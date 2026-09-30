Cần sớm giải tỏa điểm tập kết, chăn nuôi lợn gây ô nhiễm trong khu dân cư ở Mường Khương

Nằm ngay trong khu dân cư sầm uất và chỉ cách Trường THPT Mường Khương vài bước chân, điểm tập kết, buôn bán gia súc tự phát tồn tại nhiều tháng qua. Hàng chục chuồng trại tạm bợ ngày đêm bốc mùi hôi thối nồng nặc khiến cuộc sống của người dân, môi trường học tập của học sinh bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Ô nhiễm bủa vây khu dân cư và trường học

Nhiều tháng nay, vỉa hè khu vực cổng chợ Mường Khương thuộc thôn Xóm Mới, xã Mường Khương biến thành điểm tập kết, buôn bán lợn giống. Theo ghi nhận của phóng viên, các tiểu thương đã tự ý dựng gần 20 lều bạt, khung tạm bằng tre gỗ, lưới thép ngay trên vỉa hè đường giao thông. Điều đáng nói, điểm ô nhiễm này không chỉ sát vách các hộ dân đang sinh sống ổn định mà còn nằm tiếp giáp với Trường THPT Mường Khương – nơi có hàng trăm cán bộ, giáo viên và học sinh đang giảng dạy, học tập mỗi ngày.

Phía trên khu tập kết, chăn nuôi lợn ở thôn Xóm Mới, xã Mường Khương là Trường THPT Mường Khương.

Khu tập kết, chăn nuôi lợn ở trong khu dân cư thuộc thôn Xóm Mới, xã Mường Khương.

Theo phản ánh của người dân, vào thời điểm nắng nóng hoặc sau những cơn mưa rào, mùi phân, nước tiểu và nước rửa chuồng lợn bốc lên nồng nặc. Do không có hệ thống thu gom hay xử lý chất thải, toàn bộ chất thải chăn nuôi được xả trực tiếp ra nền vỉa hè. Cảnh quan đô thị khu vực trung tâm xã Mường Khương cũng trở nên nhếch nhác và mất mỹ quan nghiêm trọng.

Sống trong căn nhà chỉ cách dãy tập kết, chăn nuôi lợn khoảng 5 mét, gia đình chị Cư Kiều Như, thôn Xóm Mới phải chịu đựng sự tra tấn về khứu giác liên tục suốt thời gian dài. Dù căn nhà kiên cố, toàn bộ cửa kính đóng chặt, nhưng luồng uế khí vẫn luồn lách qua từng kẽ hở, xâm nhập vào từng khoảng không gian sinh hoạt.

Chị Cư Kiều Như bức xúc chia sẻ: Khu tập kết, chăn nuôi lợn bốc mùi nồng nặc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống gia đình tôi. Vốn bị viêm mũi dị ứng và xoang, mỗi khi đi ngược chiều gió về nhà, tôi lại hắt hơi, sổ mũi và mệt mỏi. Môi trường ô nhiễm đang đe dọa trực tiếp đến sức khỏe của tôi và các thành viên trong gia đình. Tôi mong các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan sớm có giải pháp xử lý triệt để điểm tập kết, chăn nuôi lợn này để trả lại môi trường sống trong lành cho người dân.

Nhiều người ngủ nghỉ, sinh hoạt ngay tại khu tập kết, chăn nuôi lợn.

Không chỉ có các hộ dân cư ngụ cố định, hàng trăm học sinh đến trường cũng trở thành nạn nhân thụ động của bãi tập kết tự phát này. Việc phải di chuyển qua “chợ lợn lộ thiên” đầy ruồi nhặng và bốc mùi hôi thối đã trở thành nỗi ám ảnh thường nhật của học sinh.

Học sinh Nông Văn Tân, thôn Bản Sen, xã Mường Khương cho biết: Mỗi lần đi học qua đây, em đều thấy mùi hôi rất khó chịu. Tình trạng lều bạt nhếch nhác gần trường học đã ảnh hưởng rất lớn đến môi trường học tập. Em mong khu vực tập kết, chăn nuôi lợn sớm di dời để không làm ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.

Xung đột giữa nhu cầu mưu sinh của tiểu thương và quyền được sống trong môi trường trong lành của cộng đồng dân cư là nguyên nhân chính khiến điểm nóng này kéo dài chưa thể giải quyết ngay lập tức. Qua tìm hiểu, đa phần các hộ kinh doanh tại đây là người dân địa phương, tận dụng khu vực đất trống gần chợ để làm nơi giao thương lợn giống. Do không có địa điểm buôn bán tập trung được quy hoạch bài bản, họ chấp nhận dựng lều bạt tạm bợ như vậy.

Khu tập kết, chăn nuôi lợn nhếch nhác, ảnh hưởng tới môi trường và mỹ quan xã Mường Khương.

Thậm chí, để giữ nguồn hàng và bảo vệ tài sản, nhiều tiểu thương không chỉ nhốt lợn cố định nhiều ngày liền mà còn ở lại ngủ đêm ngay tại các chuồng lều nhếch nhác này. Vô hình trung biến khu vực vỉa hè công cộng thành nơi sinh hoạt, chăn nuôi cố định, làm gia tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh, gây ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự.

Bản thân những người buôn bán tại đây cũng thừa nhận việc tập kết gia súc giữa lòng khu dân cư là bất cập và làm ảnh hưởng tới hàng xóm xung quanh, nhưng họ lại thiếu mặt bằng kinh doanh.

Anh Ma Chá Chẩn - tiểu thương buôn bán lợn tại khu vực cổng chợ Mường Khương cho biết: Đúng là ảnh hưởng thật, đất người ta mua ở mà bên cạnh hôi thối, ô nhiễm thì ai chịu nổi. Tôi cũng biết vậy nhưng chưa có chỗ chuyển. Rất mong chính quyền xã sớm bố trí khu di dời phù hợp để tiểu thương buôn bán ổn định, không làm phiền ai.

Sẽ di chuyển khu tập kết, chăn nuôi lợn trong tháng 10 tới

Trước phản ánh gay gắt của người dân và ban giám hiệu nhà trường, đại diện UBND xã Mường Khương đã làm rõ vụ việc để tìm giải pháp xử lý điểm tập kết tự phát này.

Chất thải từ những con lợn được chăn nuôi ngay vỉa hè, gây ô nhiễm môi trường thôn Xóm Mới, xã Mường Khương.

Theo lãnh đạo UBND xã Mường Khương, về mặt quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội địa phương, xã hoàn toàn không có quy hoạch chợ gia súc, gia cầm tại khu vực thôn Xóm Mới. Tình trạng buôn bán, tập kết lợn giống hiện nay là do người dân tự phát trong khoảng nửa năm trở lại đây phục vụ nhu cầu mua con giống của bà con trên địa bàn. Bởi vậy, trước mắt chính quyền địa phương thống nhất phương án xử lý ngắn hạn, bởi nếu dùng biện pháp hành chính cứng rắn, cấm triệt để sẽ làm mất đi nguồn sinh kế trực tiếp của nhiều hộ dân buôn bán nhỏ.

Người dân mong muốn điểm tập kết, chăn nuôi lợn sớm được di chuyển đến vị trí khác để đảm bảo môi trường và mỹ quan khu dân cư.

Ông Phạm Đức Trung - Phó Chủ tịch UBND xã Mường Khương khẳng định: Địa phương sẽ tạm thời trưng dụng khu vực bãi đỗ xe nằm xa khu dân cư và trường học để chuyển toàn bộ các hộ kinh doanh gia súc, gia cầm ra đó. Mặt bằng bãi đỗ xe này sẽ được đổ bê tông, lợp mái che và trang bị các điều kiện vệ sinh cần thiết. Dự kiến trong tháng 10 hoặc tháng 11 tới, toàn bộ dãy chuồng lợn tự phát cùng các hộ buôn bán gà sống tại cổng chợ sẽ được di dời triệt để sang vị trí mới.

Lãnh đạo xã Mường Khương cũng khẳng định, sau khi di chuyển sang địa điểm mới, chính quyền sẽ ban hành quy định quản lý nghiêm ngặt: Cấm các hộ dân chăn nuôi cố định lưu trú qua đêm hoặc dựng lều bạt sinh hoạt tại chỗ; chỉ cho phép giao dịch, mua bán con giống trong ngày.

Mong rằng câu chuyện này sẽ sớm được các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương vào cuộc, giải quyết kịp thời. Việc quy hoạch một khu vực di dời thích hợp không chỉ giải quyết triệt để vấn đề ô nhiễm môi trường, mà còn giúp bà con tiểu thương yên tâm kinh doanh lâu dài, đảm bảo sự hài hòa và phát triển bền vững cho toàn thể cộng đồng dân cư nơi đây.