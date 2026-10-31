Cần sớm xử lý tình trạng đất rơi tự do thành tảng trên đường Võ Nguyên Giáp

Qua ghi nhận thực tế, tại một số vị trí dọc tuyến, taluy đất có độ dốc lớn, kết cấu thiếu ổn định. Dưới tác động của quá trình phong hóa, biến đổi thời tiết và các yếu tố tự nhiên, đất ở khu vực taluy phía trên bị bong tróc, sạt trượt rồi rơi trực tiếp xuống vỉa hè và lòng đường. Đáng chú ý, đất thường rơi thành từng tảng lớn, sau đó vỡ ra và lăn xuống khu vực dành cho người đi bộ, phương tiện lưu thông.

Tình trạng đất rơi thành tảng lớn, sau đó vỡ ra và lăn xuống khu vực dành cho người đi bộ xảy ra nhiều lần trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp, phường Thục Phán. (Ảnh chụp 9h30 sáng 31/10/2026).

Tình trạng này đặc biệt nguy hiểm đối với người đi bộ và người điều khiển xe máy, nhất là vào ban đêm hoặc tại những thời điểm tầm nhìn bị hạn chế. Những tảng đất bất ngờ xuất hiện trên vỉa hè, mặt đường có thể khiến người tham gia giao thông không kịp quan sát, xử lý, dẫn đến nguy cơ va chạm, tai nạn đáng tiếc.

Ông Nông Thành Huân, người dân tổ dân phố Đề Thám, phường Thục Phán thường xuyên lưu thông bằng xe máy trên tuyến cho biết: Tình trạng đất từ taluy rơi xuống thành từng tảng đã diễn ra nhiều lần trong suốt nhiều năm qua. Có những thời điểm, đất rơi thành tảng lớn, sau đó vỡ ra, lăn xuống vỉa hè và một phần mặt đường dành cho xe máy lưu thông. Điều này khiến người đi đường, nhất là vào ban đêm hoặc khi đang di chuyển với tốc độ cao, rất khó phát hiện và xử lý kịp thời. Người dân mong muốn các cơ quan chức năng sớm kiểm tra, có biện pháp khắc phục triệt để nhằm bảo đảm an toàn, giúp người dân yên tâm đi lại.

Khối lượng đất lớn ở khu vực taluy phía trên một số đoạn trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp, phường Thục Phán đang bị sụt lún, có nguy cơ sạt trượt tự do bất cứ lúc nào. (Ảnh chụp 9h30 sáng 31/10/2026).

Trước thực trạng trên, việc kiểm tra, rà soát và xử lý các vị trí taluy có nguy cơ sạt trượt trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp là yêu cầu cấp thiết. Cơ quan quản lý tuyến đường cần phối hợp với UBND phường Thục Phán tổ chức kiểm tra thực địa, đánh giá mức độ ổn định của từng vị trí để xây dựng phương án xử lý phù hợp. Trước mắt, cần khẩn trương thu dọn đất đá rơi vãi trên vỉa hè, lòng đường, bố trí biển cảnh báo tại những khu vực tiềm ẩn nguy hiểm để người tham gia giao thông chủ động phòng tránh. Về lâu dài, cần nghiên cứu, triển khai các giải pháp gia cố taluy, xử lý những vị trí có kết cấu đất thiếu ổn định, hạn chế tình trạng sạt trượt, đất đá tiếp tục rơi xuống đường.

Tình trạng đất từ taluy rơi thành từng tảng trên đường Võ Nguyên Giáp đã diễn ra trong nhiều năm, trực tiếp ảnh hưởng đến an toàn giao thông và đời sống sinh hoạt của người dân. Vì vậy, việc sớm kiểm tra, xác định nguyên nhân và triển khai các giải pháp khắc phục đồng bộ, lâu dài là hết sức cần thiết. Các cơ quan chức năng cần quan tâm, vào cuộc kịp thời, không để tình trạng này tiếp diễn, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra những sự cố đáng tiếc.