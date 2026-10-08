Cẩn thận trước những video 'công an tìm vợ' hút hàng trăm nghìn lượt xem

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều video ngắn với cùng mô-típ: một người mặc trang phục công an, quay trong không gian giống phòng làm việc, chia sẻ hoàn cảnh cá nhân và đăng thông tin tìm vợ, tìm tri kỷ hoặc bạn đời.

Các video này thường xây dựng hình ảnh nhân vật có công việc ổn định, cuộc sống được giới thiệu là bảo đảm và đang tìm người đồng hành. Nhiều video thu hút lượng tương tác lớn, có clip đạt hàng trăm nghìn lượt xem, hàng chục nghìn lượt thích và hàng nghìn bình luận.

Tuy nhiên, Công an TP Hà Nội lưu ý lượng lượt xem, lượt thích hay bình luận không phải căn cứ để xác thực danh tính người xuất hiện cũng như tính chính xác của những thông tin được chia sẻ.

Qua kiểm tra một số nội dung, có trường hợp hình ảnh được sử dụng là gương mặt của diễn viên từng mặc trang phục công an nhưng tên được giới thiệu trong video lại không trùng với tên thật. Đáng chú ý, cùng một gương mặt còn xuất hiện trong những video khác nhau nhưng được gắn với tên gọi và hoàn cảnh không giống nhau.

Nhiều video người mặc quân phục lên mạng tìm vợ, tìm tri kỷ thu hút hàng trăm nghìn lượt xem, nhưng phía sau xuất hiện những dấu hiệu bất thường. (Ảnh minh họa)

Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dùng không nên mặc định một người là cán bộ công an, quân đội chỉ vì họ mặc quân phục hoặc xuất hiện trong không gian giống phòng làm việc. Hình ảnh trên mạng xã hội có thể được lấy lại, chỉnh sửa hoặc sử dụng cho mục đích khác mà người trong ảnh không biết.

Khi kết bạn, làm quen hoặc xây dựng quan hệ tình cảm qua mạng, người dùng cần chủ động xác minh danh tính của đối phương. Không nên chuyển tiền, tham gia đầu tư, hỗ trợ tài chính hoặc cung cấp mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng và các dữ liệu cá nhân nhạy cảm cho người mới quen.

Đặc biệt, nếu mối quan hệ trên mạng bắt đầu xuất hiện đề nghị liên quan đến tiền bạc, đầu tư hoặc cung cấp thông tin cá nhân, người dùng cần dừng trao đổi và xác minh độc lập thay vì làm theo hướng dẫn của đối phương.

Công an TP Hà Nội cũng khuyến cáo người dân khi phát hiện tài khoản, video có dấu hiệu giả mạo hoặc thông tin sai sự thật nên lưu lại đường link, hình ảnh và các thông tin liên quan để phản ánh, phục vụ xác minh; không tiếp tục chia sẻ những nội dung chưa được kiểm chứng.