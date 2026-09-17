Cần sớm thảm nhựa đường vào Trường TH&THCS Hòa Cường

Trong khuôn viên trường, học sinh ùa ra sân trường chơi chờ phụ huynh đến đón.

Tại thời điểm ghi nhận, khu vực trước cổng trường đã được đơn vị thi công đổ cát phối; lối đi vào cổng được kê gạch và lót ván tạm cho phụ huynh và học sinh qua lại. Phía bên phải ngoài cổng trường, xe múc đang hoạt động. Do trời tạnh ráo từ sáng đến 17 giờ 30 chiều 15-9, nên phần mặt đường ở giữa khá khô ráo...

Thầy Nguyễn Đức Tú Anh - Hiệu trưởng Trường TH&THCS Hòa Cường cho biết, đơn vị thi công dự kiến thảm nhựa vào ngày 6-9 nhưng bất thành do thời tiết đổ mưa. “Trước đó, đơn vị thi công đã hoàn tất việc đổ cấp phối và dự kiến rải nhựa vào ngày 6-9, nhưng gặp mưa nên đến nay vẫn chưa hoàn thiện. Đơn vị thi công cũng như Ban quản lý đã cố gắng hết sức. Phía nhà trường và chính quyền địa phương cũng liên tục hối thúc đẩy nhanh tiến độ ngay từ trong hè...”- thầy Tú Anh chia sẻ thêm.

Đón con gái đang học lớp 4 tại trường, anh Dũng cho hay: “Trời khô tạnh thì còn đỡ, chứ mưa xuống việc đưa đón con khá vất vả vì đường trơn trượt, có người đã té ngã. Mong sao con đường sớm được thảm nhựa hoàn chỉnh để việc đi lại của mọi người nói chung, phụ huynh học sinh, thầy cô nói riêng được an toàn...”. Cùng chung mong mỏi, nhưng bà Nguyễn Thị Duyên đón cháu ngoại vừa vào lớp 1 có cái nhìn thông cảm hơn: “Thôi thì chịu khó ráng chờ vài hôm cho đường làm xong. Khi đường hoàn thành thì ngôi trường TH&THCS Hòa Cường mới xây này thực sự đẹp phải biết!”.

Nhiều người dân sống trước cổng trường thì bày tỏ, giá như công trình đường được tập trung thi công dứt điểm trong tháng 8 khi thời tiết còn nắng ráo thì việc đi lại của người dân cũng như học sinh những ngày đầu năm học mới ở ngôi trường mới đã không gặp cảnh vất vả như hiện tại.

Ngày 15-9 trời tạnh ráo từ sáng đến 17 giờ 30 chiều, nên một phần mặt đường ở giữa khô ráo (ảnh chụp chiều 15-9, sau giờ tan học).

Theo tìm hiểu, đầu quý IV-2024, UBND TP Đà Nẵng đã phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Trường liên cấp TH-THCS Hòa Thuận Đông (nay là Trường TH&THCS Hòa Cường) và mở rộng kiệt K149 Lê Đình Lý tại phường Hòa Thuận Đông (quận Hải Châu trước đây) với tổng mức đầu tư hơn 135 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ 2023 - 2026. Dự án bao gồm việc xây mới Trường liên cấp TH-THCS Hòa Cường trên diện tích 5.206m² (quy mô 4 tầng gồm khối hiệu bộ, phòng học, phòng chức năng); đồng thời mở rộng tuyến kiệt K149 Lê Đình Lý lên thành đường với diện tích 3.265m², bề rộng mặt cắt 16,5m (vỉa hè 3m + mặt đường 10,5m + vỉa hè 3m), đi kèm hệ thống hạ tầng kỹ thuật, thoát nước, chiếu sáng và cây xanh hoàn chỉnh. Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng (BQL) làm chủ đầu tư. Cuối tháng 9-2025, BQL đã phê duyệt nhà thầu gói thầu xây lắp và thiết bị. Thời hạn thi công là 240 ngày, nhưng đến nay đoạn đường đi vào trường vẫn chưa thể hoàn thành.

Về công trình trường học, theo thầy Nguyễn Đức Tú Anh, được khởi công vào tháng 11-2025. Đến đầu tháng 7-2026, UBND phường Hòa Cường chính thức công bố thành lập Trường TH&THCS Hòa Cường. Bước vào năm học mới 2026-2027, trường mới chính thức đi vào hoạt động cùng 2 phân hiệu sau sắp xếp cơ sở giáo dục gồm phân hiệu nguyên là Trường THCS Trần Hưng Đạo và phân hiệu nguyên là Trường TH Lý Công Uẩn trước đây, với tổng quy mô hơn 3.000 học sinh gồm 46 lớp tiểu học và 46 lớp THCS...

Đà Nẵng đã bắt đầu bước vào mùa mưa 2026. Điều mà phụ huynh, nhà trường cũng như các hộ dân trên tuyến đường dài chưa đầy 200 mét này mong mỏi nhất lúc này là mặt đường sớm được thảm nhựa và hoàn thiện tổng thể để việc đi lại, sinh hoạt và công tác dạy - học được đảm bảo an toàn.