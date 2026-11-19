Cần sớm khắc phục cột điện xuống cấp tại phường Chiềng Sinh
Tại khu vực nhóm 1, Tổ 10, phường Chiềng Sinh, cột điện số 1.7 nằm ngay sát trục đường khu dân cư đang bị xuống cấp nghiêm trọng, thân cột có dấu hiệu bị nứt và nghiêng.
Một số hộp công tơ bị vỡ, bung nắp; dây điện và cáp viễn thông chằng chịt. Thực trạng này không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra gãy đổ cột, rò rỉ điện, chập cháy hoặc rơi vỡ thiết bị, đặc biệt là khi có mưa gió, đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng của người dân sinh sống và qua lại hằng ngày. Đề nghị đơn vị quản lý sớm kiểm tra, khắc phục kịp thời.
Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/lam-bao-cung-snews/can-som-khac-phuc-cot-dien-xuong-cap-tai-phuong-chieng-sinh-tU0tv9evR.html