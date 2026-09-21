Cẩn thận khi đăng tải, chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng

Ngày 6/9, Công an xã Kỳ Khang tiếp nhận đơn trình báo của chị H.T.H. (SN 2000, trú phường Hải Ninh) về việc một tài khoản mạng xã hội đăng bài trong nhóm Facebook “Chợ Kỳ Anh” với nội dung bịa đặt, xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự, uy tín của chị. Người đăng bài sử dụng tính năng đăng ẩn danh trên Facebook nhằm che giấu danh tính. Sau khi bài viết xuất hiện, nội dung thu hút sự quan tâm của nhiều người, kéo theo các bình luận và ý kiến trái chiều.

Tại cơ quan công an, T.T.T.H. (ngoài cùng bên phải) thừa nhận hành vi vi phạm.

Từ đơn trình báo, Công an xã Kỳ Khang tiến hành xác minh. Kết quả xác định người đăng bài là T.T.T.H. (SN 1993, trú xã Kỳ Khang). Tại cơ quan công an, T.T.T.H. thừa nhận hành vi vi phạm. Căn cứ tính chất, mức độ hành vi vi phạm và quy định pháp luật hiện hành, Công an xã Kỳ Khang quyết định xử phạt T.T.T.H. 12,5 triệu đồng về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, vu khống, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác trên mạng xã hội.

Trước đó, Công an xã Tùng Lộc tiếp nhận trình báo của H.T.Th. (SN 1980, trú thôn Hồng Quang, xã Tùng Lộc) về việc những thông tin không chính xác liên quan đến đời tư của chị bị lan truyền, ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình. Qua xác minh, công an xác định Đ.T.M. (SN 1958, trú cùng thôn Hồng Quang, tiểu thương buôn bán tại chợ Lù) là người lan truyền thông tin. Theo lời bà M., quá trình buôn bán ở chợ, bà nghe thông tin bàn tán về đời tư của chị Th. Dù không biết thực hư sự việc, không có cơ sở kiểm chứng nhưng vẫn mang câu chuyện đi đồn thổi với người khác. Căn cứ vào kết quả điều tra, tính chất mức độ vi phạm, Công an xã Tùng Lộc đã xử phạt vi phạm hành chính số tiền 3,5 triệu đồng đối với bà Đ.T.M. do có hành vi xúc phạm nhân phẩm, danh dự của người khác.

Công an xã Tùng Lộc làm việc với bà Đ.T.M. liên quan đến việc lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng.

Thời gian gần đây, tại Hà Tĩnh đã có những trường hợp bị xử phạt vì đăng tải, lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác. Có trường hợp đăng bài ẩn danh trên mạng xã hội, có trường hợp chỉ nghe chuyện rồi tiếp tục đồn thổi. Dù bắt nguồn từ đâu, khi thông tin được xác minh là sai sự thật, người đăng tải, chia sẻ vẫn phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình.

Để kịp thời ngăn chặn những thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm của người khác, lực lượng công an tăng cường nắm tình hình tại cơ sở, tiếp nhận, xác minh các phản ánh. Những vụ việc có đủ căn cứ được làm rõ, xử lý theo quy định, góp phần hạn chế thông tin sai lệch tiếp tục lan truyền.

Người dân cần nâng cao ý thức, trách nhiệm khi tiếp nhận, đăng tải và chia sẻ thông tin.

Trung tá Đào Xuân Tùng - Trưởng Công an xã Kỳ Khang cho biết: “Từ đầu năm đến nay, Công an xã Kỳ Khang đã xác minh và xử lý 1 trường hợp vi phạm liên quan đến việc đăng tải, chia sẻ nội dung trên mạng xã hội. Bên cạnh xử lý theo quy định, chúng tôi chú trọng tuyên truyền, giải thích để người dân hiểu rõ những hành vi có thể vi phạm pháp luật, từ đó thận trọng hơn khi tiếp nhận và chia sẻ thông tin. Mỗi người cần có trách nhiệm với nội dung mình đăng tải, cung cấp hoặc truyền đến người khác để tránh những hậu quả không mong muốn”.

Một thông tin được nghe lại chưa chắc đã đúng, một bài viết đăng ẩn danh cũng không đồng nghĩa với việc người đăng được đứng ngoài trách nhiệm. Khi thông tin liên quan đến đời tư, danh dự, nhân phẩm của người khác, kiểm chứng trước khi nói, đăng tải hoặc chia sẻ là bước cần thiết để không biến một câu chuyện chưa rõ thực hư thành hành vi vi phạm pháp luật.

Trách nhiệm pháp lý cần được nhìn từ chính hành vi của người tiếp nhận và lan truyền thông tin, chứ không chỉ ở người đầu tiên tạo ra nội dung. Một người nghe thông tin từ người khác rồi tiếp tục kể lại không đương nhiên được miễn trách nhiệm chỉ vì mình không phải người tạo ra thông tin ban đầu. Nếu nội dung được lan truyền là sai sự thật, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác thì tùy tính chất, mức độ và hậu quả, người thực hiện hành vi có thể bị xử lý theo quy định pháp luật. Việc sử dụng hình thức đăng ẩn danh trên mạng xã hội cũng không loại trừ trách nhiệm của người đăng khi cơ quan chức năng xác minh được hành vi vi phạm. Luật sư Nguyễn Xuân Hiển - Giám đốc Công ty Luật TNHH Long Phúc (chi nhánh Hà Tĩnh)