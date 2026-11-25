Sạt lở trên tuyến đường 74, đất đá tràn xuống lấp mặt đường khiến ô tô không thể lưu thông. Ảnh: VT

Theo thông tin từ Sở Xây dựng TP. Huế, đơn vị này đã có văn bản báo cáo UBND TP. Huế và Quân khu 4 về thực trạng sạt lở trên tuyến đường 74 và kiến nghị bố trí kinh phí khắc phục, đảm bảo an toàn lưu thông lâu dài.

Ông Lê Công Diễn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP. Huế, cho biết: Đường 74 là tuyến giao thông huyết mạch kết nối vùng núi Nam Đông và A Lưới, có vai trò quan trọng trong phục vụ đi lại, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Dự án đường 74 dài hơn 48km, có tổng mức đầu tư 475 tỉ đồng, do Quân khu 4 làm chủ đầu tư. Sau khi hoàn thành, đưa vào khai thác hồi cuối tháng 7 vừa qua, Quân khu 4 đã phối hợp với UBND TP. Huế tạm giao địa phương quản lý, khai thác nhằm phát huy hiệu quả công trình.

Sở Xây dựng TP. Huế cho biết, trong đợt mưa vào tháng 9.2026, tuyến đường 74 nối Nam Đông - A Lưới đã xuất hiện 24 vị trí sạt lở ta-luy dương, ta-luy âm. Nhiều vị trí đất đá tràn xuống gây ách tắc hoàn toàn; một số vị trí sạt ta-luy âm ăn sâu vào mặt đường; cống, rãnh dọc, kè chắn đất và các công trình phụ trợ cũng bị hư hỏng.

Quân khu 4 đã phối hợp cùng Sở Xây dựng và Ban Quản lý dự án, tư vấn kiểm tra thực tế hiện trường và chỉ đạo các nhà thầu huy động máy móc hót dọn đất đá, khôi phục rãnh dọc, cống thoát nước, bảo đảm lưu thông.

Sụt ta-luy âm tại Km12+100 (P) gây đứt gãy mặt đường. Ảnh: VT

Đợt mưa lớn trong tháng 11 này đã tiếp tục gây ra nhiều điểm sạt lở mới trên tuyến đường 74, cụ thể sạt lở ta-luy dương tại 13 vị trí: Km11+630 (T), Km12+700 (P), Km22+800 (T), Km44+800 (P)…

Ngoài ra, đoạn Km12+100 (P) bị sụt taluy âm với chiều dài khoảng 30m, gây đứt gần 1/2 mặt đường, có nguy cơ đứt hoàn toàn nếu tiếp tục mưa lớn.

Ông Lê Công Diễn cho hay, qua kiểm tra hiện trường, ô tô chưa thể lưu thông, còn xe máy của người dân đi làm rừng thì có thể đi lại được. Sở Xây dựng đã tiếp tục có văn bản báo cáo Quân khu 4, đề nghị chỉ đạo nhà thầu triển khai các giải pháp khắc phục, trước mắt tập trung hót dọn đất đá tràn xuống đường.

Sở Xây dựng đã có báo cáo gửi Bộ Tư lệnh Quân khu 4 để chỉ đạo các nhà thầu thi công gói thầu XL-01, XL-02 (thiết bị vẫn đang tập kết trên tuyến) hót dọn 13 vị trí sạt taluy dương, khơi thông rãnh, cống, cắm biển cảnh báo tại các vị trí nguy hiểm.

Tại vị trí Km12+100 (P) thuộc Gói thầu XL-01, đang trong thời gian bảo hành, đề nghị chỉ đạo nhà thầu thực hiện trách nhiệm bảo hành, khẩn trương khôi phục nền, mặt đường.

Theo ông Lê Công Diễn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP. Huế, trong thời gian bảo hành, những hư hỏng, sai sót thuộc trách nhiệm của nhà thầu thì nhà thầu phải khắc phục. Tuy nhiên, nhiều điểm sạt lở lần này do thiên tai nên Sở báo cáo cấp có thẩm quyền để bố trí kinh phí triển khai xử lý, khắc phục.