Cần sự nêu gương của giáo viên trong giáo dục pháp luật cho học sinh

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Nguyễn Văn Hiền phát biểu khai mạc và phát động hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2026. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN

Phát biểu tại chương trình, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nguyễn Văn Hiền khẳng định, công tác giáo dục pháp luật trong nhà trường luôn là nhiệm vụ quan trọng, cần được thực hiện thường xuyên, liên tục, lan tỏa đến từng lớp học, nhà trường. Trong năm 2026, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã phối hợp với Công an thành phố tổ chức nhiều hoạt động như hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn, xây dựng mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”, tổ chức các cuộc thi nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông; tuyên truyền phòng, chống ma túy; tìm hiểu kiến thức phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ…

Theo ông Nguyễn Văn Hiền, thời gian tới, các nhà trường cần tiếp tục đổi mới phương pháp tuyên truyền, lựa chọn hình thức đa dạng, sinh động, phù hợp với từng nhóm học sinh. Học sinh cần hiểu pháp luật là công cụ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp; thực hiện đúng quy định không chỉ giúp các em bảo vệ bản thân, gia đình mà còn góp phần xây dựng trường học, cộng đồng an toàn, văn minh. Giáo viên và cán bộ quản lý cần nêu gương chấp hành pháp luật, bởi ý thức tự giác của học sinh được hình thành từ hành vi, cách ứng xử cụ thể của thầy cô ở trường học, gia đình và xã hội.

Đại biểu thực hiện nghi thức hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2026. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN

Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chu Văn An Vũ Hạnh Nguyên cho rằng, học sinh mong muốn được học tập trong môi trường an toàn, thân thiện, được thầy cô trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết để tự bảo vệ mình, tự tin hướng tới tương lai. Thông qua nỗ lực của các nhà trường, học sinh sẽ từng bước biết nhận diện nguy cơ, chủ động phòng ngừa những hành vi vi phạm pháp luật, bảo vệ bản thân và những người xung quanh. Giáo dục pháp luật không chỉ là những bài học lý thuyết mà còn được thể hiện qua sự nêu gương, cách ứng xử thực tế hằng ngày của thầy cô. Đây chính là những bài học trực quan, sinh động, góp phần xây dựng không gian văn hóa học đường văn minh, hiện đại.

Đồng chí Duy Hoàng Dương, Giám đốc Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật Thành phố Hà Nội tặng hoa. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN

Trong khuôn khổ chương trình đã diễn ra hội thi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh với 4 đội thi đại diện các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội. Hội thi gồm hai nội dung, gồm phần thi “Chào hỏi” với chủ đề “Dấu ấn học đường” và phần thi sân khấu hóa “Câu chuyện pháp luật”. Qua các tiểu phẩm, tình huống sân khấu, những nội dung như phòng cháy, chữa cháy, phòng, chống ma túy, chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, bảo đảm an toàn, an ninh trên không gian mạng được các đội thể hiện sinh động, gần gũi với đời sống học đường.