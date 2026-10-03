Cần thêm kè chống sạt lở bờ sông Hương

Nhiều đoạn kè và đường chống sạt lở bờ sông Hương được đầu tư, xây dựng mới.

Những ngày cuối tháng 9/2026, trên tuyến đường liên tổ dân phố (TDP) dọc sông Hương, đoạn qua TDP 8 (thôn Tiên Nộn cũ), phường Dương Nỗ, các đội thợ đang tập trung nhân lực, phương tiện đẩy nhanh tiến độ xây dựng kè chống sạt lở, thảm mặt bê tông tuyến đường giao thông ven sông.

Theo thiết kế, công trình xây dựng mới khoảng 30m kè lát, sử dụng kết cấu tấm đan bê tông cốt thép, móng tường chắn được gia cố bằng cọc tre kết hợp rọ đá chống xói. Cùng với đó, tuyến đường giao thông liên TDP được đầu tư xây dựng mới với chiều dài 60m, rộng 3m bằng bê tông. Công trình không chỉ góp phần khắc phục những điểm sạt lở trước mắt, mà còn mang lại sự an tâm cho người dân.

Nhiều năm qua, khi mưa lớn kéo dài, nước sông Hương dâng cao, tình trạng sạt lở ven bờ, đe dọa trực tiếp đến tuyến đường giao thông và những khu vực dân cư lân cận.

Ông Nguyễn An Bình, Trưởng ban Công tác Mặt trận TDP 8 cho biết: “Trong đợt sạt lở năm 1999, khu vực TDP 8, thôn Tiên Nộn cũ đã bị cuốn trôi hơn 2ha đất và nhiều ngôi mộ của người dân. Đến năm 2000, Nhà nước đầu tư xây dựng tuyến kè tạm nhằm ngăn chặn tình trạng sạt lở. Tuy nhiên, qua đợt lũ năm 2024, tình trạng sạt lở tiếp tục xảy ra. Năm 2025, qua ba đợt lũ liên tiếp, nhiều đoạn bờ sông tiếp tục bị sạt lở, ăn sâu vào đất liền hàng chục mét. Người dân địa phương mong muốn, các cấp, các ngành tiếp tục quan tâm, bố trí nguồn lực để gia cố bờ sông, bảo vệ đất đai, tài sản, góp phần giúp bà con yên tâm lao động, sản xuất và ổn định cuộc sống”.

Không chỉ tại TDP 8, tình trạng sạt lở bờ sông Hương còn diễn ra ở nhiều đoạn thuộc các TDP 9, 10, 11 của phường Dương Nỗ. Tại các cuộc tiếp xúc cử tri của phường Dương Nỗ và TP. Huế, người dân nhiều lần phản ánh về tình trạng sạt lở dọc bờ sông Hương. Ông Huỳnh Lâm, người dân TDP 10 thông tin: “Hiện vẫn còn một số đoạn chưa được gia cố. Chúng tôi mong muốn chính quyền các cấp tiếp tục quan tâm, đầu tư hoàn thiện để bảo đảm an toàn”.

Từ nguồn kinh phí được hỗ trợ 2 tỷ đồng của thành phố, phường Dương Nỗ đã triển khai xây dựng kè khẩn cấp, kết hợp nâng cấp, cải tạo tuyến đường giao thông ven kè với chiều dài 85m, bề rộng nền đường 4,5m bằng bê tông. Đầu tháng 9/2026, thành phố tiếp tục bổ sung 1,9 tỷ đồng để xử lý khẩn cấp, khắc phục tình trạng sạt lở bờ sông Hương.

Qua rà soát của phường Dương Nỗ, tổng chiều dài các đoạn đường và bờ sông cần tiếp tục được quan tâm đầu tư kè chống sạt lở, kết hợp thảm mặt đường trên tuyến liên TDP trên địa bàn phường Dương Nỗ gần 3km.

Ông Võ Văn Thịnh, Chủ tịch UBND phường Dương Nỗ cho biết: Năm 2025, tình trạng sạt lở bờ sông diễn biến phức tạp, tập trung tại khu vực TDP 10 (thôn Lại Ân cũ) và TDP 8 (thôn Tiên Nộn cũ). Do vậy, phường đã chủ động đề xuất thành phố bố trí kinh phí khắc phục. Đến nay, các điểm sạt lở được đầu tư và đã cơ bản hoàn thành. Nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản và hoạt động đi lại của người dân trong mùa mưa bão, phường tiếp tục đề xuất thành phố quan tâm đầu tư kè, gia cố mặt đường dọc tuyến, hạn chế nguy cơ sạt lở, giúp người dân yên tâm lao động, sản xuất và ổn định cuộc sống.