng nghiên cứu, tham mưu cơ chế cho duy tu, bảo dưỡng thường xuyên hệ thống ĐH nhằm kéo dài tuổi thọ công trình, kịp thời sửa chữa hư hỏng phát sinh, đảm bảo an toàn giao thông.