Một số hộp công tơ bị vỡ, bung nắp; dây điện và cáp viễn thông chằng chịt. Thực trạng này không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra gãy đổ cột, rò rỉ điện, chập cháy hoặc rơi vỡ thiết bị, đặc biệt là khi có mưa gió, đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng của người dân sinh sống và qua lại hằng ngày. Đề nghị đơn vị quản lý sớm kiểm tra, khắc phục kịp thời.

Các hộp công tơ vỡ, bung nắp; dây điện và dây cáp viễn thông chằng chịt.

Hộp công tơ bung nắp.

Thân cột điện bị nứt.

Cột điện nằm ngay đường đi lại.