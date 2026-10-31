Cần sớm gia cố mái taluy tại các đèo trên tuyến đường ven biển Cát Tiến

Tuyến đường ven biển ĐT.639, đoạn Cát Tiến - Đề Gi, được đưa vào khai thác từ tháng 8-2023.

Thường xuyên lưu thông trên tuyến đường này, anh Nguyễn Ngọc Thanh (thôn Chánh Oai, xã Cát Tiến) chia sẻ: “Đi qua những chỗ có đá cheo leo hai bên sườn núi, tôi thấy bất an. Nếu đá bất ngờ lăn xuống thì người đi đường khó tránh kịp. Mong cơ quan chức năng sớm xử lý những vị trí có nguy cơ sạt lở để bà con yên tâm đi lại”.

Biển cảnh báo nguy cơ sạt lở đất đá được đặt bên đường, nhắc nhở người tham gia giao thông chú ý khi qua đèo Chánh Oai. Ảnh: Nam Khánh

Đáng chú ý, trong mùa mưa bão cuối năm 2025, tại khu vực đèo Vĩnh Hội xuất hiện một số vị trí sạt trượt, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông (ATGT). Cụ thể, tại Km 17+800, có 3 khối đá rơi từ đỉnh đèo xuống đường, làm rách lưới và đứt cáp tại một số vị trí. Tuy sự cố này đã được khắc phục, song sự việc cho thấy nguy cơ đá rơi trên tuyến cần tiếp tục được theo dõi, phòng ngừa.

Ông Lê Văn Diêu - Phó Chủ tịch UBND xã Cát Tiến - cho biết: Địa phương đã kiến nghị các ngành chức năng của tỉnh có giải pháp xử lý đất đá phong hóa trên các sườn núi tại đèo Chánh Oai và Tân Thanh. “Đèo Chánh Oai có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đá, nhất là vào mùa mưa bão. Đáng lo là tuyến đường qua 3 ngọn đèo có học sinh đi học hằng ngày nên việc bảo đảm an toàn càng cần được quan tâm” - ông Diêu cho hay.

Thầy Phạm Tấn Thành - Hiệu trưởng Trường THCS Cát Tiến 1 - phản ánh: Khoảng 150 học sinh thôn Chánh Oai hằng ngày phải qua đèo Chánh Oai để đến điểm trường chính ở thôn Tân Thanh. Trước đây, khi có mưa lớn vào cuối buổi học, nhà trường phân công giáo viên phối hợp với phụ huynh đưa đón các em về nhà an toàn.

“Nhà trường mong khu vực đèo Chánh Oai sớm được gia cố, giúp học sinh đi lại an toàn, phụ huynh, thầy cô yên tâm hơn” - thầy Thành bày tỏ.

Theo Ban Quản lý bảo trì đường bộ (Sở Xây dựng), trên cơ sở kiến nghị của UBND xã Cát Tiến về các điểm sạt lở tại đèo Tân Thanh và Chánh Oai thuộc ĐT.639, Ban đã phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra hiện trường, đề xuất giải pháp xử lý.

Mái taluy đá tại đèo Chánh Oai trên tuyến ĐT.639 còn nhiều vị trí chưa được gia cố, tiềm ẩn nguy cơ đá rơi, gây mất an toàn giao thông. Ảnh: Nam Khánh

Qua kiểm tra thực tế, đoàn kiểm tra xác định vị trí mà UBND xã Cát Tiến kiến nghị là đoạn đèo Chánh Oai từ Km 23+450 - Km 23+850 trên tuyến ĐT.639. Trước đây, đoạn này nằm trong phạm vi lý trình xây dựng gia cố taluy thuộc Dự án đường ven biển, đoạn Cát Tiến - Đề Gi, do Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh làm chủ đầu tư. Hiện nay, một số đoạn mái taluy dương còn lại chưa được gia cố, thỉnh thoảng xảy ra hiện tượng đá rơi xuống lòng đường khi có mưa, bão lớn.

Để bảo đảm an toàn cho người dân và các phương tiện qua đoạn tuyến này, Ban Quản lý bảo trì đường bộ đã chỉ đạo đơn vị quản lý tăng cường tuần tra đường bộ, kịp thời thu dọn đá mồ côi rơi xuống lòng đường (nếu có) tại các đoạn đèo nêu trên.

Đồng thời, đơn vị đã thực hiện các biện pháp cảnh báo ATGT, cắm biển báo “Khu vực có nguy cơ sạt lở đất, đá” tại đèo Tân Thanh và đèo Chánh Oai. Ban Quản lý bảo trì đường bộ cũng kiến nghị địa phương tăng cường tuyên truyền giúp người dân nâng cao cảnh giác khi lưu thông qua các đoạn đèo này trong thời điểm mưa bão.

Về lâu dài, Ban Quản lý bảo trì đường bộ sẽ tiếp tục theo dõi, tham mưu Sở Xây dựng kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét cho phép đầu tư gia cố các vị trí còn lại tại đèo Chánh Oai nhằm xử lý nguy cơ đá rơi, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện lưu thông trên tuyến.