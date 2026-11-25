Được đầu tư hơn 200 tỷ đồng, quy mô 250 giường bệnh, Trung tâm Y tế khu vực Bát Xát (Lào Cai), chính thức hoạt động từ đầu tháng 5/2026, góp phần nâng cao năng lực chăm sóc sức khỏe Nhân dân vùng biên giới. Tuy nhiên, sau hơn 6 tháng vận hành, một số hạng mục phụ trợ như đường giao thông, sân bãi, khu vực để xe vẫn chưa hoàn thiện, gây bất tiện cho người dân. Việc tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hạ tầng đang là yêu cầu cấp thiết.

Trung tâm Y tế khu vực Bát Xát được đầu tư khang trang, quy mô 250 giường bệnh, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Hạ tầng chưa đồng bộ

Dự án Trung tâm Y tế khu vực Bát Xát cơ sở mới được phê duyệt đầu tư từ cuối năm 2021. Công trình có quy mô 250 giường bệnh, được trang bị nhiều thiết bị hiện đại như máy CT 16 dãy/32 lát, hệ thống xét nghiệm miễn dịch, sinh hóa, huyết học tự động, máy nội soi khí phế quản và hệ thống thận nhân tạo…

Người dân đến khám bệnh tại Trung tâm Y tế khu vực Bát Xát.

Từ ngày 01/5 đến 31/10/2026, Trung tâm Y tế khu vực Bát Xát đón tiếp hơn 26.300 lượt khám bệnh, tăng so với cùng kỳ năm 2025. Số lượt điều trị nội trú đạt hơn 7.500; công suất sử dụng giường bệnh đạt 114%, tỷ lệ chuyển tuyến giảm còn 2,7%. Đáng chú ý, Trung tâm Y tế khu vực Bát Xát được phê duyệt bổ sung 991 dịch vụ kỹ thuật, nâng tổng số dịch vụ kỹ thuật được phê duyệt lên 11.054.

Tại cơ sở mới, bình quân mỗi tháng Trung tâm Y tế khu vực Bát Xát tiếp nhận 4.386 lượt khám bệnh (cao hơn mức 3.316 lượt/tháng trong 4 tháng đầu năm 2026, khi còn hoạt động tại cơ sở cũ). Sự gia tăng này cho thấy hiệu quả bước đầu của việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, góp phần nâng cao năng lực khám, chữa bệnh và đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân địa phương.

Khu vực sân bãi, nhà để xe chưa được đầu tư hoàn thiện đồng bộ.

Ông Lý A Xìn, thôn Làng Kim, xã Bát Xát cho biết, cơ sở y tế mới khang trang, rộng rãi, điều kiện khám, chữa bệnh được cải thiện, trang thiết bị hiện đại hơn; đội ngũ y, bác sĩ nhiệt tình, tận tâm với người bệnh. Tuy nhiên, tuyến đường dẫn vào và khu vực đỗ xe hiện chưa hoàn thiện, gây không ít bất tiện cho người dân khi đến khám, chữa bệnh cũng như thăm người thân.

Không chỉ ông Xìn mà nhiều người dân khi đi khám bệnh, thăm thân đều có chung cảm nhận này. Vì vậy, người dân mong muốn các hạng mục hạ tầng phụ trợ sớm được hoàn thiện, góp phần bảo đảm tính đồng bộ và phát huy hiệu quả đầu tư của công trình y tế.

Thực tế, trong khi khối nhà điều trị và các hạng mục chuyên môn đã được đưa vào sử dụng thì một số công trình phụ trợ như cổng chính, đường giao thông, sân bãi và nhà để xe vẫn chưa hoàn thiện. Do đó, phương tiện của người dân phải bố trí tạm thời, việc đi lại, dừng đỗ còn gặp khó khăn.

Tuyến đường dẫn vào Trung tâm Y tế khu vực Bát Xát chưa hoàn thiện, gây khó khăn cho người dân khi đến khám, chữa bệnh.

Đây đều là những hạng mục thiết yếu đối với cơ sở y tế thường xuyên tiếp nhận đông bệnh nhân, trong đó có người cao tuổi, bệnh nhân nặng và các trường hợp cấp cứu. Hạ tầng giao thông và khu vực đỗ xe chưa đồng bộ không chỉ gây bất tiện cho người dân mà còn có thể ảnh hưởng đến việc vận chuyển người bệnh, tiếp cận các khu chức năng và hoạt động chung của đơn vị.

Ông Vũ Đình Đông, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Bát Xát cho biết, từ khi chuyển về cơ sở mới, hoạt động thu dung, khám và điều trị bệnh nhân có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, tuyến đường vào và khu vực nhà xe vẫn chưa hoàn thiện. Hiện Trung tâm phải sử dụng nguồn kinh phí của đơn vị để bố trí tạm nơi để xe phục vụ người bệnh. Đơn vị mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ để sớm hoàn thiện hạ tầng phụ trợ.

Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện

Qua rà soát, những khó khăn ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thiện hạ tầng phụ trợ chủ yếu liên quan đến hệ thống thoát nước phía trước bệnh viện, tại khu vực tiếp giáp tuyến đường Kim Thành - Ngòi Phát (thuộc tuyến Tỉnh lộ 156 nâng cấp). Đây là nút thắt cần sớm được tháo gỡ để bảo đảm kết nối giao thông, tiêu thoát nước, hạn chế nguy cơ ngập úng cho các hộ dân lân cận, đồng thời tạo điều kiện hoàn thiện đồng bộ hạ tầng Trung tâm.

Hệ thống thoát nước khu vực tiếp giáp tuyến đường Kim Thành - Ngòi Phát cần sớm được đầu tư hoàn thiện.

Theo ông Lê Ngọc Minh - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lào Cai (chủ đầu tư dự án), thời gian qua, đơn vị đã phối hợp với các sở, ngành và địa phương khảo sát thực tế, rà soát khó khăn để đề xuất phương án xử lý.

Trên cơ sở đề xuất của các cơ quan chuyên môn, UBND tỉnh Lào Cai đã thống nhất chủ trương bổ sung tuyến cống thoát nước dọc theo rãnh thoát nước hiện hữu của dự án, nhằm giải quyết tình trạng ngập úng và hoàn thiện đồng bộ hạ tầng kỹ thuật.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lào Cai đang phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện thủ tục triển khai hệ thống cống thoát nước, kết nối đưa nước ra sông Hồng. Hạng mục có kinh phí dự kiến gần 3 tỷ đồng, thời gian thực hiện khoảng 3 tháng. Ngay sau khi hoàn thành, đơn vị triển khai hoàn thiện đường vào, mặt bằng sân và các công trình phụ trợ liên quan.

Người dân mong muốn các hạng mục hạ tầng phụ trợ sớm được hoàn thiện để thuận tiện đi lại, khám, chữa bệnh.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch UBND xã Bát Xát cho biết, việc đưa Trung tâm Y tế khu vực Bát Xát vào hoạt động giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi hơn, giảm thời gian và chi phí đi lại, nhất là bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, ung thư hoặc phải chạy thận định kỳ.

Tuy nhiên, theo ông Hùng, hệ thống thoát nước dọc tuyến đường Kim Thành - Ngòi Phát có sự chồng chéo, giao cắt với phạm vi dự án bệnh viện. Tỉnh đã có chủ trương đầu tư tuyến cống dài trên 300 m, nhưng phạm vi xử lý trước mắt mới tập trung khoảng 50 m dọc hai bên tuyến đường, trong khi lưu vực thoát nước còn liên quan đến hơn 15 hộ dân nằm ngoài phạm vi này.

“Nếu chỉ triển khai hệ thống cống trong phạm vi trước mắt mà chưa giải quyết được khu vực lưu vực phía trong thì khi có mưa lớn, các hộ dân vẫn có nguy cơ bị ngập úng do không có hướng thoát nước phù hợp”, ông Hùng phân tích.

Hiện, có khoảng 15 hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp. Người dân cơ bản đồng thuận, mong muốn được di dời nếu có chủ trương và phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phù hợp. Địa phương sẵn sàng phối hợp giải phóng mặt bằng, tuyên truyền, vận động Nhân dân; đồng thời kiến nghị tỉnh xem xét giải quyết phần diện tích ngoài phạm vi 50 m thuộc dự án đường Kim Thành - Ngòi Phát để xử lý căn cơ tình trạng ngập úng.

Sớm hoàn thiện hạ tầng phụ trợ sẽ góp phần phát huy hiệu quả đầu tư Trung tâm Y tế khu vực Bát Xát.

Trước mắt, xã Bát Xát sẽ phối hợp với chủ đầu tư và các đơn vị liên quan đẩy nhanh thi công hệ thống cống, hoàn thiện sân bãi phía trước bệnh viện. Về lâu dài, cần có phương án tiêu thoát nước tổng thể cho cơ sở y tế và khu dân cư.

Việc đưa Trung tâm Y tế khu vực Bát Xát vào hoạt động đã góp phần cải thiện điều kiện khám, chữa bệnh cho người dân vùng biên giới. Do đó, các hạng mục phụ trợ cần sớm hoàn thiện đồng bộ, bảo đảm an toàn, thuận tiện và phát huy hiệu quả công trình.