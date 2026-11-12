Cần thêm giải pháp để hạn chế tai nạn giao thông trên đường Máng 7

Trên đường Máng 7, duy nhất tại ngã tư cống thủy lợi (phường Chương Mỹ) được lắp hệ thống tín hiệu giao thông. Ảnh: Trần Thụ

Đường Máng 7 (điểm đầu thuộc địa phận phường Chương Mỹ, điểm cuối là ngã 3 chợ Rồng, xã Hòa Phú) có chiều dài khoảng 8 km. Trước đây, đường Máng 7 chỉ là lối nhỏ chạy dọc theo con mương để người dân đi lại, sau đó huyện Chương Mỹ (cũ) triển khai dự án cứng hóa mặt máng 7 để làm đường phân luồng giao thông, kết nối Quốc lộ 6 đi qua các xã Ngọc Hòa, Đại Yên, Thụy Hương, Lam Điền, Hoàn Diệu, Thượng Vực.

Tuy nhiên đường Máng 7 chỉ được cứng hóa bề mặt (đoạn chạy qua xã Ngọc Hòa). Đầu năm 2025, khi nhà thầu hoàn thành việc thi công và đưa công trình đi vào vận hành toàn tuyến, TNGT thường xuyên xảy ra trên đường Máng 7.

Theo thống kê của Công an xã Quảng Bị, từ 1-1 -2026 đến nay, trên đường Máng 7 đã xảy ra 4 vụ TNGT nghiêm trọng, làm chết 1 người và 7 bị thương…

Trung tá Đỗ Nguyên Thành, Phó Trưởng Công an xã Quảng Bị đánh giá, đường Máng 7 rất hẹp, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông cao nhưng các điểm giao trên đường Máng 7 không có hệ thống tín hiệu giao thông, không có biển cảnh báo, gờ giảm tốc độ không đảm bảo, không có hệ thống chiếu sáng vào buổi tối. Hai bên lề, cây cỏ mọc vươn ra lòng đường, cản trở tầm nhìn, tiềm ẩn nguy cơ TNGT cao. Trong khi đó, một bộ phận người tham gia giao thông còn hạn chế về ý thức chấp hành pháp luật. Tình trạng điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ, đi không đúng phần đường, làn đường, vượt xe không đúng quy định, sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông vẫn còn xảy ra; do đó TNGT thường xuyên xảy ra.

Biển báo hẹn chế tốc độ trên đường Máng 7 - thuộc địa phận phường Chương Mỹ. Ảnh: Trần Thụ

Trước thực trạng trên, ngày 8-6-2026, UBND xã Quảng Bị đã có văn bản kiến nghị gửi Công an thành phố Hà Nội và Sở Xây Dựng, đề xuất các đơn vị chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp khảo sát, đánh giá thực trạng tình hình giao thông trên địa bàn xã Quảng Bị (trong đó có đường Máng 7). Qua đó để xác định nguyên nhân, các vị trí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông để có giải pháp kịp thời làm giảm tai nạn giao thông. Đồng thời tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Xã cũng đề xuất các đơn vị chuyên môn tổ chức kiểm tra, rà soát hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông trọng điểm trên địa bàn. Quan tâm đầu tư hệ thống biển báo giao thông, gờ giảm tốc, sơn kẻ đường, đèn tín hiệu và hệ thống chiếu sáng tại các vị trí nguy hiểm trên các tuyến Tỉnh lộ 419, đường Nguyễn Văn Trỗi và đường Máng 7. Nghiên cứu triển khai lắp đặt hệ thống chiếu sáng trên toàn tuyến đường Máng 7. Xem xét phương án tổ chức giao thông, hạn chế phương tiện có tải trọng lớn lưu thông theo khung giờ, phù hợp với các tuyến đường trên địa bàn, trong đó có đường Máng 7, nhằm giảm nguy cơ xảy ra TNGT.

Ngã tư cống Vọng trên đường Máng 7 thuộc địa phận xã Quảng Bị, nơi hay xảy ra TNGT. Ảnh: Trần Thụ

Theo ghi nhận của phóng viên về thực trạng giao thông trên đường Máng 7, trong đó, về biển báo, ngành chức năng mới gắn biển giới hạn tốc độ trên đường Máng 7 từ địa phận phường Chương Mỹ đến cống Vọng (xã Quảng Bị). Từ cống Vọng đến chợ Rồng (xã Hòa Phú), chưa được gắn biển giới hạn tốc độ.

Tại các điểm giao cắt trên đường Máng 7, chỉ duy nhất điểm giao cắt ở cống thủy lợi (phường Chương Mỹ), có đèn tín hiệu giao thông. Nhiều đoạn trên tuyến đường Máng 7, cây dại mọc um tùm do ít được dọn dẹp, cắt tỉa… Nhiều người tham gia giao thông trên tuyến đường này còn rất chủ quan, không làm chủ tốc độ, chạy lấn làn. Ban đêm, nhiều xe tải trọng lớn vẫn thường xuyên lưu thông, khiến hiểm họa vẫn tiềm ẩn trên tuyến huyết mạch này…