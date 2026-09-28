Cần sớm xây dựng hệ thống thoát nước thải khu Đồng Sậy - Trẫm Sau

Tuy nhiên, đến nay, phía sau nhiều nhà dân vẫn chưa có hệ thống cống rãnh thu gom, tiêu thoát nước thải sinh hoạt chung.

Do không có hệ thống thoát nước, nước sinh hoạt và nước thải từ bể phốt của các hộ dân chủ yếu phải tự xử lý hoặc thoát ra khu vực xung quanh. Vào những hôm thời tiết nắng nóng, nước thải tù đọng lâu ngày gây mùi hôi, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt của người dân.

Tình trạng càng trở nên nghiêm trọng vào mùa mưa. Khi nước mưa không được tiêu thoát kịp thời, nước bị dềnh lên, kéo theo nước thải tràn ra khu vực xung quanh, có lúc lên gần cửa nhà.

Đề nghị chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan sớm kiểm tra thực tế và có phương án đầu tư hệ thống cống rãnh thu gom, tiêu thoát nước thải phù hợp tại khu vực.

Việc này không chỉ giúp giải quyết tình trạng ngập úng, ô nhiễm kéo dài mà còn bảo đảm điều kiện sinh hoạt, môi trường sống ổn định cho hàng trăm hộ dân đã sinh sống tại khu vực trong nhiều năm.