Học sinh Trường THCS Hùng Vương (phường Trảng Bom) trong giờ học.

Thay vì chủ động, bình tĩnh chuẩn bị cho những kỳ thi mang tính bước ngoặt, nhiều học sinh vẫn phải đối mặt với tâm lý lo lắng, bị động trước những thay đổi trong phương án thi. Thực tế này đặt ra yêu cầu các cơ quan quản lý giáo dục cần sớm xây dựng quy chế tuyển sinh có tính ổn định, áp dụng trong nhiều năm, tạo sự an tâm cho người học và toàn hệ thống giáo dục.

Có nên liên tục điều chỉnh?

Trong lộ trình đổi mới giáo dục, điều chỉnh phương thức đánh giá năng lực là cần thiết. Tuy nhiên, việc thay đổi quá thường xuyên đã gây không ít khó khăn cho quá trình chuẩn bị của người học. Những biến động về cấu trúc môn thi tạo thêm áp lực cho học sinh, đồng thời khiến các trường lúng túng khi phải liên tục điều chỉnh kế hoạch bồi dưỡng.

Tiến sĩ Phan Ngọc Sơn, Hiệu trưởng Trường đại học Công Nghệ Đồng Nai cho rằng: “Sự ổn định xuyên suốt trong quy chế tuyển sinh chính là chìa khóa quan trọng để khơi thông nguồn lực, giúp người học phát huy năng lực cốt lõi thay vì mỏi mệt chạy theo đổi thay”.

Một trong những vấn đề được quan tâm là kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập, khi phương án tổ chức thi liên tục được bàn thảo, điều chỉnh qua từng năm. Theo định hướng từ năm 2025, môn thi thứ 3 được thiết kế là môn tự chọn, do địa phương quyết định nhằm đánh giá sự phát triển toàn diện của học sinh. Tuy nhiên, sang năm 2026, cơ quan quản lý lại đề xuất phương án chỉ tổ chức thi 2 môn Toán và Ngữ văn, đồng nghĩa với việc có thể bỏ môn thi thứ 3 trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10.

Tiến sĩ NGUYỄN VĂN TRUNG, Trưởng phòng Tuyển sinh và quan hệ công chúng Trường đại học Lạc Hồng:

Cần sự ổn định trong quy chế tuyển sinh

Việc thiếu ổn định khi ban hành quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng và sửa đổi hằng năm là một bất cập. Các cơ sở đào tạo rất muốn có bộ quy chế tuyển sinh ổn định trong nhiều năm để thí sinh yên tâm, đồng thời các trường đại học bớt lo lắng trong việc tìm hướng tuyển sinh phù hợp với quy chế mới.

Việc thu hẹp hay mở rộng số môn thi không đơn thuần là quyết định hành chính mà tác động trực tiếp đến kế hoạch học tập, phân bổ thời gian ôn luyện và tâm lý học sinh cuối cấp THCS. Khi chưa có định hướng ổn định, giáo viên và học sinh đều phải vừa bám sát chương trình chính khóa, vừa chờ quyết định chính thức để xác định trọng tâm ôn tập. Điều này ảnh hưởng đến hiệu quả dạy và học, tạo thêm áp lực không cần thiết cho người học.

Ở bậc đại học, công tác tuyển sinh những năm qua cũng có nhiều thay đổi, nhất là sự xuất hiện của hàng loạt phương thức xét tuyển, khiến thí sinh lúng túng. Các cơ sở giáo dục đại học liên tục bổ sung tổ hợp xét tuyển, điều chỉnh tỷ lệ chỉ tiêu giữa các phương thức như: xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét học bạ và sử dụng kết quả đánh giá năng lực. Đáng chú ý, quy định cộng điểm ưu tiên đối với thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế cũng được điều chỉnh, khiến những học sinh đã đầu tư cho việc học ngoại ngữ gặp khó khăn khi tính toán lợi thế xét tuyển.

Những thay đổi này còn gây áp lực cho các trường THPT trong công tác tư vấn hướng nghiệp, nhất là đối với học sinh lớp 12. Giáo viên và bộ phận chuyên trách phải liên tục cập nhật thông tin từ các đề án tuyển sinh riêng của từng trường để tư vấn phù hợp cho học sinh. Thay vì tập trung nâng cao chất lượng dạy học, nhà trường phải dành thêm nhiều thời gian để theo dõi, giải thích những quy định tuyển sinh thay đổi qua từng năm.

Cần ổn định dài hạn

Tại Đồng Nai, nhiều học sinh đang chuẩn bị bước vào các kỳ thi chuyển cấp rất băn khoăn trước sự thay đổi trong phương án tuyển sinh. Em Nguyễn Tường Vy, học sinh lớp 9 Trường THCS Trần Hưng Đạo (phường Trấn Biên) cho biết: Đến nay học sinh dự thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2027-2028 vẫn chưa biết sẽ thi 3 môn: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh hay chỉ thi 2 môn Toán và Ngữ văn. Điều này khiến em và các bạn khó xây dựng kế hoạch ôn tập. Các em không dám lơ là môn Tiếng Anh nhưng cũng lo việc phân bổ thời gian cho các môn học chưa hợp lý.

Ở bậc THPT, em Nguyễn Văn Thắng, học sinh lớp 12 Trường TH-THCS-THPT Trần Đại Nghĩa (phường Hố Nai) cũng băn khoăn trước những thay đổi trong quy chế tuyển sinh đại học, đặc biệt là chính sách ưu tiên điểm đối với thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế.

“Nếu bất ngờ mất lợi thế điểm ưu tiên sẽ ảnh hưởng đến động lực học ngoại ngữ của học sinh. Trong khi tiếng Anh đang được định hướng trở thành ngôn ngữ thứ 2 quan trọng, em đã dành nhiều thời gian đầu tư cho môn học này với mong muốn tăng lợi thế khi xét tuyển đại học” - em Thắng chia sẻ.

Thông tin từ các trường THPT trên địa bàn thành phố, việc liên tục thay đổi quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng với nhiều phương thức và nguyện vọng khiến học sinh lo lắng. Những thay đổi này ảnh hưởng đến định hướng của học sinh, đồng thời làm đảo lộn kế hoạch giáo dục mũi nhọn và công tác tư vấn chọn khối thi của nhà trường. Một số học sinh có xu hướng lựa chọn trường theo cách đối phó với quy chế, thay vì căn cứ vào năng lực, sở thích và định hướng nghề nghiệp lâu dài.

Sự thiếu ổn định còn ảnh hưởng đến kế hoạch tuyển sinh của các cơ sở đào tạo. Theo các trường đại học tại Đồng Nai, mỗi lần quy chế thay đổi, các trường lại phải điều chỉnh phương án tuyển sinh để bảo đảm chỉ tiêu. Trong khi đó, nguồn tuyển ngày càng cạnh tranh, nhất là với các trường đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh.