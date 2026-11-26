Nghệ sĩ Mai Thanh Sơn giới thiệu chuyên đề về âm nhạc truyền thống Việt Nam cho sinh viên các trường Cao đẳng, Đại học.

Vừa qua, Công an TPHCM thông tin kết quả điều tra, khởi tố 11 người liên quan đến hoạt động tổ chức sản xuất, diễn xuất và phát tán phim ca nhạc hành động Huy "Bến xe" trong đó có các nghệ sĩ như Dương Chấn Huy, Hoàng Mèo, Tấn Bo, Kim Ny Ngọc... Theo nghệ sĩ Mai Thanh Sơn - Phó Hiệu trưởng, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TPHCM, đồng thời là giảng viên Khoa Âm nhạc truyền thống - Nhạc viện TPHCM, thực trạng một bộ phận nghệ sĩ, người nổi tiếng có phát ngôn và hành vi lệch chuẩn, thậm chí vi phạm pháp luật trên mạng xã hội hiện nay là điều đáng báo động, nhưng nếu nhìn nhận một cách thấu đáo thì đây không phải là hiện tượng ngẫu nhiên mà là hệ quả của cả một quá trình.

Nghệ sĩ Mai Thanh Sơn bày tỏ, trước hết, cần phân định rõ giữa những nghệ sĩ chân chính đi lên bằng tài năng, đạo đức và sự cống hiến nghiêm túc với một bộ phận người nổi tiếng nhờ chiêu trò, đời tư ồn ào và sự dễ dãi, hiếu kỳ nhất thời của đám đông. Khi sự nổi tiếng không được xây dựng trên nền tảng văn hóa và thực lực, việc họ hành xử lệch chuẩn chỉ là vấn đề thời gian.

Sâu xa hơn, tình trạng này xuất phát từ sự ngộ nhận về quyền lực của người có sức ảnh hưởng, sự thiếu hụt về đào tạo đạo đức nghề nghiệp lẫn đạo đức nền tảng, ý thức thượng tôn pháp luật kém, cộng hưởng với cám dỗ vật chất từ lượt xem, lượt tương tác trên không gian mạng. “Vì vậy, những ồn ào vừa qua chính là kết quả tích tụ từ lỗ hổng trong việc tự tu dưỡng của bản thân nghệ sĩ, sự dung túng vô tình của một bộ phận công chúng cũng như những khoảng trống trong công tác giáo dục nhận thức và định hướng văn hóa hiện nay”, nghệ sĩ Mai Thanh Sơn nói.

Với MC Trần Dạ Hợp - nhà sáng lập Tanka Art Gallery, trách nhiệm của nghệ sĩ cần được nhìn nhận trên ba phương diện. Đầu tiên là trách nhiệm với nghề nghiệp. Người nghệ sĩ cần nghiêm túc với lao động sáng tạo, tôn trọng khán giả, tôn trọng giá trị nghệ thuật và không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn. Danh tiếng không thể thay thế tài năng, cũng không thể là lý do để một người ngừng hoàn thiện bản thân. Thứ hai là trách nhiệm với công chúng. Đó là sự cẩn trọng trong phát ngôn, chuẩn mực trong hành vi, trung thực trong những thông tin mình chia sẻ và ý thức được rằng mỗi hành động đều có thể tạo ra sự ảnh hưởng nhất định. Thứ ba là trách nhiệm với xã hội. Người nghệ sĩ cần ý thức được vai trò lan tỏa những giá trị tích cực, nhân văn, góp phần nuôi dưỡng thẩm mỹ, lòng nhân ái và những chuẩn mực văn hóa tốt đẹp.

Theo MC Trần Dạ Hợp, danh tiếng có thể khiến công chúng chú ý đến một người, nhưng chính nhân cách mới khiến công chúng muốn tiếp tục tôn trọng người đó.

Theo nghệ sĩ Mai Thanh Sơn, giáo dục văn hóa ứng xử, bản lĩnh chính trị và đạo đức nghề nghiệp cần được chú trọng ngay từ ghế nhà trường, tạo nền tảng để người nghệ sĩ tương lai đứng vững trước những cám dỗ, biến động của môi trường giải trí. Trong môi trường nghệ thuật, những giá trị này được truyền thụ trực tiếp qua đội ngũ giảng viên chuyên môn. Người thầy vừa hướng dẫn kỹ thuật nghề nghiệp, vừa bồi đắp cho sinh viên ý thức về đạo đức, thuần phong mỹ tục và cội nguồn văn hóa dân tộc. Khi được vun đắp từ sớm, những giá trị ấy sẽ hình thành sức đề kháng văn hóa, giúp các em ứng xử chuẩn mực, nhân văn khi bước vào nghề.