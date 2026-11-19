Hàng trăm hec-ta đất mỏ trên địa bàn xã Mậu Lâm vẫn chưa được hoàn tất thủ tục đóng cửa mỏ.

Theo phản ánh của cử tri xã Mậu Lâm, trên địa bàn có 479ha đất thuộc các khu vực mỏ quặng của 3 doanh nghiệp đã thu hồi giấy phép, chấm dứt hoạt động khai thác và thu hồi đất từ năm 2019. Cụ thể, Công ty TNHH Cromit Nam Việt có 82ha; Công ty CP Ferocrom Việt Nam 257ha và Công ty CP Khai thác chế biến khoáng sản xuất khẩu Thanh Hóa 140ha.

Mặc dù các doanh nghiệp đã dừng hoạt động, đất đã được thu hồi nhưng thủ tục đóng cửa mỏ đối với phần lớn diện tích vẫn chưa hoàn tất. Trong tổng số 479ha, UBND tỉnh mới ban hành Quyết định số 4653/QĐ-UBND ngày 30/10/2020 về đóng cửa mỏ đối với 1,68ha của Công ty TNHH Cromit Nam Việt để thực hiện Dự án Trang trại gà 4A.

Ông Hoàng Văn Thủy, Chủ tịch UBND xã Mậu Lâm, cho biết: Toàn bộ diện tích mỏ quặng 479ha đã được tỉnh thu hồi, giao chính quyền địa phương quản lý, sử dụng. Nhằm tránh lãng phí tài nguyên đất đai, xã đã chủ động nghiên cứu phương án khai thác tiềm năng, đồng thời đề nghị các sở, ngành hướng dẫn, tháo gỡ những vướng mắc về thủ tục pháp lý, nhất là thủ tục đóng cửa mỏ. Theo ông Thủy, hiện một số nhà đầu tư trong lĩnh vực năng lượng tái tạo và chăn nuôi đã quan tâm, tìm hiểu cơ hội đầu tư tại đây. Tuy nhiên, quá trình thu hút đầu tư vẫn gặp khó khăn do thủ tục pháp lý chưa hoàn tất. Ngoài ra, hạ tầng giao thông khu vực này chưa được đầu tư đồng bộ. Trong khi đó, đây là khu vực kết nối với nhiều dự án, quy hoạch quan trọng như Quần thể Khu Du lịch tâm linh và Di tích lịch sử Am Tiên, Khu Du lịch Vườn Quốc gia Bến En. Vì vậy, UBND xã mong muốn tỉnh quan tâm đầu tư hạ tầng giao thông, tạo điều kiện khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương.

Liên quan đến thủ tục đóng cửa mỏ, theo Luật Địa chất và Khoáng sản năm 2024 và Nghị quyết số 66.19/2026/NQ-CP ngày 18/5/2026 của Chính phủ về việc cắt giảm, phân quyền, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/7/2026, thẩm quyền quyết định đóng cửa mỏ khoáng sản thuộc UBND cấp tỉnh. Sau khi nhận được đề nghị của địa phương vào tháng 7/2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường đang đôn đốc các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện thủ tục đóng cửa các mỏ cromit đối với phần diện tích chưa được đóng cửa trên địa bàn xã Mậu Lâm theo quy định.

Việc sớm hoàn tất thủ tục đóng cửa mỏ tại Mậu Lâm có ý nghĩa quan trọng, không chỉ giúp giải quyết những tồn tại trong quản lý hoạt động khoáng sản mà còn tạo cơ sở pháp lý để địa phương chủ động quản lý, khai thác quỹ đất. Vì vậy, các cơ quan chức năng cần khẩn trương rà soát hồ sơ, xác định rõ trách nhiệm của từng doanh nghiệp, đôn đốc thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ liên quan và hoàn thành thủ tục đóng cửa mỏ theo quy định. Qua đó, tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện thu hút các dự án đầu tư phù hợp với quy hoạch, từng bước phát huy hiệu quả nguồn lực đất đai, đáp ứng nguyện vọng của cử tri và Nhân dân địa phương.