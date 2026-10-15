Cần thận trọng khi mở rộng diện tích một số giống cây trồng mới

Người dân xã Pha Long trồng sâm Nữ Hoàng.

Ngày 15/10/2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai ban hành Công văn số 10070/SNNMT-TTBVTVCNTYTS, đề nghị UBND các xã, phường phối hợp quản lý hoạt động kinh doanh giống cây trồng và phát triển sản xuất các giống mới phù hợp với điều kiện thực tế.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai, thời gian qua, trên địa bàn tỉnh xuất hiện hoạt động giới thiệu, cung ứng giống và liên kết sản xuất một số loại cây trồng mới của một số tổ chức, cá nhân. Trong đó, giống sâm Nữ Hoàng (giống Dương đề nhăn Ms Nữ Hoàng, tên khoa học Rumex crispus L.) đã được một số người dân tự phát đưa vào trồng tại các địa phương như Bát Xát, Pha Long và Y Tý.

Việc phát triển giống sâm Nữ Hoàng cần gắn với đánh giá năng suất, chất lượng và khả năng tiêu thụ nhằm hạn chế rủi ro cho người sản xuất.

Sở đề nghị các địa phương chỉ đạo bộ phận chuyên môn nắm bắt tình hình cung ứng, kinh doanh giống cây trồng; kiểm tra, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy định. Thông tin về tên giống, nguồn gốc, chất lượng và hướng dẫn kỹ thuật phải rõ ràng, chính xác, giúp người dân có cơ sở lựa chọn giống trước khi đầu tư sản xuất.

Đối với diện tích sâm Nữ Hoàng đã trồng, các địa phương cần phối hợp với đơn vị cung ứng giống, đơn vị liên kết và cơ quan chuyên môn theo dõi sinh trưởng, khả năng thích nghi, tình hình sâu bệnh, năng suất, chất lượng và kết quả tiêu thụ. Việc sản xuất đại trà trên diện rộng cần được xem xét sau khi có kết quả đánh giá chuyên môn về khả năng thích nghi, hiệu quả kinh tế và bảo đảm liên kết tiêu thụ ổn định, khả thi.

Lào Cai yêu cầu thận trọng khi mở rộng diện tích sâm Nữ Hoàng, chú trọng kiểm soát nguồn giống, đánh giá hiệu quả kinh tế và xây dựng liên kết tiêu thụ ổn định.

Cùng với quản lý nguồn giống, Sở Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các địa phương hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân xây dựng chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ. Đặc biệt, trong hợp đồng cần làm rõ yêu cầu về chất lượng, sản lượng, giá thu mua hoặc nguyên tắc xác định giá, thời gian thu mua, phương thức thanh toán và trách nhiệm của các bên, hạn chế phát sinh tranh chấp, ảnh hưởng đến quyền lợi người dân.

Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Chăn nuôi thú y, Thủy sản được giao phối hợp với các địa phương hướng dẫn quản lý giống cây trồng, theo dõi, đánh giá các mô hình sản xuất giống mới, tổng hợp kết quả và tham mưu giải pháp phát triển phù hợp.