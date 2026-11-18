Theo đó, đoạn đường Hùng Vương dài hơn 200 m tại khu vực nút giao thuộc phạm vi Dự án đường ven biển ĐT 639 (đoạn từ QL 1D đến QL 19) do Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh làm chủ đầu tư.

Vì dự án đang trong quá trình thi công nên thời gian qua, đoạn đường này được đổ đá cấp phối, lu nền và thảm nhựa tạm thời. Tuy nhiên, dưới tác động của phương tiện lưu thông và thời tiết, mặt đường thường xuyên bị biến dạng, bong tróc, xuất hiện nhiều điểm hư hỏng.

Mặt đường tại nút giao Hùng Vương - Đào Tấn sụp lún, bong tróc gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, ô nhiễm môi trường. Ảnh: Nguyễn Chơn

Ông Lê Hữu Chí (ở 290 Hùng Vương, tổ dân phố Bình Thạnh, phường Quy Nhơn Đông) cho biết, khu vực này có lưu lượng phương tiện qua lại hằng ngày rất đông, trong đó có nhiều xe đầu kéo tải trọng lớn.

Cùng với tác động của những đợt mưa lớn, mặt đường bị sụp lún, hình thành nhiều hố sâu rải rác quanh nút giao, gây khó khăn cho người tham gia giao thông.

“Đường hư hỏng, phương tiện qua lại đông cuốn theo bụi đất nên không khí lúc nào cũng ngột ngạt, ô nhiễm. Tại nút giao này, có rất nhiều trường hợp té ngã xe máy, có đêm xảy ra đến 3-4 trường hợp, may mắn chỉ bị trầy xước, thương tích ngoài da” - ông Chí kể.

Trước tình trạng mất an toàn giao thông tại nút giao, người dân không khỏi lo lắng. Để cảnh báo người đi đường, một số hộ đã dùng cọc nhựa đặt tại những vị trí mặt đường hư hỏng nặng.

Cách làm này giúp người điều khiển phương tiện nhận biết, chủ động tránh các ổ gà từ xa. Tuy nhiên, việc đặt cọc nhựa cũng tiềm ẩn nguy hiểm, nhất là vào ban đêm, do các cọc không được trang bị thiết bị phản quang hoặc đèn cảnh báo.

Lớp đá dăm phủ trên mặt đường khiến người điều khiển xe máy gặp khó khăn khi lưu thông. Ảnh: Nguyễn Chơn

Theo ghi nhận của phóng viên ngày 16-1, mặt đường Hùng Vương và Đào Tấn quanh nút giao xuất hiện hàng chục điểm hư hỏng lớn nhỏ.

Lớp đá dăm phủ trên mặt đường không chỉ gây bụi bặm, ảnh hưởng tầm nhìn mà còn trơn trượt, khiến người điều khiển xe máy gặp khó khăn khi lưu thông.

Thượng tá Nguyễn Hồng Vang - Phó Trưởng Phòng CSGT (Công an tỉnh), cho biết, trước tình trạng nút giao Đào Tấn - Hùng Vương xuất hiện nhiều ổ gà, đơn vị đã đề nghị nhà thầu sửa chữa tạm thời. Khi thời tiết thuận lợi, đơn vị phải tiến hành thảm nhựa nhằm khắc phục tình trạng bụi bặm, bảo đảm an toàn cho phương tiện qua lại.

Thời gian tới, lực lượng CSGT sẽ thường xuyên kiểm tra, đề nghị nhà thầu thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông trong quá trình thi công, kịp thời khắc phục những bất cập phát sinh.

Liên quan đến việc chậm khắc phục hư hỏng tại khu vực này, ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Trưởng Phòng Dự án 2 (Ban Quản lý các dự án giao thông và dân dụng tỉnh) cho biết, quá trình thi công nút giao thời gian qua gặp nhiều trở ngại do yếu tố thời tiết.

Trong các đợt mưa lớn, lượng nước từ các đảo giao thông rút xuống bị mặt đường cũ chặn lại, gây hiện tượng phá móng. Hiện bề mặt đường đã khô ráo nhưng phần móng vẫn còn ướt, chưa đủ điều kiện để sửa chữa.

Vì vậy, đơn vị cần chờ thêm nhiều ngày để móng đường khô ráo mới có thể triển khai các hạng mục khắc phục. Chủ đầu tư ưu tiên thi công hoàn thiện khu vực này nhằm bảo đảm giao thông và ổn định đời sống người dân.