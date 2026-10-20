Cần sớm tìm ra nguyên nhân khiến nước sông Cầu đổi màu bất thường

Theo tìm hiểu của phóng viên TTXVN, người dân trú tại thôn Bình An (xã Bạch Thông) và một số khu vực dọc sông Cầu phản ánh tình trạng nước sông đổi màu bất thường. Tình trạng này đã diễn ra nhiều lần, mới nhất là vào sáng 16/10, nước sông đổi sang màu trắng sữa, đục ngầu. Ảnh: TTXVN phát

Cấp ủy, chính quyền địa phương cùng ngành chức năng đã dành rất nhiều thời gian, tập trung xác định nguyên nhân của sự bất thường này. Tuy nhiên, theo lãnh đạo địa phương, do hạn chế về con người cũng như chuyên môn đối với lĩnh vực này nên dù trước đó đã rất nỗ lực nhưng nguyên nhân nước sông Cầu đoạn chảy qua địa bàn xã bị đổi màu bất thường vẫn chưa được xác định…

Ngay sau khi nắm được thông tin, chính quyền và công an xã Bạch Thông đã đến hiện trường, ghi nhận tình trạng nước sông đổi màu và vịt của người dân chăn thả trên sông Cầu bị chết bất thường.

Ngày 16/10, Đoàn kiểm tra của xã Bạch Thông cũng đã làm việc với một đơn vị chuyên sản xuất giấy ở khu vực gần đó để tìm hiểu theo thông tin phản ánh của người dân. Tại thời điểm làm việc, đại diện phía đơn vị sản xuất giấy khẳng định, quy trình lọc của đơn vị là lọc tuần hoàn và hoàn toàn không có nguồn nước nào thải ra sông. Doanh nghiệp cũng cam kết sẽ chịu trách nhiệm nếu phát hiện có việc thực hiện không đúng quy định, gây ô nhiễm môi trường.

Ngay sau khi có đoàn kiểm tra đến làm việc với đại diện đơn vị sản xuất giấy có khu sản xuất đặt ở khu vực phía trên nhà bà Lý Thị Lan, sáng sớm 17/10, nước sông Cầu đoạn chảy qua thôn Bình An không còn thấy hiện tượng đục trắng như sữa và có mùi khó chịu. Thay vào đó, thời gian nước sông đổi màu được người dân phát hiện vào buổi chiều. Vịt nhà bà Lan vẫn tiếp tục chết trên sông. Người dân vẫn tiếp tục bất an bởi sự chuyển màu bất thường nơi thượng nguồn sông Cầu, đoạn chảy qua xã Bạch Thông của tỉnh Thái Nguyên.

Sáng 20/10, ông Hà Ngọc Việt, Chủ tịch UBND xã Bạch Thông cho biết: Xã đã thành lập Đoàn kiểm tra, rà soát các nguyên nhân và làm việc với Công ty TNHH Tuấn Thoa T&T (đơn vị sản xuất giấy) trên địa bàn xã với sự tham gia phối hợp các phòng chuyên môn của Sở Nông nghiệp và Môi trường và Sở Công Thương.

Ngày 19/10, sau khi làm việc với cơ quan chức năng của xã, phía công ty có nhận định trong quá trình vận hành nhà máy, công nhân sơ suất nên đã trào một phần nước ra đường ống dẫn nước sinh hoạt. UBND xã cũng đã chỉ đạo công ty rà soát lại quy trình vận hành hoạt động cũng như phương án bảo vệ môi trường để đảm bảo hoạt động tuân thủ đúng quy định hiện hành.

"Hiện công an và Phòng Kinh tế vẫn đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xác nhận nguyên nhân cụ thể", ông Việt cho biết thêm.

Liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo, bà Ma Thị Mận, Bí thư Đảng ủy xã Bạch Thông khẳng định: "Ngay khi nhận được thông tin phản ánh từ phía dư luận xã hội cũng như hệ thống từ cơ sở, chúng tôi xác định đây là thông tin rất quan trọng cần được quan tâm xử lý ngay. Chính vì thế chúng tôi đã kịp thời hội ý thường trực và có ngay văn bản chỉ đạo UBND xã để tổ chức các hoạt động rà soát, kiểm tra cũng như phối hợp với các sở, ngành liên quan để tìm ra nguyên nhân. Chúng tôi xác định đây là việc rất quan trọng và cần quyết liệt để đảm bảo giải quyết các kiến nghị của người dân và đảm bảo môi trường sống cho người dân và môi trường dòng sông Cầu. Việc đó cần được nhìn nhận dưới góc nhìn khách quan, khoa học và toàn diện".

Bí thư Ma Thị Mận nhấn mạnh: Quan điểm của cấp ủy, chính quyền địa phương, tất cả các hoạt động sản xuất, kinh doanh của các đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn đều được tạo điều kiện tối đa trên cơ sở thượng tôn pháp luật. Mọi cá nhân, tổ chức đều bình đẳng trước pháp luật. Trong quá trình phát triển kinh tế - xã đặt môi trường sống, đặc biệt là môi trường sống của người dân lên thứ tự ưu tiên hàng đầu, không đánh đổi tăng trường kinh tế với môi trường. Nếu tuân thủ các quy định pháp luật, cấp ủy, chính quyền xã sẽ đồng hành và tạo điều kiện tối đa; đồng thời cũng kiên quyết xử lý những hành vi vi phạm (nếu có), báo cáo các nội dung công việc ngoài thẩm quyền lên các cấp, ngành chức năng để được trợ giúp giải quyết nhanh nhất.